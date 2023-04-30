Какой же праздник без драки? На 100-летие «Динамо» Шунин и Скопинцев сошлись врукопашную

28 апреля московское «Динамо» на поле домашнего стадиона принимало «Факел». Казалось, что для хозяев поля ничего не предвещает беды. Окопавшийся в зоне стыковых матчей воронежский клуб на выезде до этого момента не одержал ни одной победы. А «бело-голубые» приготовили всё к празднованию 100-летия, поэтому должны были порадовать поклонников, устроить подарок в виде трёх очков.

Получилось всё совершенно иначе. В первом тайме «Динамо» выглядело намного активнее, рвалось к желаемой победе. А во втором буквально рассыпалось на части. На 49-й минуте Георгий Гонгадзе получил точную передачу от Мохамеда Браими и вывел гостей вперёд. После этого москвичи раскрылись, за что и были наказаны. В одном из моментов судья назначил пенальти. К точке подошёл всё тот же Гонгадзе, поставивший финальную точку.

Правда, помимо дубля Гонгадзе и исторической первой выездной победы «Факела» был и ещё один огненный момент. Под самый занавес встречи воронежский клуб получил право на угловой. Дмитрий Скопинцев не удержал своего игрока и позволил нанести опасный удар по воротам Антона Шунина. Голкипер вытащил выстрел, а затем в ярости набросился на своего полузащитника. Он буквально вскипел, во всё горло кричал на одноклубника. А затем и вовсе не совладал с эмоциями, ткнул рукой в лицо.

«Динамо» очень повезло, что арбитр принял решение не портить праздник москвичей окончательно. Неспортивное поведение от Шунина он пропустил мимо глаз. А ведь в мировом футболе было огромное количество прецедентов, когда за подобную агрессию в сторону одноклубников игроки получали красную карточку и отправлялись досматривать встречу в раздевалке. «Бело-голубые» сейчас в таком состоянии, что потеря основного вратаря могла оказаться критичной.

Конечно, в «Динамо» поспешили продемонстрировать, что в команде всё в полнейшем порядке. Шунин и Скопинцев выложили совместную фотографию, которую подписали в стиле хороших мотивационных фильмов: «Мы — команда! Трудности преодолеем!» А затем каждый из футболистов дополнительно высказался о ситуации.

Первым потасовку прокомментировал полузащитник: «Абсолютно нормальная ситуация. Игровая. Шунин признал, что был не прав». А затем своё веское слово сказал вратарь «Динамо», который по совместительству является одним из самых опытных игроков в составе: «Разобрали момент. Мир, дружба, всё нормально. Такое бывает в командах. Пожали друг другу руки, да. Обид нет».

Московский клуб разрулил ситуацию практически образцово-показательно. И всё-таки, осадочек остался. В пяти последних матчах у «Динамо» всего лишь одна победа – вымученная у «Нижнего Новгорода» со счётом 3:1. А ещё команда окончательно выключилась из борьбы за медали, занимает лишь седьмое место. Видимо, в раздевалке действительно не всё гладко. И перепалка Шунина и Скопинцева – серьёзнейший сигнал бедствия.