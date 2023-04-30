Ликуй, Неаполь! Гозенс и Лаутаро вышли и принесли «Интеру» волевую победу над «Лацио»

«ИНТЕР» ИГРАЕТ ЗА СЕБЯ И НЕАПОЛЬ

Еще год назад оба миланских клуба отчаянно боролись за скудетто, а в нынешнем сезоне пытаются уцепиться за место в Лиге чемпионов. Нерадзурри попали в психологическую яму в марте-апреле, выдав серию из пяти туров без побед (ничья и четыре поражения). Лишь выезд в Эмполи на прошлой неделе прервал череду неудач, однако к стартовому свистку подопечные Симоне Индзаги располагались на седьмой (!) строчке, в трех очках от «Милана».

Но самыми пристальными зрителями матча на «Сан-Сиро» оказались даже не болельщики этих команд, а без преувеличения почти все жители Неаполя, готовившегося праздновать первое за 33 года чемпионство. Для этого им требовалось, чтобы «Интер» не проиграл, а их любимцы победили дома аутсайдера «Салернитану» в игре, которая стартует в 16:00. В общем, можете представить, сколь большой футбольный день сегодня в городе миллионеров.

Ну, а нейтральные зрители получили возможность в большом матче присмотреться к полуфиналисту Лиги чемпионов, которому в двухраундовом противостоянии с «Миланом» предстоит определить (соперника «Манчестер Сити» – зачёркнуто) сильнейшего. То есть интерес к этому матчу был велик со всех ракурсов.

РИМСКОЕ ПРОШЛОЕ КОРРЕА И АЧЕРБИ

Что касается составов, то Индзаги не смог выставить травмированного Милана Шкриньяра и не захотел – Эдина Джеко или Лаутаро Мартинеса. Пару Ромелу Лукаку в нападении составил Хоакин Корреа. Также остался в запасе Хакан Чалханоглу, а в средней линии появились Николо Барелла, Генрих Мхитарян и Марсело Брозович.

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У «Лацио» в запасе сидело на три игрока больше, но по факту скамейка у Маурицио Сарри минимальная, так что состав римлян был привычным. 64-летний специалист становится более гибким, или состав «орлов» вынуждает его находить новые футбольные смыслы? Я склоняюсь ко второму, но факт остается фактом – поставить «Лацио» фирменный саррибол тренеру не удается. Подтвердил это и первый тайм, в ходе которого хозяева имели значительный перевес по всем параметрам от владения (62%-38%) и статистики ударов (8-4) до более прогрессивных метрик вроде xG (0,58-0,45).

Однако футбол – не всегда логичная игра. В середине тайма миланцы расчертили классную комбинацию, которую хладнокровно завершил Мхитарян, однако ассистировавший ему экс-полузащитник «Лацио» Хоакин Корреа залез во вне игры. А спустя пять минут гости подкараулили ошибку соперника и наказали. Это уже бывший защитник «Лацио» Франческо Ачерби завозился с мячом у штрафной, Фелипе Андерсон вступил в отбор, разыграл тонкую стенку с Луисом Альберто и хладнокровно пробил в угол из центра штрафной.

До свистка на перерыв от преимущества «Интера» остались только воспоминания. Команду хватило только на два опасных дальних удара, нанесённых из одной и той же точки – левее от центральной оси в опорной зоне, в треугольнике между Алессио Романьоли, Данило Катальди и Луиса Альберто. Увы, Мхитарян пробил над перекладиной, а Барелла – в сантиметрах от штрафной.

РАСТОЧИТЕЛЬНОСТЬ НЕРАДЗУРРИ

В перерыве Симеоне заменил правого центрального защитника Данило Д’Амброзио на мощного атакующего латераля Дензела Думфриса. Голландец занял позицию Маттео Дармиана, а тот опустился ниже. Атакующий потенциал хозяев вырос, да ещё и римляне в самом начале тайме лишились из-за травмы Катальди, вместо которого вышел поигравший в «Интере» Матиас Весино – не самый, прямо скажем, стабильный и надежный игрок середины поля.

Давление на владения Ивана Проведеля возросло: Барелла из центра штрафной дотянулся до сложной передачи и ткнул мяч в сантиметрах от дальней штанги; Федерико Димарко прицельно пробил в дальний, но вратарь спас; Думфрис после зрячего прострела Лукаку с трех метров не смог попасть ни по мячу, ни по воротам, а забег один на один вышедшего на замену Лаутаро прервал отчаянный Николо Казале. Каждая атака – на гол.

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ВСЁ ПЕРЕВЕРНУЛИ ЗАМЕНЫ ИНДЗАГИ

Неаполитанские болельщики уже начали всерьёз беспокоиться о том, что празднования придётся переносить, но тут сработали замены Индзаги. На 78-й минуте Робин Гозенс нашёл перед штрафной Лукаку, тот поставил оппоненту корпус, развернулся и покатил на ход Лаутаро, которому оставалось только пробить мимо Проведеля.

Сработала связка Ромелу – Лаутаро, но и это ещё не всё! На 83-й минуте Лукаку получил мяч на углу штрафной и совершил мягкий заброс набегавшему на дальнюю штангу Гозенсу, и тот в прыжке подстроился под передачу и в упор расстрелял вратаря. Ценой собственного здоровья, ведь по инерции врезался в штангу. А на 90-й Лаутаро поставил точку, со второй попытки реализовав выход один на один и тем самым порадовав сидевшего на трибунах с дочерью легендарного бомбардира Кристиана Вьери.

Так эпично «Интер» в течение пяти минут перевернул ход матча, догнал по очкам «Милан» и «Рому» (делят четвертое-пятое места), убедил болельщиков и экспертов в перспективах сыграть в финале текущей Лиги чемпионов и заодно сделал подарок «Наполи». Уже в 18 часов по мск Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен могут праздновать скудетто.

Серия А. 32-й тур

«Интер» – «Лацио» – 3:1 (0:1)

Голы: Андерсон, 30 – 0:1. Лаутаро Мартинес, 78 – 1:1. Гозенс, 83 – 2:1. Лаутаро Мартинес, 90 – 3:1.

«Интер»: Онана, Д’Амброзио (Думфрис, 46), Ачерби, Бастони (Гозенс, 71; де Врей, 86), Дармиан, Брозович, Барелла, Мхитарян (Чалханоглу, 61), Димарко, Лукаку, Х. Корреа (Лаутаро Мартинес, 61).

«Лацио»: Проведель, Марушич (Пеллегрини, 86), Казале, Романьоли, Хюсай (Лаццари, 86), Катальди (Весино, 51), Луис Альберто, С. Милинкович-Савич, Андерсон, Дзакканьи, Иммобиле (Педро, 68).

Предупреждения: Дзакканьи, 20. Д’Амброзио, 35. Бастони, 62. Марушич, 81. Луис Альберто, 83.

Судья: Галетто.