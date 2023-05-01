Карпин атакует судей, Шунин дерётся в юбилей, Малком хочет в Париж. Впечатления от 25-го тура РПЛ

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

От динамовской сказки Шварца спустя год не осталось и тени. В прошлом сезоне к 25-му туру бело-голубые шли всего в трех очках от «Зенита» и ещё лелеяли надежды выиграть чемпионат, а в итоге упустили и серебро, и Кубок. Затем потеряли летом тренера и системообразующих легионеров и стали долго и мучительно искать свою игру, а в юбилейный 2023 год вошли с туманными перспективами найти ходя бы один повод для радости.

Как ни прискорбно, весна получается бездарно провальной. Из Кубка подопечные Славиши Йокановича вылетели после домашнего поражения от представителя Первой лиги «Акрона», а апофеозом падения стал проигрыш в родных стенах в день 100-летнего юбилея. Да кому? «Факелу», для которого эта победа стала первой (!) в гостевом матче РПЛ. И кого теперь волнует, что хозяева имели почти трехкратный перевес по ударам (20-7) и двукратный – по попаданиям в створ (6-3)?

Эмоционально команда в такой яме, что нервы сдали даже у обычно хладнокровного Антона Шунина, врезавшего по лицу партнеру Дмитрию Скопинцеву за неудачную игру при угловом. Падение продолжается с прошлой весны, и остановить его помогут только смена тренеров и нормальная селекционная работа летом.



Источник фото: РПЛ

СПАРТАКОВСКИЕ АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ

Не менее нервной обстановка становится и в «Спартаке». Осенью команда нацеливалась на погоню за «Зенитом», а по возобновлении сезона стала спотыкаться на ровном месте. И если поначалу неудачи несли сугубо случайный характер (несколько раз объективно не повезло), то в последнее время Гильермо Абаскаль запутался в схемах и ролях игроков. Пропала стабильно качественная комбинационная игра, а результаты если и вытаскиваются, то или за счет страдания (2:1 с «Торпедо»), или на индивидуальном мастерстве футболистов (4:3 с «Краснодаром»).

Матч с «Ростовом» (1:1) тоже некому занести в актив, и вообще в первые 80 минут купившие билет зрители имели все основания затребовать деньги обратно, потому что посредственный футбол наблюдался с обеих сторон. Ожидания оправдались лишь в концовке, когда сумасшедший удар удался вышедшему на замену ростовчанину Александру Селяве, и красно-белые наконец организовали масштабный штурм. Его итог получился сколь справедливым (Александр Соболев забил прямо перед финальным свистком), столь и скандальным, поскольку команды переиграли примерно минуту компенсированного времени.

Источник фото: understat

В сумме по стоимости созданных голевых моментов красно-белые переиграли соперника в 10 (!) раз (2,00 – 0,2 по данным understat), однако из-за скомканной игры большую часть времени создали у всех ложное впечатление, что «Ростов» заслуживал даже большего. Вот и Валерий Карпин не выдержал и после финального свистка на пару с Виктором Онопко бросился выяснять отношения с арбитром Кириллом Левниковым, за что получил красную и пропустит как минимум следующий матч с «Факелом». Да, ростовчане перебирают с эмоциями, но такова участь тех, кто получает редкий шанс добиться действительно высокого для себя результата, и за это их винить трудно.

«КРАСНОДАР» ДЕЛАЕТ ИЗ САФОНОВА ВТОРОГО ДАСАЕВА?

Хватает претензий по качеству игры и к футболистам «Краснодара», но в первую очередь это относится к игре в обороне. Конечно, наличие Кайо практически гарантирует пожары в штрафной Матвея Сафонова, тем не менее, слишком уж безалаберно «быки» действуют у своих ворот.

Это напоминает, как в 1988 году Ринат Дасаев был признан лучшим вратарем планеты и уехал из «Спартака» в «Севилью». Испанские защитники посчитали, что россиянин сзади справится и сам, и не торопились возвращаться. Как следствие, в каждом втором матче андалусийцы получали охапку голов, а Дасаев растерял былую уверенность и сам стал ошибаться.

Нечто похожее мы наблюдаем и в Краснодаре. В матче с «Уралом» хозяева допустили 11 ударов по своим воротам. Четырежды Сафонов справлялся, в том числе со сложными мячами, но на 38-й минуте допустил ляп, пропустив после не столь сильного удара Александра Юшина по центру. Наверное, ему помешал небольшой рикошет (естественно, от Кайо), но вратарь всё же успел среагировать и просто не зацепил мяч. Очередное подтверждение тому, что «Урал» при Викторе Гончаренко – самая колючая команда лиги и свои шансы использует на все сто!

МАЛКОМ «ПРОДАЕТ» СЕБЯ «ПСЖ»

Жаль и «Крылья Советов», попавшие под зенитовский каток из-за разгильдяйства собственного защитника Гленна Бейла. Уже имея предупреждение, голландец двумя руками прихватил Андрея Мостового и оставил партнеров в меньшинстве уже в первом тайме.

Разогнавшийся весной Малком не простил и оформил покер. В трех предыдущих сезонах РПЛ он забил всего восемь мячей, а нынешней весной – уже 10. Интересно, на бразильца так повлияло получение российского паспорта или пристальный взгляд из Парижа?

«ПАРИ НН» НЕ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ДАЖЕ ЮРАН

Ну, а безапелляционно худшей командой весны становится «Пари НН», проигравший семь матчей из восьми с общей разницей мячей 3-18. После появления на тренерском мостике Сергея Юрана нижегородцы в предыдущем туре смогли сломить сопротивление «Крыльев Советов» (2:1), но в Оренбурге вновь опустились в пучину безликого безразличия – унылые 0:1 в типичном матче середняка и аутсайдера.

«ЛОКО» – САМАЯ ЯРКАЯ КОМАНДА ВЕСНЫ

А вот ЦСКА и «Локомотив», напротив, выдают очень классный, хотя и такой разный отрезок. У армейцев с приходом Владимира Федотова вновь самый тихий топ-клуб. Команда пашет в рабоче-крестьянской манере, отчего её победам не хватает соответствующего антуража, зато стабильно набирает очки. В минувшие выходные красно-синие уверенно победили 3:1 в Грозном (а это всегда непростой выезд для любой команды), и на дистанции в восемь туров после паузы с 19 очками идут вровень с «Зенитом» и «Локомотивом».



Источник фото: ФК «Локомотив»

Железнодорожники же палят по соперникам из всех орудий. Благодаря разгрому «Химок» (5:1) они записали на свой счет 22 гола в восьми турах (2,75 гола за игру). Причем более половины из них созданы с участием Артема Дзюбы, у которого на счету 8+4. Вместе с тем стоит обратить внимание, что до «дзюбозависимости» команде далеко, поскольку у неё впечатляющая скамейка запасных. О чём говорить, если на замену выходят Рифат Жемалетдинов и Вильсон Изидор?

С ПОЧИНОМ, ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ!

«Сочи» одержал первую победу под руководством Дмитрия Хохлова, с чем я его искренне поздравляю. Однако он уже третий тренер команды в сезоне после Вадима Гаранина и Курбана Бердыева, но найти различия в её игре при разных специалистах почти невозможно. Оно и понятно. Сильные стороны игроков середины поля (в первую очередь, Кристиана Нобоа и Артура Юсупова) слишком очевидны и определяют стиль её игры, так что тренерам, вне зависимости от их философии, приходится подстраиваться. В итоге разные этапы сезона для южан отличаются лишь результатами, а это скорее дело случая и удачи, нежели тренерской квалификации. Удастся ли Хохлову привнести в игру что-то авторское? Скорее всего, ответ на этот вопрос мы получим не следующего сезона.