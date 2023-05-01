«Монако» пролетает мимо Лиги чемпионов и планирует распродажу лидеров. Что ждёт Головина?

НЕТ ЛЧ – НЕТ ДЕНЕГ

Очередная эпоха в истории «Монако» подходит к концу. Ещё четыре тура назад команда шла всего в трёх очках от зоны Лиги чемпионов, но с тех пор выиграла только один матч, потерпела два разгромных поражения – от прямого конкурента «Ланса» (0:3) и середняка «Монпелье» (0:4) – и за пять игр до финиша отстала на пять очков. И это при том, что у «Ланса» ещё матч в запасе.

Похоже, монегаски смирились с тем, что в главный клубный турнир Старого Света им не попасть. А это всегда бьёт по кошельку. Тем более, что в последний раз команда Александра Головина принимала участие в групповом турнире в сезоне-2018/19, после чего дважды оступалась в квалификации – 0:1, 2:2 с «Шахтёром» (2021/22) и 1:1, 2:3 с ПСВ (2022/23). Как следствие, финансовое положение красно-белых всё ухудшалось, а инвестиции владельцев не давали результата. Очередной провал (а он практически гарантирован) вынуждает руководство полностью сменить вектор развития, сообщает RMC Sport.

По информации издания, ещё перед ключевой игрой с «Лансом» спортивный директор клуба Пол Митчелл собрал в актовом зале на клубной базе расширенный состав персонала – от игроков до рядовых сотрудников – и толкнул речь о необходимости решающего рывка, от которого зависит судьба всех присутствующих.

Результат известен, и теперь источники издания уверяют, что Митчелл покинет клуб, даже если отработает летнее трансферное окно. Что вполне возможно, ведь он довольно известный скаут, отвечавший за селекцию в «Тоттенхэме» (2014-2018) и «Лейпциге» (2018-2019). В «Монако» он с 2020-го. Перед уходом задача у него будет очень масштабная – практически полностью сменить лицо команды. Затем он отдаст бразды правления Тьяго Скуро, намеренного сконцентрироваться на южноамериканском рынке и местных воспитанниках.

Источник фото: Лига 1

УЙДУТ ДИСАСИ, ФОФАНА И ЭМБОЛО

Список футболистов, которые должны будут покинуть княжество, впечатляет. Аренда основного вратаря Александра Нюбеля (принадлежит «Баварии») будет завершена. Ему на смену найдут постоянную фигуру. На 21-летнего правого защитника Вандерсона претендуют несколько английских клубов, в том числе «Манчестер Юнайтед». Хватает претендентов и на левого защитника Кайо Энрике, прошлым летом продлившего контракт до 2027 года. В сумме они оцениваются не менее, чем в 40 млн евро, но это лишь номинальный ценник. Реальный должен быть намного выше.

В центре обороны неизбежен уход 25-летнего вице-капитана Акселя Дисаси, принявшего в составе сборной Франции участие в трех матчах ЧМ-2022. Прошлым летом его очень хотел «ПСЖ», но поскупился заплатить 50 млн, и теперь игрока ждут в «Манчестер Сити», «Челси» или «Баварии». А его напарник Маланг Сарр вернётся из аренды в «Челси».

Покинет южное побережье Франции и 24-летний опорник Юссуфа Фофана, за которым пристально следят в Англии и Германии. Наверняка он будет особенно щепетильно выбирать новую команду, чтобы не выпасть из сборной Франции в преддверии чемпионата Европы-2024.

Изменения коснутся и линии нападения, где в нынешнем сезоне феерят 32-летний Виссам Бен-Йеддер и 26-летний Бриль Эмболо (37 голов на двоих). У ветерана контракт истекает в 2024 году, так что это последний шанс отбить хотя бы часть его 40-миллионного трансфера. Кроме того, у него самая высокая зарплата в клубе – 650 тысяч в месяц. В свою очередь, швейцарский форвард проводит самый результативный сезон в карьере, и это при том, что не является железным игроком основы, так что наверняка заинтересует клубы Туманного Альбиона.

КЛЕМАН И ГОЛОВИН – ПОД ВОПРОСОМ

Судя по всему, уйдёт и нынешний наставник Филипп Клеман. По нему окончательного решения пока не принято, поскольку репутация тренера всё ещё высока. В клубе ценят его усилия по перестройке команды после ухода Орельена Тчуамени и Бенуа Бадьяшиля и развитию молодежи, однако результаты, в том числе в еврокубках (по пенальти вылетели в плей-офф Лиги Европы от «Байера»), оставляют горький осадок.

Источник фото: Лига 1

С лета клуб будет жить в условиях жёсткой экономии. Приоритет отдадут клубной академии, взрастившей Килиана Мбаппе, Бадьяшиля, Хефрена Тюрама (сына Лилиана Тюрама), Янника Карраско, Элисса Бен-Сегира (18-летний полузащитник уже оценивается в 18 млн), Абду Диалло и многих других.

Уйдут в прошлое и те времена, когда «Монако» мог заплатить 40 млн за Бен-Йеддера. Как и прошлым летом, потолок стоимости футболиста сохранится на уровне 15 млн (Такуми Минамино, Мохамед Камара), а трансферными целями будут молодые игроки с высоким потенциалом.

Для Александра Головина эти изменения также не предвещают ничего хорошего. По трансферной стоимости (25 млн) он уступает только Камара (28 млн), а по размеру оклада (300 тысяч) – Бен-Йеддеру. Прошедшей зимой россиянин имел предложение от «Боруссии» Дортмунд. Кроме того, как рассказал агент полузащитника Александр Клюев, зимой 2022 года к игроку был интерес со стороны «Ньюкасла», но клубы не договорились. Теперь руководство «Монако» явно будет сговорчивее, а перспективы самого футболиста поиграть на высоком уровне в этом клубе пойдут на спад, так что и с его стороны наверняка будет больше внимания к предложениям из-за рубежа.