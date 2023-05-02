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Даже мяч был уникальный. Павлюченко (представь, какой ты старый) забил гол за ветеранов «Спартака»

36 тысяч человек на трибунах насладились шикарным ветеранским футболом.
Даже мяч был уникальный. Павлюченко (представь, какой ты старый) забил гол за ветеранов «Спартака»
02 мая 2023 10:00
автор: Камила Абдурахманова
автор фото: РФС

Легенды московского «Динамо» и «Ротора» и «Спартака» сыграли ретроматч. Матч «Победа» собрал 36 тысяч зрителей и это самый посещаемый матч в 2023 году.

Игра, посвященная 80-летию победы в Сталинградской битве прошла в Волгограде, организатором футбольного праздника стал Российский футбольный союз при поддержке администрации Волгоградской области, оргкомитета празднования 80-летия победы в Сталинградской битве и ВФСО «Динамо».

В составе хозяев играют легенды московского «Динамо» и волгоградского «Ротора», а гостей представляют звезды московского «Спартака». Ретроматчи мы уже видели летом, петербургский «Зенит» и московский «Спартак» начали череду ностальгии по легендам.

РФС

Антураж, конечно, был продуман до мелочей. Даже мячи изготовили специально жля этой встречи. Отметим, что футболисты были слегка озадачены тем, как эти спортивные снаряды ведут себя на поле. Помните реакцию футболистов на мяч «Джабулани», который выпустили специально для чемпионата мира в ЮАР? Так вот, ретро-мяч для сталинградского матча вёл себя ровно настолько же непредсказуемо.

На великолепном стадионе собралось 36 тысяч зрителей, которые неистово топили за своих футболистов. Да, «Спартак» традиционно привёз такой состав, который в составе того же «Ротора» вполне мог добиться цели закрепиться в РПЛ. Частное мнение. И тем большее уважение к мужчинам, которые до конца матча оказывали красно-белым достойное сопротивление.

Победу в итоге одержали гости со счётом 2:0. Голами отличились Павлюченко и Самедов. Эх, а Павлюченко, кстати, мог бы помогать красивыми голами и «Уфе».

Матч проходил в ретростиле: автобусы из прошлого, форма игроков и судей также была стилизованна, церемония обмена букетами цветов. Эстетика! Ретро сейчас в моде, а значит и матч тоже.

Символический начальный удар по мячу в матче нанёс легендарный спартаковец Никита Симонян.

После финального свистка команды поблагодарили зрителей за поддержку, в это время на поле стадиона «Волгоград Арена» вышел Эдуард Хиль-младший с оркестром и исполнил знаменитую песню «День Победы». На игре присутствовало 36640 зрителей, что является самым большим показателем за весь 2023 год.

Это точно было ЛЕГЕНДАРНО!

источник: «Советский спорт»
Даже мяч был уникальный. Павлюченко (представь, какой ты старый) забил гол за ветеранов «Спартака»
Даже мяч был уникальный. Павлюченко (представь, какой ты старый) забил гол за ветеранов «Спартака»
36 тысяч человек на трибунах насладились шикарным ветеранским футболом.
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