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Ради возвращения в «Барселону» Месси кинул «ПСЖ». Лионелю наскучило во Франции

Чтобы разозлить руководство парижан футболист нагло нарушил условия контракта.
Ради возвращения в «Барселону» Месси кинул «ПСЖ». Лионелю наскучило во Франции
03 мая 2023 20:51
автор: Дмитрий Пожидаев
автор фото: Getty Images

Лионель Месси продолжает стремиться к возвращению в «Барселону». Видимо, испанский клуб никак не выходит из сердца одного из самых лучших футболистов на планете. На протяжении последних недель постоянно появлялись новости о том, что аргентинец рассчитывает не продлевать контракт с «ПСЖ». А сейчас слухи окончательно подтвердились. Ради разрыва болезненных отношений Лионель решился пойти на крайние меры.

Месси собрал семью и улетел в Саудовскую Аравию, амбассадором которой он является. Всё бы ничего, но в этот момент у «ПСЖ» продолжался тренировочный процесс. А главное, Лионель не посчитал нужным согласовывать свою поездку с руководством клуба и тренерским штабом. И этим самым аргентинец привёл боссов в ярость!

Месси уже отстранили на 15 дней от матчей и тренировок. Кроме того, зарплату за этот период нападающий также не получит. Шейхи поняли настрой аргентинца и приняли решение не активировать опцию продления контракта с Лионелем ещё на один год.

Источник фото: Getty Images

Стоит отметить, что аргентинский журналист TyC Sports уже рассказал, что переговоры о продлении контракта давно находятся в тупике. А Месси решился на поездку в Саудовскую Аравию только для того, чтобы окончательно расставить все точки над i. Лионель хочет вернуться в «Барселону», других вариантов он не рассматривает.

Правда, в дело хотят вмешаться представители Саудовской Аравии. По информации L'Equipe, Правительство государства намерено предложить Лионелю баснословные деньги. Всё ради перехода аргентинца в «Аль-Хиляль» – стан главного соперника «Аль-Насра». Да-да, того самого, за который выступает Криштиану Роналду. И ради этого зрелища в Саудовской Аравии готовы на всё.

Есть ощущение, что Лионель всё равно отправится в Испанию. Слишком уж сильна его любовь к «Барселоне». На прощании он плакал навзрыд, но обещал вернуться. И теперь Месси воссоединится с Хави. Это будет очень красивая история в карьере легендарного футболиста.

источник: «Советский спорт»
Ради возвращения в «Барселону» Месси кинул «ПСЖ». Лионелю наскучило во Франции
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Чтобы разозлить руководство парижан футболист нагло нарушил условия контракта.
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