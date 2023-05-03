Сказка «Акрона» закончилась. За скальпом ЦСКА идёт «Краснодар»

«Краснодар» перестал вызывать у нейтрального болельщика тот пиетет, как было 2-3 года назад. Тогда владелец клуба Сергей Галицкий рассказывал о ставке на своих воспитанников, о том, что команда будет добиваться высочайших целей за счёт парней из Академии. Продление контракта с Ионовым и масса странных решений перечёркивает изначальную идею. Добавим обилие легионеров и понимаем, что не только принадлежность к ФНЛ парней Калешина становится триггером для поддержки волжан, а не краснодарцев.

Перца ситуации добавляет тот факт, что Евгений, хоть и провёл лучшие свои годы в Томске, является воспитанником «Кубани». И из этого можно выкружить отдельную интригу. Но зачем? «Акрон» одержал победы над московскими «Торпедо», «Локомотивом», «Динамо» и «Спартаком». И в информационном пространстве Калешин оказался намного выше, чем местечковая дуэль.

Но даже здесь есть параллель. 29 апреля команда Калешина играла с «Кубанью», которую Евгений не так давно возглавлял. И дружина решила остаться в Краснодаре, где и готовилась к очередному кубковому противостоянию. В этом плане с «горожанами» дружина Калешина была в равных условиях. Нет никакого смысла в том, чтобы сопоставлять команду премьер-лиги и «Акрон»… «Акрон» – это невероятное явление в нашем футболе. Ещё раз повторю, судя по реакциям с социальных сетях, наибольшей поддержкой пользовались именно «волжане».

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Мы сожалеем, что у нас нет еврокубков? Друзья, у нас и на внутренний чемпионат не у всех здоровья хватает. Первый тайм этого поединка был… нейтральным. Моменты команды создавали, но голевыми их назвать было сложно. Калешин загадочно ухмылялся из-под бровей, а вот Илич метался по тренерской зоне как загнанный зверь. Очевидно, что сербскому специалисту не нравилось происходящее на футбольном поле.

Вообще, конечно, странно осознавать тот факт, что сегодняшние матчи (по идее, полуфинальные) хоть что-то решают только для одной из четырёх команд. Именно в Краснодаре идёт битва за жизнь. Победитель составит конкуренцию… Нет, не ЦСКА, который обыграл «Урал». А именно екатеринбургскому клубу. Не спрашивайте, почему. Такой вот регламент.

Первый тайм ничем болельщиков не впечатлил. А вот второй начался с гола в ворота «Акрона». Но оффсайд был слишком очевидным. А уже в следующей атаке гости могли открыть счёт. Хозяева великолепного стадиона ответили достойно. Сперцян протащил мяч по левому флангу и выложил его на ногу Батчи, который отправил снаряд аккурат над перекладиной.

В концовке матча появился вопрос. А мы точно смотрели противостояние шестой команды Премьер-лиги против тринадцатой Первой лиги. Ну и привет от техников стадиона. На 83-й минуте матча на арене «Краснодар» погас свет. И это было самым ярким (нет) событием во втором тайме.

Концовка больше была похожа на навал. Финальный свисток обозначил главное – «Акрон» серии пенальти не проигрывает (нет). Матвей Сафонов взял два пенальти, его коллега Волков (неожиданно) не взял ничего. Сказка «Акрона» закончилась.