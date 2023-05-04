Он больше не мессия. Фанаты «ПСЖ» требуют убрать Месси из клуба

А что там происходит в богатом и, еще недавно, грозном клубе «Пари Сен-Жермен»? Ситуация начала выходить из-под контроля. Болельщики клуба штурмуют офис парижан и требуют ухода из клуба Лионеля Месси, Неймара, Марко Верратти и других игроков, а также президента Нассера Аль-Хелайфи. Главный тренер Кристоф Гальтье и спортивный директор Луиш Кампуш, в свою очередь, отстраняют Лео от матчей за грубое нарушение дисциплины.

Одна поездка на выходные с семьей в Саудовскую Аравию и весь шарм героя, прошедшего недавно мундиаля в Катаре, улетел в трубу. Оказывается, сделал это Лео без разрешения тренеров и владельцев команды. Там, в богатой арабской стране, у Месси есть личная выгода, а именно – контракт на государственном уровне в размере 25 миллионов долларов. Помимо спорта, у футбольного гения, есть рекламные интересы на Ближнем Востоке, так как он является амбассадором Саудовской Аравии, т.е. своим именем делает рекламу этому государству.

Всё бы ничего, да вот игра у «ПСЖ» в последнее время как-то уж совсем не ладится. То вылетают из Лиги чемпионов на ранней стадии плей-офф от рук и ног «Баварии», то уступают во внутреннем чемпионате скромному клубу «Труа». В такой ситуации, как бы не до поездок в рекламные туры. Подливают масло в огонь «Барселона» и отец футболиста Хорхе Месси, которые, не стесняясь, сообщают о том, что каталонская команда пытается изыскать средства на возвращение своего навеки звездного воспитанника.

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Рекламным контрактом Месси недовольны даже на его Родине, в Аргентине. Всё дело в том, что саудиты и Аргентина, совместно с Уругваем, Парагваем и Чили – претендуют на проведение чемпионата мира в 2030 году. Получается, что Лео делает прямую рекламу конкуренту.

Сам клуб «ПСЖ» выпустил заявление с критикой действий ультрас у офиса клуба.

– «ПСЖ» самым решительным образом осуждает неприемлемые и оскорбительные действия небольшой группы лиц. Какими бы ни были противоречия, ничто не оправдывает подобные действия. Клуб выражает полную поддержку своим игрокам, тренерам и всем тем, кто стал мишенью для такого позорного поведения, – говорится в сообщении на сайте клуба.