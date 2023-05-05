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«Марадона был бы счастлив». Как «Наполи» завоевал историческое чемпионство в Италии

Фанаты из Неаполя ждали итого события 33 года.
«Марадона был бы счастлив». Как «Наполи» завоевал историческое чемпионство в Италии
05 мая 2023 01:12
автор: Дмитрий Пожидаев
автор фото: Getty Images

Итальянский «Наполи» наконец-то смог одержать победу в национальном чемпионате. Клуб из Неаполя гарантировал себе чемпионство в противостоянии с «Удинезе». «Партенопейцы» выиграли титул впервые с 1990 года, тогда главным лидером команды был легендарный Диего Армандо Марадона, который покинул наш мир всего пару лет назад и не смог увидеть своими глазами этот исторический момент.

В чемпионском матче «Наполи» не смог добыть победу, но и ничьи оказалось достаточно, чтобы лишить главного конкурента римский «Лацио» математических шансов на золотые медали.

Игра с «Удинезе» началась для чемпионов с неприятного сюрприза от полузащитника соперников Санди Ловрича, который открыл счет на 13-й минуте. Но неаполитанцы были настроены забрать трофей именно в этот вечер. Несмотря на то, что многочисленные атаки не принесли успеха, а главный лидер команда Хвича Кварацхелия просто слился с газоном.

Фото: Getty Images

Решающую роль в победе «Наполи» в чемпионате сыграл форвард Виктор Осимхен. Нигериец сравнял счет на 52-й минуте, этого хватило для того, чтобы весь Неаполь сегодня не сомкнул глаз. Миллионная армия фанатов клуба вышла на улицы города, чтобы отпраздновать успех своей любимой команды, успех, который ждали долгие 33 года.

Бывший главный тренер сборной России и мадридского «Реала» Фабио Капелло после матча в разговоре с «Советским спортом» отметил, что Диего Марадона был бы сегодня самым счастливым человеком на планете. «Поздравляю весь Неаполь, это один из лучших дней в истории клуба. Абсолютно заслуженный трофей. Жаль, что Марадона сегодня не с нами, он был бы самым счастливым человеком на земле», — сказал Капелло.

Пусть мы больше не увидим Марадону в Неаполе, но через несколько дней футболисты «Наполи» достойно воздадут ему честь, подняв долгожданный «Скудетто» над головой на стадионе, который носит имя легендарного аргентинца.

источник: «Советский спорт»
«Марадона был бы счастлив». Как «Наполи» завоевал историческое чемпионство в Италии
«Марадона был бы счастлив». Как «Наполи» завоевал историческое чемпионство в Италии
Фанаты из Неаполя ждали итого события 33 года.
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