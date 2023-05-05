ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Разнесли два стадиона и устроили трагичный карнавал. Как фанаты «Наполи» отметили чемпионство. Фото

Горячие южане пустились во все тяжкие. Все подробности в нашей фото-галерее.
Разнесли два стадиона и устроили трагичный карнавал. Как фанаты «Наполи» отметили чемпионство. Фото
05 мая 2023 10:23
автор: Чиков Сергей
автор фото: Getty Images

«Наполи» стал чемпионом Италии по футболу — впервые за 33 года. И празднование долгожданного Скудетто, к сожалению, неизбежно связано с неприятными и трагичными инцидентами.

Фанаты устроили на стадионе настоящее безумие. Они буквально захватили всё. Сразу после свистка они хлынули на поле. Пострадали сетка, ворота и даже газон. Сопровождалось всё это дикой давкой.

Getty Images

А ещё фанаты «Удинезе» в этот вечер решили победить хоть где-нибудь. Они накинулись на болельщиков «Наполи» и надавали тумаков. Обошлось без жертв.

К счастью, на стадионе не пострадал никто. Идеально сработали службы безопасности. Но позже в самом Неаполе начались полномасштабные празднования… Победа на выезде не отменила грандиозных вечеринок в родном городе.

Getty Images

Фанаты «Наполи» собрались у памятного места предыдущего творца чемпионства — легендарного Диего Марадоны. Жгли всё, что горело. Полыхало очень сильно. А некоторые болельщики даже жгли настоящие факелы.

Getty Images

Ночью в Неаполе произошла перестрелка. Один из раненых – 26-летний мужчина — был срочно доставлен в неаполитанскую больницу «Кардарелли», где вскоре скончался.

К сожалению, у праздника есть обратная сторона. И вместо долгожданной эйфории от чемпионства многие будут вынуждены сменить цвета на траурные.

Getty Images

Но можно понять поклонников неаполитанского клуба. Горячие итальянцы 33 года ждали этого события. Как раз со времён эпохи великого Диего Марадоны.

ФК "Наполи"

Вспомнил о Диего и бывший наставник сборной России и мадридского «Реала» Фабио Капелло:

«Поздравляю весь Неаполь, это один из лучших дней в истории клуба. Абсолютно заслуженный трофей. Жаль, что Марадона сегодня не с нами, он был бы самым счастливым человеком на земле», – сказал Капелло в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Сергеем Чиковым.

источник: «Советский спорт»
Разнесли два стадиона и устроили трагичный карнавал. Как фанаты «Наполи» отметили чемпионство. Фото
Разнесли два стадиона и устроили трагичный карнавал. Как фанаты «Наполи» отметили чемпионство. Фото
Горячие южане пустились во все тяжкие. Все подробности в нашей фото-галерее.
05.05.2023 10:23
Футбол
автор: Чиков Сергей
«Марадона был бы счастлив». Как «Наполи» завоевал историческое чемпионство в Италии
«Марадона был бы счастлив». Как «Наполи» завоевал историческое чемпионство в Италии
Фанаты из Неаполя ждали итого события 33 года.
05.05.2023 01:12
Футбол
автор: Дмитрий Пожидаев
Он больше не мессия. Фанаты «ПСЖ» требуют убрать Месси из клуба
Он больше не мессия. Фанаты «ПСЖ» требуют убрать Месси из клуба
Что происходит с самой богатой командой Франции.
04.05.2023 18:53
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Сказка «Акрона» закончилась. За скальпом ЦСКА идёт «Краснодар»
Сказка «Акрона» закончилась. За скальпом ЦСКА идёт «Краснодар»
Матвей Сафонов разбил мечты волжан о финале Кубка России. Команде Галицкого такой трофей тоже нужен.
03.05.2023 21:45
Футбол
автор: Евгений Арефьев
Ради возвращения в «Барселону» Месси кинул «ПСЖ». Лионелю наскучило во Франции
Ради возвращения в «Барселону» Месси кинул «ПСЖ». Лионелю наскучило во Франции
Чтобы разозлить руководство парижан футболист нагло нарушил условия контракта.
03.05.2023 20:51
Футбол
автор: Дмитрий Пожидаев
Есть первый финалист! ЦСКА прошел «Урал» в Кубке России
Есть первый финалист! ЦСКА прошел «Урал» в Кубке России
Медина вышел на позиции левого латераля и поучаствовал в обеих результативных комбинациях москвичей.
03.05.2023 19:12
Футбол
автор: Артем Зибрак
Даже мяч был уникальный. Павлюченко (представь, какой ты старый) забил гол за ветеранов «Спартака»
Даже мяч был уникальный. Павлюченко (представь, какой ты старый) забил гол за ветеранов «Спартака»
36 тысяч человек на трибунах насладились шикарным ветеранским футболом.
02.05.2023 10:00
Футбол
автор: Камила Абдурахманова
«Монако» пролетает мимо Лиги чемпионов и планирует распродажу лидеров. Что ждёт Головина?
«Монако» пролетает мимо Лиги чемпионов и планирует распродажу лидеров. Что ждёт Головина?
Монегаски переходят на режим жёсткой экономии и готовятся рассматривать предложения по всем футболистам. Головин – второй по стоимости и окладу и пятый по количеству сыгранных в сезоне минут.
01.05.2023 22:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Карпин атакует судей, Шунин дерётся в юбилей, Малком хочет в Париж. Впечатления от 25-го тура РПЛ
Карпин атакует судей, Шунин дерётся в юбилей, Малком хочет в Париж. Впечатления от 25-го тура РПЛ
Артём Зибрак грустит вместе с динамовцами, защищает «Спартак», восторгается «Локо» и опасается за Сафонова.
01.05.2023 15:58
Футбол
автор: Артем Зибрак
Ликуй, Неаполь! Гозенс и Лаутаро вышли и принесли «Интеру» волевую победу над «Лацио»
Ликуй, Неаполь! Гозенс и Лаутаро вышли и принесли «Интеру» волевую победу над «Лацио»
Нерадзурри абсолютно закономерно выиграли во втором туре подряд и вернулись в борьбу за место в зоне Лиги чемпионов.
30.04.2023 15:37
Футбол
автор: Артем Зибрак
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика