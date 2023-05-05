Разнесли два стадиона и устроили трагичный карнавал. Как фанаты «Наполи» отметили чемпионство. Фото

«Наполи» стал чемпионом Италии по футболу — впервые за 33 года. И празднование долгожданного Скудетто, к сожалению, неизбежно связано с неприятными и трагичными инцидентами.

Фанаты устроили на стадионе настоящее безумие. Они буквально захватили всё. Сразу после свистка они хлынули на поле. Пострадали сетка, ворота и даже газон. Сопровождалось всё это дикой давкой.

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А ещё фанаты «Удинезе» в этот вечер решили победить хоть где-нибудь. Они накинулись на болельщиков «Наполи» и надавали тумаков. Обошлось без жертв.

К счастью, на стадионе не пострадал никто. Идеально сработали службы безопасности. Но позже в самом Неаполе начались полномасштабные празднования… Победа на выезде не отменила грандиозных вечеринок в родном городе.

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Фанаты «Наполи» собрались у памятного места предыдущего творца чемпионства — легендарного Диего Марадоны. Жгли всё, что горело. Полыхало очень сильно. А некоторые болельщики даже жгли настоящие факелы.

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Ночью в Неаполе произошла перестрелка. Один из раненых – 26-летний мужчина — был срочно доставлен в неаполитанскую больницу «Кардарелли», где вскоре скончался.

К сожалению, у праздника есть обратная сторона. И вместо долгожданной эйфории от чемпионства многие будут вынуждены сменить цвета на траурные.

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Но можно понять поклонников неаполитанского клуба. Горячие итальянцы 33 года ждали этого события. Как раз со времён эпохи великого Диего Марадоны.

ФК "Наполи"

Вспомнил о Диего и бывший наставник сборной России и мадридского «Реала» Фабио Капелло:

«Поздравляю весь Неаполь, это один из лучших дней в истории клуба. Абсолютно заслуженный трофей. Жаль, что Марадона сегодня не с нами, он был бы самым счастливым человеком на земле», – сказал Капелло в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Сергеем Чиковым.