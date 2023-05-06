«Зенит» – чемпион?

ПОБЕДИТЬ «СПАРТАК» И ВЫИГРАТЬ ЧЕМПИОНАТ

В последние годы противостояние с «Зенитом» для «Спартака» стало как будто даже более принципиальным, чем с армейцами, в чём основная заслуга принадлежит Зареме Салиховой, не упускающей ни единой возможности плюнуть ядом в сторону чемпионов. Пусть и нередко по делу. В этом контексте гол Александра Соболева на 94-й минуте матча с «Ростовом» приобрел новые краски.

Отобрав очки у подопечных Валерия Карпина, красно-белые увеличили пропасть между питерцами и их преследователями. Как следствие, «Зенит» получил возможность отпраздновать пятый подряд чемпионский титул в домашнем матче с командой Гильермо Абаскаля. Что может быть слаще? Правда, произойдёт это только в том случае, если «Ростов» в субботу дома не сможет обыграть аутсайдера «Факел» (7 очков в 12 гостевых играх).

МАЛКОМ В ОГНЕ

В восьми весенних турах зенитовцы наряду с ЦСКА и «Локомотивом» набрали по 19 очков (6-1-1) и на своем поле продемонстрировали зрелищный футбол: «Пари НН», «Химкам» и «Динамо» забили по три мяча, «Уралу» – два.

Особенно разошёлся Малком – 10+2 в восьми играх. Для сравнения: на всех остальных игроков «Зенита» приходится всего восемь голов. Всплеск игры бразильского нападающего можно объяснить слухами об интересе со стороны «ПСЖ». Косвенно их подтверждает и агент футболиста, говоривший о том, что получение российского паспорта со стороны игрока – лишь дань уважения стране.



Источник фото: ФК «Зенит»

ХВАТИТ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

В свою очередь, «Спартак» в весенней таблице РПЛ идёт восьмым (3-4-1 при разнице мячей 15-14). Результативность команды находится на довольно приличном уровне. Лишь трижды в восьми прошедших турах красно-белые забивали за матч менее двух мячей (0:2 от «Оренбурга», 0:0 с «Ахматом» и 1:1 с «Ростовом»), однако дичайшая игра в обороне мешает москвичам стабильно набирать очки.

И Абаскаль, постоянно ротируя защитников, не способствует построению более надежной игры сзади. В четырёх последних турах мы видели четыре разных сочетания центральных защитников: Алексис Дуарте – Руслан Литвинов – Георгий Джикия (с «Ростовом»), Дуарте – Никита Чернов – Джикия (с «Краснодаром»), Дуарте – Чернов (с «Торпедо») и Чернов – Литвинов (с «Динамо»). Как в таких условиях футболистам отточить взаимопонимание? Литвинов, впрочем, пропустит ближайший тур из-за перебора карточек.

Зато выдающуюся форму набрал Соболев – пять голов в трех последних проведённых играх (всего «Спартак» забил в них восемь). Так что в индивидуальном плане это будет ещё и противостояние Малкома с Соболевым и Квинси Промесом. На счету голландца 17 мячей в сезоне, он отстаёт от бразильца на пять результативных ударов.



Источник фото: РИА Новости

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Зенит»: Кержаков – Караваев, Родригао, Ренан, Дуглас Сантос – Барриос, Кузяев, Вендел – Малком, Клаудиньо, Кассьерра.

«Спартак»: Селихов – Д. Денисов, Дуарте, Н. Чернов, Джикия, Тавареш – Литвинов, Зобнин – Игнатов – Промес, Соболев.

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