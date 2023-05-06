Тео удался мегапроход и суперудар! «Милан» победил «Лацио», но, возможно, потерял Леау

БОЙ ЗА ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ

Долгожданным триумфом «Наполи» сезон в серии А отнюдь не завершён. Напротив, начинается настоящее рубилово за место в Лиге чемпионов – на оставшиеся три позиции претендуют сразу шесть клубов: «Лацио», «Ювентус», «Интер», «Аталанта», «Милан» и «Рома». Подопечные Маурицио Сарри в этой борьбе оказались в отличной позиции, в шести очках от трёх последних команд. Россонери же требовалось отыграть как минимум два очка у «Интера».

Вместе с тем обе команды в последнее время не радуют болельщиков стабильностью. Миланцы одержали одну победу в пяти последних турах (плюс четыре ничьи), а римляне – в трёх (проиграли «Торино» дома и «Интеру» на выезде).

Составы команд в этот субботний день был оптимальным. У хозяев отсутствовал травмированный Златан Ибрагимович, но к этому мы давно привыкли, а у гостей по той же причине не было Данило Катальди, получившего повреждение на «Сан-Сиро». Освободившуюся вакансию занял Маркос Антонио, для которого этот выход в старте стал всего лишь пятым в сезоне серии А. В предыдущем туре помог Фелипе Андерсону забить победный мяч в ворота «Сассуоло» (2:0), а эту игру провалил уже в первые полчаса.

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МЕГАПРОХОД ТЕО ОТ ШТРАФНОЙ ДО ШТРАФНОЙ

Пока хозяева привыкали к самой необычной для команды за последнее время форме болотного цвета (но я по привычке буду называть их красно-чёрными), потеряли свою главную звезду Рафаэла Леау. Он первым попытался пойти в прорыв в штрафной и в стыке с Иваном Проведелем получил повреждение, поскольку через пару-тройку минут был вынужден уступить место на поле Алексису Салемакерсу. Ждём новостей: действительно форвард выбыл накануне игры с «Интером», или Стефано Пиоли просто перестраховался?

Однако потерял лидера совсем не смутила россонери, и уже на 17-й минуте они открыли счёт, накрыв соперника у его штрафной. Пусть и не без помощи со стороны соперника. Гости разыгрывали мяч от ворот, но защитник Николо Казале вместо выноса мяча вперёд подставил слабым пасом Антонио. Исмаэль Беннасер опередил бразильца, проткнув мяч на Оливье Жиру, и тот вернул партнёру в свободную зону. Алжирец из центра штрафной легко переиграл Проведеля.

Римляне оказались в полупозиции – прессинговать большими силами они не готовились, а оборонять было уже нечего. Линии атаки и обороны стали сами по себе. Как следствие, очередная заглохшая в руках у Мика Меньяна атака переросла в феноменальный ответный спурт Тео Эрнандеса. Получив мяч от вратаря, он рванул вперед, постепенно смещаясь к центру, обыграл всего одного соперника и, оказавшись напротив ворот, фантастически закрутил мяч из-за пределов штрафной в правую от себя девятку. Такое иногда можно увидеть, когда проигрывающий пытается спастись в самой концовке, но на 29-й минуте… И вновь это гол, организованный из опорной зоны. Антонио, где ты?

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БЕЗ МАЛЕЙШИХ ОПАСЕНИЙ

Что же происходит с Маурицио Сарри, когда его командам предстоят решающие матчи? На второй тайм его игроки вышли без малейших надежд на спасение, тогда как футболисты «Милана» отправились добивать соперника. Мяч обосновался на половине поля гостей, покидая её только по особым случаям.

Сарри обновил три из четырех позиций на флангах, заменив обоих крайних защитников и левого вингера Мануэля Ладзарри, но ощутимой пользы это не принесло. Разве что соперник чуть реже проводил фланговые атаки, поскольку Пиоли по-прежнему продолжал верить в Салемакерса и Жуниора Мессиаса. Лидеры его команды действительно провели хороший матч, тогда как хвалёный Сергей Милинкович-Савич, Луис Альберто, Фелипе Андерсон и особенно Чиро Иммобиле (20 касаний за 80 минут) вычеркнут эту игру из своих воспоминаний.

В концовке вышедший на замену Анте Ребич закатил в ворота Проведеля даже третий мяч, однако гол был отменён из-за офсайда, и «Лацио» был спасён от разгрома. Но от усложнения борьбы за место в Лиге чемпионов его не мог спасти никто. «Милан» сместил «Интер» с четвёртой строчки (нерадзурри вечером играют на выезде с «Ромой») и сократил отставание от «орлов» до трёх очков, так что здесь всё только начинается. Пиоли среди недели играть дерби в Лиге чемпионов, а затем ехать в гости к «Специи», тогда как римлян ждёт домашняя игра с «Лечче».

Серия А. 34-й тур

«Милан» - «Лацио» - 2:0 (2:0)

Голы: Беннасер, 17 – 1:0. Тео Эрнандес, 29 – 2:0.

«Милан»: Меньян, Калабрия (Калюлю, 46), Томори, Кьер (Тшау, 46), Тео Эрнандес (Балло-Туре, 80), Крунич, Тонали, Мессиас, Беннасер, Леау (Салемакерс, 11), Жиру (Ребич, 69).

«Лацио»: Проведель, Марушич (Ладзари, 56), Казале, Романьоли, Хюсай (Пеллегрини, 69), Маркос Антонио, С. Милинкович-Савич (Башич, 69), Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Дзаканьи (Педро, 56), Иммобиле (Канчелльери, 81).

Предупреждения: Романьоли, 20. Марушич, 25. Калабрия, 42. Казале, 61. Пеллегрини, 88. Тшау, 89.

Судья: Рапуано.