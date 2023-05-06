ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Всё в порядке. Онопко не смог поддержать чемпионский темп Карпина

Дончане не проигрывали семь матчей. Но теперь, всё в руках «Зенита».
Всё в порядке. Онопко не смог поддержать чемпионский темп Карпина
06 мая 2023 21:32
автор: Владимир Лазарев
автор фото: ФК «Ростов»

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» дома уступил «Факелу» — 0:2. Мячи в составе воронежцев забили Роман Акбашев и Хызыр Аппаев.

Как испортить праздник лидеру?

Перед началом очередного тура Российской Премьер-Лиги много говорилось о том, что «Зенит» может не просто досрочно оформить очередное чемпионство, но и сделать это в матче с принципиальным соперником. При этом не все обратили внимание на то, что по-настоящему большой праздник в Санкт-Петербурге может случиться только при соблюдении одного условия — «Ростов» днём ранее должен оступиться в матче с «Факелом».

В то, что команда Валерия Карпина сможет в итоге угнаться за лидером чемпионата, поверить довольно сложно. Но отсрочить сине-бело-голубое пиршество, превратив его в «обычное дерби двух столиц» (как бы странно это ни звучало), южане вполне могли. Но была одна большая проблема. Во-первых, Карпина загнали на крышу стадиона. Формально так и было. Георгиевич отбывал дисквалификацию. А командой руководил Онопко. Итог мы видим.

Источник фото: ФК «Ростов»

Меняют ли коней на переправе?

«Факел» в первом после долгой паузы сезоне в российской футбольной элите решает куда более скромные задачи. Ажиотаж образца начала чемпионата, породивший во многом лестное для новичка прозвище «Наглецы из Воронежа», немного схлынул, и теперь команда решает обычную для подобных случаев задачу — не отправиться обратно уже по завершении нынешнего чемпионата. Тем удивительнее была отставка Дмитрия Пятибратова по завершении прошлого тура. Обыграть в гостях «Динамо» в матче, приуроченном к столетию легендарного московского клуба, — не рядовое событие для команды, находящейся в «зоне стыковых игр». Но решение в любом случае осталось за руководством «Факела», и воронежцев «по горячим следам» возглавил Вадим Евсеев. Стартовая площадка для нового тренера — что называется, хуже не придумаешь. Сложнее было бы разве что начинать сразу с «Зенитом». Но у Евсеева на любом месте его работы всегда был хороший запас «тузов в рукаве», даже если не вспоминать пресловутый матч с Уэльсом в годы его игровой карьеры.

Источник фото: ФК «Факел»

Праздник без юбиляра

Встреча началась с краткой, но от этого не менее торжественной церемонии. Максиму Осипенко была вручена памятная футболка, которой клуб отметил сто матчей, проведённых Максимом в цветах команды. При этом сам Осипенко в итоге остался вне стартового состава. А символический удар по мячу перед игрой нанёс другой хорошо известный за пределами Ростовской области спортсмен — боксёр Дмитрий Кудряшов, уроженец Волгодонска. Отсутствовал на привычном месте не только Осипенко, но и главный тренер хозяев поля Валерий Карпин, наблюдавший за матчем с трибуны. Дисквалификацию по следам встречи со «Спартаком» оспорить не удалось и действиями команды от бровки руководил Виктор Онопко.

«Разведка боем» не получилась

Перед игрой фаворитом, безусловно, выглядел «Ростов». И дончане при поддержке откровенно пустоватых, но привычно шумных трибун попытались организовать стартовый натиск. А вот воронежцы в первые двадцать минут дважды едва не воспользовались благодушием обороны хозяев поля. Но удар Гонгадзе не без труда отразил Песьяков, а Аппаеву не хватило скорости, чтобы убежать один на один с голкипером. При этом у «владений» Ильи Свинова было на удивление тихо и спокойно. Так что на перерыв команды отправились при нулях на табло.

Источник фото: ФК «Ростов»

Холодный душ по-воронежски

А в начале второго тайма случилось то, что обычно случается, когда номинальный фаворит долго думает и ничего не может придумать. «Факел» забил уже в первой атаке и продолжил играть в свой футбол. Ростовчане усилили давление, но где-то возникали проблемы с точностью, а в остальных случаях угрозы отводила привычная находиться между молотом и наковальней оборона воронежцев. А когда в ворота Песьякова влетел второй мяч за авторством Хызыра Аппаева, стало ясно, что у команды Валерия Карпина серьёзные проблемы. После этого гости, обороняясь без особенных нервов, довели встречу до финального свистка. 2:0 — первая победа воронежцев при Вадиме Евсееве на посту главного тренера, и сразу над «Ростовом» Валерия Карпина, с командами которого Евсеев играет традиционно успешно. «Факел» вплотную приблизился к уходу из «опасной зоны», а «Зенит» может стать чемпионом уже завтра.

источник: «Советский спорт»
Всё в порядке. Онопко не смог поддержать чемпионский темп Карпина
Всё в порядке. Онопко не смог поддержать чемпионский темп Карпина
Дончане не проигрывали семь матчей. Но теперь, всё в руках «Зенита».
06.05.2023 21:32
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Тео удался мегапроход и суперудар! «Милан» победил «Лацио», но, возможно, потерял Леау
Тео удался мегапроход и суперудар! «Милан» победил «Лацио», но, возможно, потерял Леау
В преддверии полуфинала Лиги чемпионов россонери очень уверенно обыграли на своём поле команду Маурицио Сарри и как минимум на несколько часов обошли «Интер» в таблице.
06.05.2023 18:05
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Зенит» – чемпион?
«Зенит» – чемпион?
Если «Факел» подсобит, победа над красно-белыми позволит сине-бело-голубым отпраздновать историческое десятое чемпионство.
06.05.2023 15:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Доказательство «Ференцварошем». Станислав Черчесов – европейский тренер
Доказательство «Ференцварошем». Станислав Черчесов – европейский тренер
Путь Станислава Черчесова на Олимп восточноевропейского футбола.
06.05.2023 13:57
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Разнесли два стадиона и устроили трагичный карнавал. Как фанаты «Наполи» отметили чемпионство. Фото
Разнесли два стадиона и устроили трагичный карнавал. Как фанаты «Наполи» отметили чемпионство. Фото
Горячие южане пустились во все тяжкие. Все подробности в нашей фото-галерее.
05.05.2023 10:23
Футбол
автор: Чиков Сергей
«Марадона был бы счастлив». Как «Наполи» завоевал историческое чемпионство в Италии
«Марадона был бы счастлив». Как «Наполи» завоевал историческое чемпионство в Италии
Фанаты из Неаполя ждали итого события 33 года.
05.05.2023 01:12
Футбол
автор: Дмитрий Пожидаев
Он больше не мессия. Фанаты «ПСЖ» требуют убрать Месси из клуба
Он больше не мессия. Фанаты «ПСЖ» требуют убрать Месси из клуба
Что происходит с самой богатой командой Франции.
04.05.2023 18:53
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Сказка «Акрона» закончилась. За скальпом ЦСКА идёт «Краснодар»
Сказка «Акрона» закончилась. За скальпом ЦСКА идёт «Краснодар»
Матвей Сафонов разбил мечты волжан о финале Кубка России. Команде Галицкого такой трофей тоже нужен.
03.05.2023 21:45
Футбол
автор: Евгений Арефьев
Ради возвращения в «Барселону» Месси кинул «ПСЖ». Лионелю наскучило во Франции
Ради возвращения в «Барселону» Месси кинул «ПСЖ». Лионелю наскучило во Франции
Чтобы разозлить руководство парижан футболист нагло нарушил условия контракта.
03.05.2023 20:51
Футбол
автор: Дмитрий Пожидаев
Есть первый финалист! ЦСКА прошел «Урал» в Кубке России
Есть первый финалист! ЦСКА прошел «Урал» в Кубке России
Медина вышел на позиции левого латераля и поучаствовал в обеих результативных комбинациях москвичей.
03.05.2023 19:12
Футбол
автор: Артем Зибрак
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика