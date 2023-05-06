Всё в порядке. Онопко не смог поддержать чемпионский темп Карпина

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» дома уступил «Факелу» — 0:2. Мячи в составе воронежцев забили Роман Акбашев и Хызыр Аппаев.

Как испортить праздник лидеру?

Перед началом очередного тура Российской Премьер-Лиги много говорилось о том, что «Зенит» может не просто досрочно оформить очередное чемпионство, но и сделать это в матче с принципиальным соперником. При этом не все обратили внимание на то, что по-настоящему большой праздник в Санкт-Петербурге может случиться только при соблюдении одного условия — «Ростов» днём ранее должен оступиться в матче с «Факелом».

В то, что команда Валерия Карпина сможет в итоге угнаться за лидером чемпионата, поверить довольно сложно. Но отсрочить сине-бело-голубое пиршество, превратив его в «обычное дерби двух столиц» (как бы странно это ни звучало), южане вполне могли. Но была одна большая проблема. Во-первых, Карпина загнали на крышу стадиона. Формально так и было. Георгиевич отбывал дисквалификацию. А командой руководил — Онопко. Итог мы видим.

Источник фото: ФК «Ростов»

Меняют ли коней на переправе?

«Факел» в первом после долгой паузы сезоне в российской футбольной элите решает куда более скромные задачи. Ажиотаж образца начала чемпионата, породивший во многом лестное для новичка прозвище «Наглецы из Воронежа», немного схлынул, и теперь команда решает обычную для подобных случаев задачу — не отправиться обратно уже по завершении нынешнего чемпионата. Тем удивительнее была отставка Дмитрия Пятибратова по завершении прошлого тура. Обыграть в гостях «Динамо» в матче, приуроченном к столетию легендарного московского клуба, — не рядовое событие для команды, находящейся в «зоне стыковых игр». Но решение в любом случае осталось за руководством «Факела», и воронежцев «по горячим следам» возглавил Вадим Евсеев. Стартовая площадка для нового тренера — что называется, хуже не придумаешь. Сложнее было бы разве что начинать сразу с «Зенитом». Но у Евсеева на любом месте его работы всегда был хороший запас «тузов в рукаве», даже если не вспоминать пресловутый матч с Уэльсом в годы его игровой карьеры.

Источник фото: ФК «Факел»

Праздник без юбиляра

Встреча началась с краткой, но от этого не менее торжественной церемонии. Максиму Осипенко была вручена памятная футболка, которой клуб отметил сто матчей, проведённых Максимом в цветах команды. При этом сам Осипенко в итоге остался вне стартового состава. А символический удар по мячу перед игрой нанёс другой хорошо известный за пределами Ростовской области спортсмен — боксёр Дмитрий Кудряшов, уроженец Волгодонска. Отсутствовал на привычном месте не только Осипенко, но и главный тренер хозяев поля Валерий Карпин, наблюдавший за матчем с трибуны. Дисквалификацию по следам встречи со «Спартаком» оспорить не удалось и действиями команды от бровки руководил Виктор Онопко.

«Разведка боем» не получилась

Перед игрой фаворитом, безусловно, выглядел «Ростов». И дончане при поддержке откровенно пустоватых, но привычно шумных трибун попытались организовать стартовый натиск. А вот воронежцы в первые двадцать минут дважды едва не воспользовались благодушием обороны хозяев поля. Но удар Гонгадзе не без труда отразил Песьяков, а Аппаеву не хватило скорости, чтобы убежать один на один с голкипером. При этом у «владений» Ильи Свинова было на удивление тихо и спокойно. Так что на перерыв команды отправились при нулях на табло.

Источник фото: ФК «Ростов»

Холодный душ по-воронежски

А в начале второго тайма случилось то, что обычно случается, когда номинальный фаворит долго думает и ничего не может придумать. «Факел» забил уже в первой атаке и продолжил играть в свой футбол. Ростовчане усилили давление, но где-то возникали проблемы с точностью, а в остальных случаях угрозы отводила привычная находиться между молотом и наковальней оборона воронежцев. А когда в ворота Песьякова влетел второй мяч за авторством Хызыра Аппаева, стало ясно, что у команды Валерия Карпина серьёзные проблемы. После этого гости, обороняясь без особенных нервов, довели встречу до финального свистка. 2:0 — первая победа воронежцев при Вадиме Евсееве на посту главного тренера, и сразу над «Ростовом» Валерия Карпина, с командами которого Евсеев играет традиционно успешно. «Факел» вплотную приблизился к уходу из «опасной зоны», а «Зенит» может стать чемпионом уже завтра.