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Жертвы предсказуемости. Испорченный праздник на «Петровском» 11 лет назад

Проигравший в Питере «Зенит». Аршавин, Кержаков, Быстров против Карпина, Дзюбы и Эменике.
Жертвы предсказуемости. Испорченный праздник на «Петровском» 11 лет назад
07 мая 2023 10:44
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Архив "Советского спорта"

«Спартак» уже разок портил «Зениту» чемпионские отмечание. Правда, в отличие от сегодняшнего матча, где сине-бело-голубые еще не оформили право на «золото», а только могут это сделать, игра 6 мая 2012 года была для Питера уже в ранге чемпиона. Оставалось только красиво оформить титул в игре с извечным раздражителем.

Тот сезон, вероятно, один из самых уникальных в истории РПЛ. 2011/2012 гг. то самое время, когда сыграли в ходе одного чемпионата сразу полтора. За двумя стандартными кругами последовало разделение команд на две восьмерки по остаточному принципу. «Спартак» долго запрягал, «Зенит» тоже не сразу взялся за реализацию чемпионских амбиций. Но к отчетному матчу, команды подошли с разными целями. Питер – чемпион, а красно-белым для попадания в Лигу чемпионов нужно было обязательно занимать второе место. Красивая обертка vs. «серебро» и ЛЧ. Им было что делить.

Архив "Советского спорта"

При всем изначальном преимуществе «Зенита» в качестве основного и тренерского (нынешний триумфатор Италии с «Наполи» Лучиано Спаллетти) составов и уже реализованных амбициях, «Спартак» обладал весьма неплохим составом, Валерием Карпиным в качестве совместителя должностей (спортивный директор и главный тренер) и, впервые в сезоне, капитанством Артема Дзюбы.

Архив "Советского спорта"

Сине-бело-голубые начали за здравие на ламповом «Петровском», Кержаков (сотый гол в карьере!) открыл счет на 23-й минуте. Казалось, гостям можно сушить весла. Но настрой был иной. «Спартаку» этот матч был нужнее, что он и показал в дальнейшем.

На 70-й минуте, не забивавший после возвращения из английской АПЛ в родные пенаты, Динияр Билялетдинов сравнял счет, а заодно забил свой первый мяч за «Спартак». Однако нынешний рулевой питерцев Сергей Семак (сотый гол в карьере!) с пенальти на 82-й минуте вновь вывел хозяев вперед. Но и тут «Спартак» не сдался. Через пару минут «джокер» москвичей в том сезоне Эммануэль Эменике вновь уравнял шансы команд. А еще через пять минут, один из самых критикуемых в истории легионеров красно-белых Рафаэл Кариока (первый мяч за «Спартак» в карьере) принес неожиданным ударом из-за штрафной победу гостям.

Архив "Советского спорта"

На данный момент – это последняя победа «Спартака» над «Зенитом» в гостях. Сегодня, мало кто верить в то, что ведомые Гильермо Абаскалем футболисты могут что-то навязать нынешнему «Зениту», учитывая ментальные проблемы команды и более сбалансированный состав «без пяти минут» чемпиона. Но мы любим футбол за периодическую непредсказуемость. В зарубе двух столиц вполне может появиться свой, особенный нерв.

источник: «Советский спорт»
Жертвы предсказуемости. Испорченный праздник на «Петровском» 11 лет назад
Жертвы предсказуемости. Испорченный праздник на «Петровском» 11 лет назад
Проигравший в Питере «Зенит». Аршавин, Кержаков, Быстров против Карпина, Дзюбы и Эменике.
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