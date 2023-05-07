Вратарская драма в Петербурге. «Спартак» обыграл «Зенит»

Это было 3 ноября 1996 года. Молодой состав москвичей, который той осенью окрестили «детским садом Георгия Ярцева», на всех парах летел к «золотому матчу» с действующим чемпионом страны — владикавказской «Аланией». Но для того, чтобы получить право сыграть за титул с непосредственным конкурентом, «красно-белым» сначала нужно было обыграть «Зенит» на его поле.

Клуб из города на Неве только-только вернулся в высшую лигу, но уже удивил претендентов на чемпионство в первом круге в Москве. И во второй игре очень быстро открыл счёт. Но голы Титова и Тихонова, случившиеся во многом из-за ошибок голкипера «Зенита», позволили «Спартаку» вырвать столь нужную ему победу. После игры злые языки поспешили обвинить Романа Березовского в сдаче матча, а «Спартак» вскоре вернулся на «Петровский», чтобы вновь привезти «золото» чемпионата страны в Москву.

Источник фото: РИА Новости

С тех пор прошло больше четверти века. «Зенит» стал ведущей командой страны, собрав целую россыпь наград, в том числе и на международном уровне (заветная мечта спартаковских болельщиков, которая пока так и не сбылась), переехал на новый стадион на Крестовском острове и сейчас находится в одной победе от своего девятого титула в чемпионатах России и десятого за всю историю. «Спартаку» остаётся бороться за «серебро», а попутно — ещё и попытаться отложить коронацию принципиального соперника.

Матч на «Газпром-Арене» начнётся в 18:00 по московскому времени. Петербург готов открывать победное шампанское и запускать фейерверки. Но «Спартаку» не привыкать портить настроение зенитовцам в праздничный день — достаточно вспомнить хотя бы весну 2012 года. Так что просто команде Сергея Семака не будет в любом случае.