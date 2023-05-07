Тотальная распродажа «Барселоны». С кем придется расстаться ради возвращения Месси

После неожиданного отъезда Лионеля Месси из Парижа в Саудовскую Аравию и митингов фанатов клуба становится понятно, что легендарный аргентинец уже точно покинет Францию этим летом.

Наиболее вероятным продолжением карьеры смотрится возвращение в родную для форварда «Барселону», но не все так просто. Каталонский клуб может просто лишиться права подписывать новичков в следующее трансферное окно.

Все это из-за того, что уже сейчас «Барселона» переступила финансовый потолок на трансферы, который установила Ла Лига (чемпионат Испании по футболу). А именно €450 млн, в сезоне 2022/23 «сине-гранатовые» потратили €650 млн на приобретение новичков и их контракты.



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По информации AS, «Барселона» должна будет пересмотреть контракты голкипера Марк-Андре тер Штегена, защитника Жорди Альбы и полузащитника Френки де Йонга. Также ожидается, что «сине-гранатовых» покинут хавбеки Серхио Бускетс, Ферран Торрес и Нико Гонсалес.

Стоит ли «Барселоне» так решительно прощаться с лидерами, чтобы вернуть легендарного аргентинца? Это вопрос довольно сложный, руководство каталонского клуба приучило нас к нестандартным решениям за последние годы. Посмотрим, как ляжет жребий на сей раз.