ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Зенит» мешает развитию РПЛ. Какой вред наносят команды-династии

«Зенит», как в своё время и «Спартак», убивают интерес к чемпионату России.
«Зенит» мешает развитию РПЛ. Какой вред наносят команды-династии
08 мая 2023 00:00
автор: Александр Малышев
автор фото: ФК «Зенит»

Этот тезис вроде бы не требует доказательств. В «Формуле-1» вводят всё новые и новые ограничения, в хоккее вводят жёсткие потолки зарплат. Всё это для того, чтобы исключить гегемонию кого-то одного, сделать чемпионат непредсказуемым, а следовательно – интересным.

Два кита, на которых держится интерес: непредсказуемость и отсутствие коррупционной составляющей. Поэтому огромное значение приобретает судейство, не менее важны равные возможности.

Да, оппоненты могут привести примеры национальных чемпионатов с заранее известным результатом. Например, чемпионат Узбекистана, где ташкентский «Пахтакор» обычно становится чемпионом за 5-6 туров до конца. Ну вот спросите у любого жителя Узбекистана, интересен ли ему национальный футбольный чемпионат? Цифры посещаемости в истинно футбольной стране красноречиво ответят. В других странах есть соперничество. «Реал» и «Барселона», «Бавария» и «Боруссия», «Рейнджерс» и «Селтик». А иногда «Лестер» и «Наполи». В НХЛ династий не было с прошлого века, в КХЛ СКА из Санкт-Петербурга с теми же возможностями отнюдь не доминирует.

Источник фото: Суперлига Узбекистана

«Зенит», спокойно берущий пять чемпионств подряд – это путь к стагнации. Такая же потеря интереса к внутреннему чемпионату, как 90-е годы и гегемония «Спартака» (но красно-белые при этом периодически феерили в Лиге чемпионов, в отличие от «Зенита»). Если РПЛ хочет развития интереса к российскому первенству, ей пора предпринимать какие-то ограничительные шаги. Не должно быть так, чтобы состав «Зенита» по оценкам экспертов, вдвое превосходил по стоимости состав главного соперника «Спартака». Иначе к спорному введению «фан-айди» и судейским скандалам добавится вечный чемпион. А это значит потерю как минимум аудитории, не болеющей за один определённый клуб. Да и часть аудитории, имеющей клубные пристрастия, тоже будет постепенно остывать.

Может быть, обратиться за опытом к КХЛ? Но делать что-то нужно.

источник: «Советский спорт»
«Зенит» мешает развитию РПЛ. Какой вред наносят команды-династии
«Зенит» мешает развитию РПЛ. Какой вред наносят команды-династии
«Зенит», как в своё время и «Спартак», убивают интерес к чемпионату России.
08.05.2023 00:00
Футбол
автор: Александр Малышев
«У нас просто уровень слабый». Что говорят о рекордном чемпионстве «Зенита»
«У нас просто уровень слабый». Что говорят о рекордном чемпионстве «Зенита»
Двукратный чемпион СССР Юрий Гаврилов выразил сомнения в компетентности многих футболистов, выступающих в Российской Премьер-Лиге.
07.05.2023 22:48
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Селихов – чемпион! В воротах «Зенита» точно играл Кержаков?
Селихов – чемпион! В воротах «Зенита» точно играл Кержаков?
Вратарь «Спартака» повесил питерцам медали на шею.
07.05.2023 21:33
Футбол
автор: Андрей Тупиков
«Зенит» – чемпион. Вратарская ошибка решила исход чемпионата России
«Зенит» – чемпион. Вратарская ошибка решила исход чемпионата России
Команда из Санкт-Петербурга выиграла титул в пятый раз кряду.
07.05.2023 20:38
Футбол
автор: Сергей Чиков
Тотальная распродажа «Барселоны». С кем придется расстаться ради возвращения Месси
Тотальная распродажа «Барселоны». С кем придется расстаться ради возвращения Месси
Испанский гранд распродает футболистов для возвращения легенды.
07.05.2023 12:42
Футбол
автор: Евгений Арефьев
Вратарская драма в Петербурге. «Спартак» обыграл «Зенит»
Вратарская драма в Петербурге. «Спартак» обыграл «Зенит»
Ошибки голкипера соперников приблизили московский клуб к главной цели сезона.
07.05.2023 12:24
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Жертвы предсказуемости. Испорченный праздник на «Петровском» 11 лет назад
Жертвы предсказуемости. Испорченный праздник на «Петровском» 11 лет назад
Проигравший в Питере «Зенит». Аршавин, Кержаков, Быстров против Карпина, Дзюбы и Эменике.
07.05.2023 10:44
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Всё в порядке. Онопко не смог поддержать чемпионский темп Карпина
Всё в порядке. Онопко не смог поддержать чемпионский темп Карпина
Дончане не проигрывали семь матчей. Но теперь, всё в руках «Зенита».
06.05.2023 21:32
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Тео удался мегапроход и суперудар! «Милан» победил «Лацио», но, возможно, потерял Леау
Тео удался мегапроход и суперудар! «Милан» победил «Лацио», но, возможно, потерял Леау
В преддверии полуфинала Лиги чемпионов россонери очень уверенно обыграли на своём поле команду Маурицио Сарри и как минимум на несколько часов обошли «Интер» в таблице.
06.05.2023 18:05
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Зенит» – чемпион?
«Зенит» – чемпион?
Если «Факел» подсобит, победа над красно-белыми позволит сине-бело-голубым отпраздновать историческое десятое чемпионство.
06.05.2023 15:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика