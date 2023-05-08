«Зенит» мешает развитию РПЛ. Какой вред наносят команды-династии

Этот тезис вроде бы не требует доказательств. В «Формуле-1» вводят всё новые и новые ограничения, в хоккее вводят жёсткие потолки зарплат. Всё это для того, чтобы исключить гегемонию кого-то одного, сделать чемпионат непредсказуемым, а следовательно – интересным.

Два кита, на которых держится интерес: непредсказуемость и отсутствие коррупционной составляющей. Поэтому огромное значение приобретает судейство, не менее важны равные возможности.

Да, оппоненты могут привести примеры национальных чемпионатов с заранее известным результатом. Например, чемпионат Узбекистана, где ташкентский «Пахтакор» обычно становится чемпионом за 5-6 туров до конца. Ну вот спросите у любого жителя Узбекистана, интересен ли ему национальный футбольный чемпионат? Цифры посещаемости в истинно футбольной стране красноречиво ответят. В других странах есть соперничество. «Реал» и «Барселона», «Бавария» и «Боруссия», «Рейнджерс» и «Селтик». А иногда «Лестер» и «Наполи». В НХЛ династий не было с прошлого века, в КХЛ СКА из Санкт-Петербурга с теми же возможностями отнюдь не доминирует.

Источник фото: Суперлига Узбекистана

«Зенит», спокойно берущий пять чемпионств подряд – это путь к стагнации. Такая же потеря интереса к внутреннему чемпионату, как 90-е годы и гегемония «Спартака» (но красно-белые при этом периодически феерили в Лиге чемпионов, в отличие от «Зенита»). Если РПЛ хочет развития интереса к российскому первенству, ей пора предпринимать какие-то ограничительные шаги. Не должно быть так, чтобы состав «Зенита» по оценкам экспертов, вдвое превосходил по стоимости состав главного соперника «Спартака». Иначе к спорному введению «фан-айди» и судейским скандалам добавится вечный чемпион. А это значит потерю как минимум аудитории, не болеющей за один определённый клуб. Да и часть аудитории, имеющей клубные пристрастия, тоже будет постепенно остывать.

Может быть, обратиться за опытом к КХЛ? Но делать что-то нужно.