«У нас просто уровень слабый». Что говорят о рекордном чемпионстве «Зенита»

В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» прошёл матч, который снял главную интригу в Российской Премьер-Лиге сезона 2022/23. «Зенит» на своём поле обыграл «Спартак» со счётом 3:2 и в десятый раз в своей истории стал чемпионом страны по футболу. Девять из этих титулов добыты в период с 2007 года. «Золотой» для петербуржцев мяч забил Иван Сергеев.

Теперь на футболках «Зенита» появится вторая звёздочка над эмблемой, символизирующая десять чемпионских титулов. А «Спартаку» остаётся утешаться голом Квинси Промеса, благодаря которому он стал самым результативным легионером в истории чемпионатов России. И, конечно же, продолжать борьбу за медали. Мы подготовили подборку комментариев «по горячих следам».

Многие футбольные специалисты отмечают «команду-династию», построенную в Петербурге. Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил:

«Зенит» — чемпион. Это не сюрприз. «Зенит» — самый лучший и самый организованный клуб в России. Думаю, что они могут еще 10 лет подряд становиться чемпионом.

Источник фото: ФК «Зенит»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин обращает внимание и на превосходство «Зенита» над конкурентами и в материальных возможностях:

«Доминация у «Зенита» хорошая, потому что там собраны качественные футболисты, есть бюджет нереальный, поэтому они будут иметь превосходство. Но всегда им можно составить конкуренцию — в прошлом году это почти получилось у «Динамо», в этом сезоне все ждали «Спартак», но после зимней паузы у них не вышло выйти на тот же уровень, что и в первой части чемпионата», — сказал Булыкин в интервью интернет-изданию «Газета.ру»

А известный спортивный журналист Василий Уткин в своём телеграм-канале и вовсе попытался дать прогноз на исход следующего сезона Российской Премьер-Лиги:

«Поздравляю «Зенит» с титулом чемпиона России 2024 года», — написал Василий.

Учитывая, что Уткин уже не в первый раз делает подобные заявления «на долгую перспективу», указанный год вряд ли можно считать опечаткой.

Герои сегодняшнего футбольного пиршества счастливы по-настоящему. Автор победного гола Иван Сергеев не скрывал своих эмоций в эфире «Матч ТВ»:

«Во-первых, я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые сегодня пришли. Эта победа для них! Матч удался именно как «золотой», выиграли в концовке. Можно сказать, что сыграла замена. До сих пор понять не могу, как так получилось, мне очень приятно».

Источник фото: ФК «Зенит»

А главный тренер победителей Сергей Семак в интервью тому же источнику особенно отметил обстоятельства, при которых был выигран главный для «Зенита» матч в этом сезоне:

«Мне кажется, что привыкнуть к победам невозможно. Режиссура сегодняшнего матча замечательная, лучше не придумаешь. Конечно, это прекрасно, очень важно сохранить голод к победам, что мы сегодня и показали. Матч был сложным для нас, но в совокупности мы заслужили победу».

Нельзя не отметить вклад в очередной успех «сине-бело-голубых» и самого Сергея Семака. Особенно приятен главному тренеру «Зенита» должен быть тот факт, что одними из первых поздравили его с очередной победой коллеги по «цеху»:

«Семак сегодня является лучшим тренером в России. Выиграть один раз чемпионат не проблема, но становиться чемпионом пять раз подряд — это искусство тренера! С чем я и поздравляю его», — такие слова Валерия Газзаева приводит «Спорт-Экспресс».

Источник фото: ФК «Зенит»

При этом не все, видевшие триумфальный для «Зенита» матч, остались довольны качеством игры. Юрий Сёмин обратил внимание на большое количество брака в действиях обеих команд:

«Зенит» надо поздравить. Видимо, все подразделения, которые есть в этом футбольном клубе, работают лучше, чем у всех остальных. Игроки в течение сезона проявляли себя очень хорошо. Ну а сегодняшний матч — это матч ошибок, элементарных и простых. И этот матч позволил «Зениту заранее стать чемпионом», — отметил Сёмин в интервью Rusfootball.info.



Любимец спартаковских болельщиков прошлых лет Юрий Гаврилов и вовсе обратил внимание на не самый высокий, по его мнению, уровень российского чемпионата:

«В нашем чемпионате особо нет качественных голов, забитых после красивых комбинаций. В основном мячи такие, сомнительные. Рикошеты, отскоки и так далее.

Очень много мячей пропускается из-за ошибок, потому что в основном у нас играют некомпетентные футболисты. Те, которые где-то в других местах оказались не нужны, едут сюда», — приводит слова Гаврилова «Газета.ру».

Источник фото: ФК «Зенит»

Так что можно отметить главный момент — как показал нынешний сезон, проблем у «Зенита» гораздо меньше, чем у конкурентов. Поэтому «Спартаку», «Ростову», ЦСКА и всем, кто собирается в будущем пытаться составить конкуренцию «Зениту», нужно серьёзно укреплять составы (во многом, за счёт «качественных» легионеров) и работать над ошибками.