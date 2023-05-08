Историческое чемпионство. Какие рекорды побил «Зенит» в чемпионате России

«Зенит» после победы над «Спартаком» со счетом 3:2 в 26-м туре РПЛ досрочно стал чемпионом. Питерцы в этом сезоне не оставили и шанса конкурентам, а также сокрушили несколько рекордов чемпионата.

Быстрее всех взяли титул

Для того, чтобы стать чемпионом сезона-2022/23, «Зениту» понадобилось 26 туров. Команда повторила рекорд по самому раннему чемпионству России: в сезоне-2019/20 «Зенит» досрочно завоевал золото после победы над «Краснодаром» в гостевом матче 26-го тура.

Кроме «Зенита» ни один из клубов за последние 23 года не гарантировал себе первое место за четыре тура до финиша сезона. За три это делали «Рубин» (2008), «Спартак» (2017) и тот же «Зенит» (2012 и 2019). Стать досрочным чемпионом за четыре тура до конца удавалось только «Спартаку» – в 1993 году.

Источник фото: ФК «Зенит»

Рекорд по количеству чемпионству подряд

В истории современной РПЛ никто до нынешней серии «Зенита» не выигрывал чемпионат более двух раз подряд. Рекордсменом по этому показателю является «Спартак», который шесть раз становился чемпионом России (1996-2001).

Семак обошел Газзаева

Для главного тренера команды Сергея Семака это чемпионство стало пятым. По этому показателю он является вторым лучшим тренером в чемпионате России.

Семак превзошел Валерия Газзаева, который становился чемпионом России в качестве тренера четыре раза. Рекордсменом по этому показателю Олег Романцев, который выиграл 8 чемпионатов.

Источник фото: ФК «Зенит»

Рекорд по очкам

В случае победы в оставшихся четырех матчах РПЛ «Зенит» побьет абсолютный рекорд по количеству очков в чемпионатах России.

Рекорд в 34-матчевом сезоне принадлежит «Спартаку», который в 1997 году набрал 73 очка. В сезоне, где чемпионат состоял из 30 матчей, рекорд делят «Спартак» образца 1999 года и «Зенит» сезона-2019/20.

Малком на максималках

Сейчас на счету форварда «Зенита» Малкома уже 22 мяча за сезон. Это на шесть меньше, чем абсолютный рекорд форварда ЦСКА Сейду Думбия (28 голов, был установлен в сезоне-2011/12). Но Думбия тогда провел 44 игры в чемпионате из-за переходного сезона на систему осень-весна, который длился полтора года.

Источник фото: РИА Новости

Если убрать результат ивуарийца, то рекордом можно считать достижение Олега Веретенникова, который в 1995 году за «Ротор» забил 25 голов.