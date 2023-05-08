Семак — гений? В чём причина успеха питерского клуба

Главная интрига в чемпионате России по футболу разрешилась задолго до его окончания. «Зенит» в принципиальном матче обыграл дома московский «Спартак» и досрочно обеспечил себе золотые медали, уже пятые подряд. У этого успеха много слагаемых, поэтому многим любителям футбола хочется понять — что же стало главным аспектом этой победы?

Тренерский фактор

Сергей Семак долго шёл к своему первому титулу чемпиона России. ЦСКА, за который он провёл существенную часть своей карьеры, всё никак не мог угнаться за «Спартаком», да и с наградами другого достоинства у «армейцев» было далеко не всё гладко. Даже кубок страны не давался команде очень долго. Впоследствии Семак выиграл «золото» российского чемпионата и с «красно-синими», и с «Рубином», и с «Зенитом», но голод до побед так никуда и не делся. Что, в свою очередь, очень помогает сейчас Сергею Богдановичу в его тренерской карьере. Главное, с чем сталкиваются многие наставники команд-гегемонов вне зависимости от чемпионата, в котором они работают, — как мотивировать футболистов на очередную победу? И как показать, что выигрывать раз за разом одно и то же соревнование — это не скучно, а интересно и почётно? Семаку это пока удаётся с блеском. После того как российские клубы не по своей воле остались без еврокубков, многим казалось, азарт к победам на внутренней арене может серьёзно угаснуть. Но как показывает пример «Зенита», даже в этих условиях можно выигрывать так, как будто совсем недавно за золотыми медалями не прятался шикарный бонус в виде участия в Лиге чемпионов.

Источник фото: РИА Новости

«Длинная» скамейка

Обычно, когда приходится говорить о хорошем подборе игроков в команде, в первую очередь приходит на ум финансовый аспект. Но откровенно бедных клубов в первой пятёрке РПЛ нет, а чемпионом год за годом становится «Зенит». Всё дело в точечной селекции, которую проводят петербуржцы. Игроки приобретаются ровно на те позиции, которые надо укрепить в ближайшей перспективе. Плюс — почти стопроцентный показатель в вопросе приглашения легионеров. В то время, как конкуренты судорожно пытаются «угадать» с той или иной кандидатурой, приглашая то чемпионов мира «на сходе», уже начинающих задумываться о завершении карьеры, то сразу нескольких молодых игроков за несообразные с отсутствием регалий и хоть какого-то «бэкграунда» деньги, «Зенит» всякий раз попадает «в точку». Селекция по принципу «а вдруг выстрелит» обречена на неудачу почти всегда. «Сине-бело-голубые» в этом отношении ушли далеко вперёд от возможных преследователей. И прежде чем начинать долгие разговоры о судействе, претендентам на то, чтобы составить конкуренцию петербуржцам, нужно в первую очередь «что-то подправить в консерватории» в этом вопросе.

Микроклимат в команде

Ещё один важный момент, делающий «Зенит» успешным — это полное отсутствие «нефутбольных» новостей из стана команды. Трудовых коллективов совсем без конфликтов не бывает в принципе — такова уж особенность человеческой коммуникации. Но если в команде Семака и возникают какие-то трудности в общении, это остаётся на «внутренней кухне» и не выплёскивается на страницы и экраны в виде взаимных обвинений и поиска виноватых. Так что с одной стороны, налицо по-настоящему «золотое» умение не выносить сор из избы, с другой же — видимо, этого «сора» не так уж и много, если он не виден «с улицы». К тому же руководство клуба продолжает придумывать различные способы коммуникации с болельщиками. Презентации новичков в клубном магазине, вошедшие в «Зените» в хорошую традицию, стали отличной находкой. Начинать путь нового футболиста с того, что он знакомится с теми, для кого ему предстоит выходить на поле — отличный стимул для него самого быстрее проникнуться духом команды и города, в котором ему предстоит играть. Так выступление за клуб сразу же превращается для новичка из абстрактного «этапа карьеры» в часть биографии, более того — становится личным переживанием. Есть и обратная сторона — игрок, который сразу же идёт на контакт с болельщиками, сразу становится для них «немного своим». И его не станут «прессовать» с трибун при первом же, условно говоря, нереализованном пенальти. Кто-то назовёт это «заигрыванием с массами», но те, кто хоть немного понимает в психологии, заметят, что это пример грамотного взаимодействия двух важнейших сторон профессионального спорта.

Источник фото: ФК «Зенит»

Дух города

Ещё один важный момент — это всеобщая любовь Петербурга к своей команде. Если в Москве из-за традиционного обилия команд эта любовь делится на неравномерные части и выливается в многолетнее выяснение, «чьи шишки в лесу», то в случае с «Зенитом» вопрос так не ставится изначально. Знаменитый «заряд» «сине-бело-голубых» трибун «Вперёд, «Зенит», вперёд за Питер» — это не фигура речи. Пойти на футбол в Петербурге равно пойти на «Зенит» — и никак иначе. А обидеть команду неосторожным словом — практически синоним того, чтобы неуважительно отозваться о городе. Более того, молодые болельщики команды из других регионов, начиная переживать за «Зенит», знакомятся с историей, географией и достопримечательностями Петербурга. Ведь надо же понимать, где играет твой любимый клуб, чтобы в случае чего ответить на «неудобные» вопросы соседей, переживающих за «Спартак» и ЦСКА. Так что «Зенит» — это ещё и часть городской культуры, наряду с каналами, музеями и разводными мостами.

Источник фото: ФК «Зенит»

Так что на данный момент у «Зенита» есть практически всё для того, чтобы продолжить свою «золотую» серию. Все «козыри» для дальнейшего успешного выступления на внутренней арене у «Зенита» на руках. Остаётся только немного грустить от отсутствия российских клубов в еврокубки, но это и повод серьёзно подготовиться к долгожданному возвращению на международную арену. И когда оно наконец-то случится, задуматься о штурме вершин Лиги чемпионов.