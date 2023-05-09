«Газпром» — мечты сбываются. Сколько потратил «Зенит» для завоевания пяти чемпионств

«Зенит» после победы над «Спартаком» со счетом 3:2 в 26-м туре РПЛ досрочно стал чемпионом уже в пятый раз подряд. Начиная с сезона-2018/19 питерцы просто не дают шансов конкурентам. Во многом, это связано с тем, что «Зенит» может позволить себе гораздо больше, чем другие лидеры чемпионата.

€100 млн в пустую

За последние 6 лет руководство «Зенита» потратило около €300 млн на то, чтобы удержать команду на вершине. Главный спонсор команды «Газпром» выделил команде приличный бюджет еще в сезоне-2017/18. Тогда коллектив из Санкт-Петербурга возглавил прославленный Роберто Манчини.

У итальянца была своя концепция строительства команды, он сделал ставку на аргентинских футболистов. В том сезоне «Зенит» пополнили Леандро Паредес (€23 млн), Эмануэль Маммана (€16 млн), Себастьян Дриусси (€15 млн), Эмилиано Ригони (€9 млн) и Матиас Краневиттер (8,5 млн). Также команду пополнили несколько крепких россиян, в числе был легендарный Антон Заболотный.

В общей сложности специалист потратил млн €95 млн, но сумел занять всего лишь пятое место в чемпионате и покинул российскую команду.



Источник фото: ФК «Зенит»

Первое чемпионство

После провала Манчини руководство «Зенита» решило довериться россиянину Сергею Семаку и не прогадало, в первом же сезона питерцы взяли чемпионство.

Для того, чтобы взять долгожданный титул новый тренер принял решение усилить всего три позиции: нападающего, опорника и центрального защитника. Для этого были куплены Сердар Азмун (€12 млн), Вильмар Барриос (€15 млн) и Ярослав Ракицкий (€10 млн).



Источник фото: ФК «Зенит»

Главный переход франшизы

На следующий год Семак принимает решение, которое станет определяющим для формирования команды на следующие несколько лет. «Зенит» покупает у «Барселоны» бразильского вингера Малкома за €40 млн. Этот переход стал рекордным в истории РПЛ.

Также были приобретены крайние защитники Дуглас Сантос (€13,5 млн) и Вячеслав Караваев (€8 млн). Чемпионство в конце сезона также отправилось в Петербург.

Источник фото: ФК «Зенит»

Начало бразильское диаспоры

В последующие два года «Зенит» начнет коллекционировать бразильских футболистов, которые будут приносить команде титулы. К Малкому, Сантосу и колумбийцу Барриосу прибавились Вендел (€20,3 млн), Клаудиньо (€12 млн) и Юри Альберто (€25 млн).

Можно еще выделить переход серебряного призера чемпионата мира в составе сборной Хорватии и победителя Лиги чемпионов Деян Ловрена за €12 млн.



Источник фото: ФК «Зенит»

Кого взяли в последнем сезоне

Летом 2022 года «Зенит» усилили два латиноамериканца из «Сочи» защитник Родригао (€3,5 млн) и нападающий Матео Кассьерра (€4,5 млн). Также из «Кайрата» был выкуплен защитник Алип за €2 млн.

В том числе Петербург начал грамотно работать на рынке свободных агентов. В этому году «сине-бело-голубых» усилили экс-полузащитник «Спартака» Зелихман Бакаев и защитник молодежной сборной Бразилии Роберт Ренан.