Полуфинальная стадия нынешнего сезона Лиги чемпионов откроется сверхинтригующим противостоянием. Самый титулованный клуб в истории турнира – мадридский «Реал» – примет на своём поле «Манчестер Сити». При всём уважении к статусу миланского дерби, вторая пара полуфиналистов, кто бы ни пробился дальше, всё-таки выглядит менее убедительно, если оценивать шансы на трофей. Что же может стать ключевым в противостоянии одних из самых популярных клубов Европы?

Когда не хватает опыта

Эти слова звучат немного удивительно в отношении «Манчестер Сити», обладающего богатой коллекцией трофеев на внутренней арене. Но факт остаётся фактом – полуфинальный барьер Лиги чемпионов «горожане» преодолевали лишь раз. А единственный трофей команды в турнирах под эгидой УЕФА и вовсе датирован 1970 годом, когда никто из нынешних игроков «Сити» ещё не родился. С другой стороны, от команды Хосепа Гвардиолы давно ждут самой главной победы, в том числе, и владельцы. И, что называется, когда, если не сейчас.

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Погоня за двумя зайцами

С этой точки зрения мадридцам тоже должно быть немного проще. Когда шансы на титул чемпионов Испании стали больше напоминать математические, «Реал», по сути, самоустранился из «золотой гонки», чем мог сэкономить немало сил на борьбу в Лиге чемпионов. «Сити» же на протяжении всего сезона гнался за «Арсеналом» и опередил «канониров» совсем недавно. При этом, ограничиться лишь выигранным национальным кубком, было бы очень досадно для «сливочных». И в вопросе эмоционального заряда они уж точно не уступают оппонентам.

Время лидеров

В составе обеих команд есть игроки, само появление которых на поле означает угрозу у ворот соперника. Эрлинг Холанд в этом плане мотивирован больше Карима Бензема. Во-первых, он моложе и голод до побед он утолит ещё нескоро. К тому же, норвежец вряд ли когда-нибудь выиграет что-то серьёзное в цветах национальной сборной, поэтому максимально сконцентрирован на выступлениях за клуб. На стороне Бензема даже уже не опыт, а привычка побеждать. И «отбить» её у француза ещё пока не получилось ни у кого.

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Противостояние систем

Ну и, конечно же, матчи «Реала» и «Манчестер Сити» – это очередной очный спор двух самых «хитрых лисов» европейского футбола. Пеп, покинув «Барселону, похоже, «забыл», как выигрывать Лигу чемпионов, что поднимает градус интриги на запредельную отметку. Анчелотти против Гвардиолы, «сливочные» против «горожан» – развязку узнаем только по завершении ответной игры, пока же – все взоры на «Сантьяго Бернабеу».