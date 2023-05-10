Бриллиант Винисиуса и пушка страшная де Брейне. Триллер в Мадриде на руку «Сити»

СКРЫТЫЙ ФИНАЛ

Ещё после жеребьёвки четвертьфиналов эта полуфинальная пара называлась решающим противостоянием в борьбе за победу в Лиге чемпионов. Хотя «Реалу» требовалось пройти «Челси», а «Ман Сити» – «Баварию». Очевидно, что победитель этой пары будет суперфаворитом финала, в котором сыграет с кем-то из миланских некогда грандов. И как же здорово, что мы увидим как минимум 180 минут битвы, а не 90, как если бы «сливочные» сошлись с «горожанами» в Стамбуле.

Как бы ни оказался результат этого противостояния, он будет историческим. Или «Реал» в который уже раз удивит всех, выскочив из-за спин фаворитов, как это было в прошлом сезоне, или «Манчестер Сити» наконец приблизится к долгожданному трофею, ради которого шейхи из ОАЭ всё и затеяли. Год назад казалось, что главному топ-тренеру неудачнику ЛЧ не миновать уже триумфа, как Родриго и Карим Бензема вдруг выскочили, как чёртики из табакерки, и испортили ему всю малину.

В очередном противостоянии опытнейшие тренеры Карло Анчелотти с Хосепом Гвардиолой (19 полуфиналов ЛЧ на двоих – лидеры по этому показателю) мудрить не стали. По крайней мере, в плане стартовых составов. «Реал» предстал в привычной расстановке 4-3-3 с привычным подбором исполнителей. Даже Эдуарду Камавинга на левом фланге обороны давно никого не удивляет (Ферлан Менди травмирован, а Давид Алаба нужнее в центре).

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Каталонский специалист тоже придерживался традиций – доказавшая эффективность схема 3-2-4-1 с Джоном Стоунзом в опорной зоне и Эрлингом Холандом на острие. Дискуссионной можно назвать только позицию правого вингера, где Гвардиола Рияду Марезу предпочёл Бернарду Силву, но это тоже логично – португалец выигрывает у конкурента в интеллекте и универсальности, а в такой игре это важнее атакующего напора.

КЛАССИКА «РЕАЛА»: УСЫПИЛИ И НАКАЗАЛИ

Сразу стало ясно, что нынешнее противостояние станет продолжением прошлогоднего. Команды избрали абсолютно аналогичный стиль игры: англичане забрали мяч (72% владения в первые 25 минут) и стали привычно раскачивать оборону соперника, а испанцы всем составом располагались за линией мяча и, заманивая гостей на свою половину поля, готовились к решающему забегу.

Манкунианцы логично выбрали своей целью левый фланг обороны «сливочных». Во-первых, ближе к этому флангу играл Кевин де Брёйне. Во-вторых, ему было комфортно разыгрывать комбинации с тонким Силвой и подключавшимся из глубины мобильным Кайлом Уокером. В-третьих, против них оказывались не профильный защитник Камавинга и халтурщик по части обороны Винисиус Жуниор. Перекос на этот фланг был настолько велик, что даже на тепловой карте «Реала» наибольшая активность с мячом хозяев пришлась на эту зону.

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«Горожане» вели игру по всем статистическим параметрам, но это преимущество, ни во что осязаемое так и не вылившееся, усыпило их бдительность. За девять минут до перерыва Камавинга, который, казалось, должен быть «наесться», совершил классный проход, разыграл стенку с Лукой Модричем и вбежал в освобождённую Винисиусом зону. Бразилец не просто открыл партнёру пространство, но и сместился к Бензема в центр в оголённую опорную зону, получил передачу и мощно пробил из-за штрафной в угол. Тибо Куртуа такой мяч наверняка потащил бы, а вот Эдерсон не смог. Это был первый удар хозяев за матч против шести у соперника…

Англичан эта несправедливость очень разозлила. Особенно завёлся Джек Грилиш, несколько раз по ходу тайма входивший в клинч с Дани Карвахалем. Перед перерывом защитник его достал – у лицевой линии на скорости толкнул в спину, и вингер улетел в борт, после чего отмахнулся от подошедшего оппонента. Карвахаль, как мог, «рисовал» нокаут, но арбитры не поверили. А спустя минуту в середине поля вновь подтолкнул Грилиша, чем чуть не довёл его до белого каления. Даже удивительно, что обошлось без карточек.

КЕВИН ОПЯТЬ ОГОРЧИЛ ТИБО

Со свистком на второй тайм гости попытались организовать новую атакующую волну, но-прежнему не могли придумать способов проникнуть в штрафную, а дальние удары у де Брёйне долгое время не шли. Вместе с тем их прессинг стал более массированным, но всё таим же пассивным, так что мадридцы регулярно его преодолевали, имея впереди больше свободы.

И всё-таки вода камень точит. Футболисты «Сити» к середине тайма вновь вжали соперника в его штрафную и вывели на удар де Брёйне, хлёстко попавшего в самый угол. Его партнёр по сборной Бельгии и личный враг по жизни Куртуа среагировать не успевал. Модрич пытался заблокировать удар. За минуту до этого он не позволил пробить Родри и перехватил передачу Бернарду Силвы в центр, но не может же он перекрывать вообще всё.

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В оставшееся время уже «Реал» смотрелся предпочтительнее (10-4 по ударам во втором тайме). Игра была настолько тяжёлой и равной, что тренеры не хотели рисковать, внося в неё какие-то изменения. Показательно, что первая замена была произведена только на 81-й минуте – Анчелотти решился сначала выпустить вместо Родриго Марко Асенсио (по позиции), затем вместо Тони Крооса (такая игра действительно не позволяет раскрыть его сильнейшие качества) более акцентированного на отбор Орельена Тчуамени, а незадолго до свистка вместо Модрича – Начо. Пеп же вообще обошёлся без замен.

Матч завершился закономерной ничьей, которая оставляет чуть больше шансов «Манчестер Сити», ведь ответная игра пройдёт на родном для него «Этихаде».

Лига чемпионов. Полуфинал. Первый матч

«Реал» – «Манчестер Сити» – 1:1 (1:0)

Голы: Винисиус, 36 – 1:0. Де Брёйне, 67 – 1:1.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга, Модрич (Начо, 87), Кроос (Тчуамени, 84), Вальверде, Родриго (Асенсио, 81), Винисиус, Бензема.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аканджи, Стоунз, Родри, Б. Силва, де Брёйне, Гюндоган, Грилиш, Холанд.

Предупреждения: Кроос, 90+2. Гюндоган, 71. Камавинга, 79. Б. Силва, 86.

Судья: Диаш (Португалия).