Каждому бразильцу по бразильцу, бельгийцу по бельгийцу. Одинокий Холанд в сторонке

В таких противостояниях футбольных гегемонов, как «Манчестер Сити» и «Реал» на поле собираются настоящие сборные мира. Собери такую сборную солянку на какой-нибудь мундиаль или очередной Евро, так они, не моргнув глазом, взяли бы турнир за явным преимуществом. Сегодня сборник – бразилец Винисиус вколол своему партнеру по сборной пентакампеонов Эдерсону такую плюшку, что трибуны «Сантьяго Бернабеу» ахнули от восторга. Игрокам «Сити» нужен был достойный ответ, им стал не менее сумасшедший мяч бельгийца Кевина де Брейне в ворота бельгийца же Тибо Куртуа.

А сколько еще подобных сюжетов и сплетений можно найти в подобном матче. Тут нам и немецкие разборки Тони Крооса с Илкаем Гюндоганом, и противостояние испанцев Карвахаля, Вальверде, Асенсио с собратом из Британии Родриго Эрнандесом. После знаменитого «дела Босмана» всё в этих европах переплелось, соединилось, и уже любые сюжетные противостояния не кажутся фантастическими.

Но одно остается неизбежно, – как бы не пытался найти себе в пару еще одного норвежца Эрлинг Холанд, нет такого второго. Вот и не смог сегодня забить белокурый викинг. Потому что для пущей констатации нужно внутреннее противостояние. Когда-нибудь и второй Холанд появится в нашей Вселенной.