ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Интер» переиграл и уничтожил «Милан». Итоги первого полуфинала Лиги чемпионов

«Нерадзурри» впервые в своей истории одержали победу в миланском дерби в ЛЧ.
«Интер» переиграл и уничтожил «Милан». Итоги первого полуфинала Лиги чемпионов
11 мая 2023 00:12
автор: Сергей Чиков
автор фото: Getty Images

Во время жеребьевки полуфинальных пар всем было ясно, что пара «Интер» — «Милан» уступает в классе матчу «Манчестер Сити» и мадридского «Реала». Но при этом именно уровень ажиотажа вокруг итальянского полуфинала абсолютно не уступает противостоянию европейских грандов.

Derby della Madonnina — одно из важнейших дерби в мировом футболе и наиболее ожидаемое событие итальянского спортивного календаря. В этом году коллективы уже провели две очных встречи в чемпионате, в которых по разу сумели одержать победы. Также миланские команды в этом сезоне разыграли Суперкубок Италии, трофей забрал «Интер».

На сей раз судьба свела «Милан» и «Интер» в Лиге чемпионов. Оба клуба уже не ведут борьбу за скудетто, так что у них остался всего один вариант, чтобы выиграть трофей.

Источник фото: Getty Images

Джеко показал «Милану» Дзюбу

Начало встречи стало очень бодрым. С первых минут «Интер» забрал мяч под свой контролю и показал «Милану» тот темп, который будет навязывать всю игру.

На 8-й минуте встречи Хакан Чалханоглу исполнил подачу с углового, мяч полетел в самый центр штрафной, где Эдин Джеко в лучших традициях Артема Дзюба выиграл верх и головой переправил мяч в ворота соперников.

Джеко забил «Милану» в возрасте 37 лет и 54 дней, только Райан Гиггз забивал в плей-офф ЛЧ в более зрелом возрасте (37 лет и 148 дней в 2011 году). Также у Джеко уже три гола за итальянские клубы в полуфиналах ЛЧ, больше только у Алессандро Дель Пьеро (5).

Источник фото: Getty Images

Самый лучший из армян

Фактор быстрого гола сбил настрой «Милана», подопечные Стефано Пиоли просто не смогли войти в эту игру, за что вскоре снова поплатились.

«Нерадзурри» учуяли кровь и раз за разом угрожали воротам Майка Меньяна. Француз пытался докричаться до своих защитников, чтобы они плотнее опекали нападающих «Интера», но совершенно забыл про полузащитников.

На 11-й минуте Генрих Мхитарян пробил из убойной позиции и увеличил отрыв в счете до двух мячей. Он стал первым армянином и третьим футболистом из СНГ, забившим в полуфинале ЛЧ.

Источник фото: Getty Images

В 1999 году за киевское «Динамо» забивали украинцы Виталий Косовский и Андрей Шевченко. Позже Шевченко забивал в полуфинале ЛЧ за «Милан» (2003 и 2005). В финале ЛЧ забивал россиянин Дмитрий Аленичев за «Порту» в 2004 году.

Кризис идей

После двух пропущенных мячей злоключения «Милана» не подошли к концу. Травму получил полузащитник «россонери» Исмаэль Беннасер. Ему пришлось покинуть поле, его заменил Жуниор Мессиас.

В первом тайме игра «красно-черных» так и не наладилась. Футболисты «Интера» были на голову сильнее и наносили все новые удары по воротам соперников. Но Меньян был надежен, а, а моментах когда французский вратарь был бессилен на помощь приходила штанга.

Игроки «Милана» пытались красиво падать в штрафной соперников, но главный арбитр Мансано был непреклонен. «Россонери» могли уповать только на стандарты, поскольку моментов с игры они создать не могли.

Источник фото: Getty Images

На миланском фронте без изменений

Во второй половине матча рисунок игры не сильно поменялся. «Интер» все также демонстрировал свое превосходство. Команда Индзаги лучше контролировала мяч и неплохо ловила «Милан» на контратаках.

«Россонери» несколько раз создавали моменты у ворот соседей, но все кончалось неточными ударами. Ближе всех к забитому мячу был Сандро Тонали, но полузащитник «Милана» сумели всего лишь попасть в штангу.

Источник фото: Getty Images

Новое дыхание «Интера»

К 70-й минуте «нерадзурри» заметно подустали. Индзаги не оставил форму своих игроков без внимания и за 10 минут провел 4 замены. В том числе он выпустил Ромелу Лукаку, который остался в запасе.

После этих перестановок «Интер» снова задышал и продолжил давить, но «черно-синим» не хватало реализации в завершающей стадии атак.

До встречи в Милане

В концовке обе команды откровенно довели встречу до логического завершения. Победа «Интера» со счетом 2:0. «Нерадзурри» были откровенно сильнее и заслужили сегодня небольшой праздник.

Источник фото: Getty Images

«Милану» в свою очередь необходимо провести работу над ошибками, ведь в ответной встрече им придется серьезно постараться, чтобы сыграть в стамбульскому финале. Из плюсов можно отметить то, что команде не придется куда-то улетать, чтобы провести реванш.

Ответная игра состоится в то же время, в том же месте ровно через неделю. Ну что, до встречи в Милане.

источник: «Советский спорт»
«Интер» переиграл и уничтожил «Милан». Итоги первого полуфинала Лиги чемпионов
«Интер» переиграл и уничтожил «Милан». Итоги первого полуфинала Лиги чемпионов
«Нерадзурри» впервые в своей истории одержали победу в миланском дерби в ЛЧ.
11.05.2023 00:12
Футбол
автор: Сергей Чиков
Месси против Роналду теперь в Азии. Что известно о переходе легенды в клуб из Саудовской Аравии
Месси против Роналду теперь в Азии. Что известно о переходе легенды в клуб из Саудовской Аравии
Лионель Месси в ближайшее время может перейти в «Аль-Хиляль»
10.05.2023 11:40
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Каждому бразильцу по бразильцу, бельгийцу по бельгийцу. Одинокий Холанд в сторонке
Каждому бразильцу по бразильцу, бельгийцу по бельгийцу. Одинокий Холанд в сторонке
Противостояние сборников «Реала» и «Манчестер Сити».
10.05.2023 00:56
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Бриллиант Винисиуса и пушка страшная де Брейне. Триллер в Мадриде на руку «Сити»
Бриллиант Винисиуса и пушка страшная де Брейне. Триллер в Мадриде на руку «Сити»
От судьи досталось даже невозмутимому Папе Карло.
10.05.2023 00:12
Футбол
автор: Артем Зибрак
Поможет ли Холанд снять с Гвардиолы проклятье. Главные интриги полуфинала ЛЧ «Реал» – «Сити»
Поможет ли Холанд снять с Гвардиолы проклятье. Главные интриги полуфинала ЛЧ «Реал» – «Сити»
Сумеют ли «сливочные» создать необходимый задел перед визитом в Манчестер.
09.05.2023 12:00
Футбол
автор: Владимир Лазарев
«Газпром» — мечты сбываются. Сколько потратил «Зенит» для завоевания пяти чемпионств
«Газпром» — мечты сбываются. Сколько потратил «Зенит» для завоевания пяти чемпионств
Сколько стоило Семаку собрать бразильский десант.
09.05.2023 00:00
Футбол
автор: Сергей Чиков
Противостояние лузеров. Главные интриги полуфинала ЛЧ «Милан» – «Интер»
Противостояние лузеров. Главные интриги полуфинала ЛЧ «Милан» – «Интер»
Какой миланский клуб сумеет лучше выйти из кризиса.
09.05.2023 00:00
Футбол
автор: Сергей Чиков
Семак — гений? В чём причина успеха питерского клуба
Семак — гений? В чём причина успеха питерского клуба
Сможет ли «Зенит» продолжить гегемонию.
08.05.2023 12:57
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Историческое чемпионство. Какие рекорды побил «Зенит» в чемпионате России
Историческое чемпионство. Какие рекорды побил «Зенит» в чемпионате России
Команда из Санкт-Петербурга завоевала пятый чемпионский титул кряду.
08.05.2023 08:00
Футбол
автор: Сергей Чиков
«Зенит» мешает развитию РПЛ. Какой вред наносят команды-династии
«Зенит» мешает развитию РПЛ. Какой вред наносят команды-династии
«Зенит», как в своё время и «Спартак», убивают интерес к чемпионату России.
08.05.2023 00:00
Футбол
автор: Александр Малышев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика