«Интер» переиграл и уничтожил «Милан». Итоги первого полуфинала Лиги чемпионов

Во время жеребьевки полуфинальных пар всем было ясно, что пара «Интер» — «Милан» уступает в классе матчу «Манчестер Сити» и мадридского «Реала». Но при этом именно уровень ажиотажа вокруг итальянского полуфинала абсолютно не уступает противостоянию европейских грандов.

Derby della Madonnina — одно из важнейших дерби в мировом футболе и наиболее ожидаемое событие итальянского спортивного календаря. В этом году коллективы уже провели две очных встречи в чемпионате, в которых по разу сумели одержать победы. Также миланские команды в этом сезоне разыграли Суперкубок Италии, трофей забрал «Интер».

На сей раз судьба свела «Милан» и «Интер» в Лиге чемпионов. Оба клуба уже не ведут борьбу за скудетто, так что у них остался всего один вариант, чтобы выиграть трофей.

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Джеко показал «Милану» Дзюбу

Начало встречи стало очень бодрым. С первых минут «Интер» забрал мяч под свой контролю и показал «Милану» тот темп, который будет навязывать всю игру.

На 8-й минуте встречи Хакан Чалханоглу исполнил подачу с углового, мяч полетел в самый центр штрафной, где Эдин Джеко в лучших традициях Артема Дзюба выиграл верх и головой переправил мяч в ворота соперников.

Джеко забил «Милану» в возрасте 37 лет и 54 дней, только Райан Гиггз забивал в плей-офф ЛЧ в более зрелом возрасте (37 лет и 148 дней в 2011 году). Также у Джеко уже три гола за итальянские клубы в полуфиналах ЛЧ, больше только у Алессандро Дель Пьеро (5).

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Самый лучший из армян

Фактор быстрого гола сбил настрой «Милана», подопечные Стефано Пиоли просто не смогли войти в эту игру, за что вскоре снова поплатились.

«Нерадзурри» учуяли кровь и раз за разом угрожали воротам Майка Меньяна. Француз пытался докричаться до своих защитников, чтобы они плотнее опекали нападающих «Интера», но совершенно забыл про полузащитников.

На 11-й минуте Генрих Мхитарян пробил из убойной позиции и увеличил отрыв в счете до двух мячей. Он стал первым армянином и третьим футболистом из СНГ, забившим в полуфинале ЛЧ.

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В 1999 году за киевское «Динамо» забивали украинцы Виталий Косовский и Андрей Шевченко. Позже Шевченко забивал в полуфинале ЛЧ за «Милан» (2003 и 2005). В финале ЛЧ забивал россиянин Дмитрий Аленичев за «Порту» в 2004 году.

Кризис идей

После двух пропущенных мячей злоключения «Милана» не подошли к концу. Травму получил полузащитник «россонери» Исмаэль Беннасер. Ему пришлось покинуть поле, его заменил Жуниор Мессиас.

В первом тайме игра «красно-черных» так и не наладилась. Футболисты «Интера» были на голову сильнее и наносили все новые удары по воротам соперников. Но Меньян был надежен, а, а моментах когда французский вратарь был бессилен на помощь приходила штанга.

Игроки «Милана» пытались красиво падать в штрафной соперников, но главный арбитр Мансано был непреклонен. «Россонери» могли уповать только на стандарты, поскольку моментов с игры они создать не могли.

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На миланском фронте без изменений

Во второй половине матча рисунок игры не сильно поменялся. «Интер» все также демонстрировал свое превосходство. Команда Индзаги лучше контролировала мяч и неплохо ловила «Милан» на контратаках.

«Россонери» несколько раз создавали моменты у ворот соседей, но все кончалось неточными ударами. Ближе всех к забитому мячу был Сандро Тонали, но полузащитник «Милана» сумели всего лишь попасть в штангу.

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Новое дыхание «Интера»

К 70-й минуте «нерадзурри» заметно подустали. Индзаги не оставил форму своих игроков без внимания и за 10 минут провел 4 замены. В том числе он выпустил Ромелу Лукаку, который остался в запасе.

После этих перестановок «Интер» снова задышал и продолжил давить, но «черно-синим» не хватало реализации в завершающей стадии атак.

До встречи в Милане

В концовке обе команды откровенно довели встречу до логического завершения. Победа «Интера» со счетом 2:0. «Нерадзурри» были откровенно сильнее и заслужили сегодня небольшой праздник.

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«Милану» в свою очередь необходимо провести работу над ошибками, ведь в ответной встрече им придется серьезно постараться, чтобы сыграть в стамбульскому финале. Из плюсов можно отметить то, что команде не придется куда-то улетать, чтобы провести реванш.

Ответная игра состоится в то же время, в том же месте ровно через неделю. Ну что, до встречи в Милане.