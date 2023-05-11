Вторая лига раздваивается. Что ждать от реформы РФС?

Российский футбольный союз давно искал пути к тому, чтобы повысить интерес к матчам третьего по престижности дивизиона. Посещаемость игр в нём сейчас не идёт ни в какое сравнение даже с концом девяностых-началом двухтысячных годов, и даже «футбольные» в ту пору города всерьёз охладели к выступлениям своих команд. Болельщики предпочитают в дни матчей остаться дома и посвятить время домашним делам или «большому футболу» — просмотру баталий команд Премьер-лиги. В итоге в трансляциях второй лиги, которая часть команд ведёт-таки в интернете, мы чаще всего видим пугающие своей пустотой трибуны, а те, кто всё же находится на стадионе, выглядят как люди, которые либо заблудились, либо просто не нашли себе достойных планов на выходные.

Олимп-ФНЛ II

Отчасти и поэтому происходят такие истории как с ФК «Ессентуки», который буквально «коллекционировал» поражения, а напоследок, перед снятием с турнира, ещё и был упомянут в скандале вокруг ряда его игроков. Футболистам просто скучно большую часть сезона играть «ни за что» и они развлекают себя как умеют. Попробуем разобраться, почему так происходит и что должно измениться теперь.

ФК "Ессентуки"

Текущее положение дел

В настоящий момент ситуация выглядит следующим образом: лига делится на четыре группы, неравномерные по численности (что, к слову сказать, ещё не самое страшное — например, зона «Восток» с момента её появления на российской футбольной карте всегда была самой малочисленной во второй лиге, но на характере борьбы это почти не сказывалось и самобытные команды оттуда периодически появлялись уровнем выше). В осенней части первенства клубы одной группы играют все вместе, разыгрывая право после зимней паузы сохранить шансы на повышение в классе. Весной в каждой из четырёх групп происходит деление на две подгруппы — более сильные разыгрывают по одной путёвке в первую лигу, а более слабые, по сути, доигрывают сезон.

Олимп-ФНЛ II

Вылететь из нынешней второй лиги практически невозможно — достаточно получить лицензию на следующий сезон и место в профессиональном футболе будет сохранено, а какое-то «повышение» из подгруппы «Б» не предусмотрено. Осенью все команды вновь сливаются в общие группы и всё начинается по новой. Да и в подгруппах, обозначенных литерой «А», мотивация пропадает довольно быстро. Борьбу за каждое из «мест под солнцем» ведут две-три команды, остальные просто играют «в своё удовольствие». В итоге откровенно скучно и болельщикам, которые забывают дорогу на стадион, и самим клубам.

Олимп-ФНЛ II

Заинтересовать всех участников от первого до последнего тура, конечно же, невозможно. В любом турнире всегда рано или поздно образуется группа команд, потерявших мотивацию. Но новый проект направлен на расширение числа мотивированных клубов, ведь теперь даже путёвки в первую лигу будут разыгрываться по-новому.

«Золото», «серебро» и соискатели

После проведения реформы вторая лига будет разделена на два дивизиона. Кому-то это может напомнить испанскую Сегунду, но скорее напрашивается аналогия с Молодёжной хоккейной лигой. И вот почему. Дивизион «А», который составят двадцать команд, будет разделён на две группы — «золотую» и «серебряную». В «золотую» войдут клубы, вылетевшие ранее из первой лиги, все вторые места образца текущего сезона и две лучших команды из числа занявших третьи места. Победитель осенней части первенства в этой десятке получит право сыграть в стыковых матчах за право повышения в классе.

Олимп-ФНЛ II

Весной «золотую группу» ждёт переформирование. В ней останутся шесть сильнейших коллективов, а четыре поднимутся наверх из «серебряной группы». Два первых места по итогам второй части соревнований отправятся в первую лигу, третье же разыграет тот же «бонус» в «стыках» с победителем осенней части. По похожей схеме будут устроены и два других обмена — между «золотой» и «серебряной» группами, а также — между «серебряной» группой и дивизионом «Б», в который войдут все оставшиеся клубы, прошедшие процедуру лицензирования, разделённые на четыре группы (предполагается участие около 60 команд).

Олимп-ФНЛ II

Таким образом, каждые полгода будет осуществляться непрерывная ротация между «золотой» и «серебряной» группами, а также между дивизионами «А» и «Б». На первый взгляд, выглядит немного запутанно, но с новой структурой проведения Кубка России тоже не все разобрались сразу.

Стоит повториться — от появления в дивизионе «Б» небольшого «пула» команд, которые не претендуют на переход выше, а вылетать им попросту некуда, это не спасает. Но в любом случае в борьбе за конкретные турнирные цели будет задействовано куда больше клубов, чем это происходит сейчас.

Как было раньше?

В постсоветской истории второй лиги это далеко не первая попытка изменить всё к лучшему. После странного в географическом отношении сезона-1997, когда подмосковный «Спартак-Орехово» оказался в одной зоне с командами из Магнитогорска и Кургана, но в разных — с щёлковским «Спартаком» и «Мосэнерго», произошли большие перемены. Следующее первенство участники начинали в строгом соответствии с положением своих городов на карте страны. Пять победителей зон напрямую получали повышение в классе, шестая (с худшими дополнительными показателями — учитывались матчи с 2-6 командами своей зоны) играла переходные матчи с представителем первой лиги. В результате, в стыковые игры неожиданно угодило «Торпедо-ЗИЛ», проиграв заочную борьбу за прямое повышение в классе всё тем же орехово-зуевцам. Причём, развязка наступила только в последнем матче зоны «Центр».

Несколько лет эта схема работала с незначительными изменениями (например, через год шесть победителей зон были разбиты на пары — но это связано с тем, что путёвок «наверх» в том сезоне разыгрывалось всего три). Но две главные константы оставались неизменными — географический принцип и наличие стыковых игр. Внедрение схемы, работающей в том числе и в этом сезоне, вызывало немало вопросов. Но связано это было и с нехваткой восточных команд для формирования полноценной группы, и с переходом российского футбола на систему «осень-весна». Время перемен давно назрело — и вот они случились. Новая схема проведения турнира второй лиги начинает работать уже этим летом — с начала нового первенства.