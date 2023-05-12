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Фантастическое спасение в Турине! «Ювентус» вырвал ничью на 97-й минуте

«Севилья» играла лучше, но дожать «старую синьору» не смогла.
Фантастическое спасение в Турине! «Ювентус» вырвал ничью на 97-й минуте
12 мая 2023 00:03
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

Хорошо, приятно и романтично смотреть матчи из Италии, коих в Еврокубках на этой неделе набралось аж четыре штуки. В каждом городе на Апеннинском полуострове своя непередаваемая атмосфера. Кто его знает, когда еще такое будет, но итальянские клубы в сезоне-2022/2023 удивляют. Сегодня пришла очередь поющего Allianz Stadium в Турине, где «Ювентус» должен был экзаменовать возмутителя спокойствия в Лиге Европы этого года испанскую «Севилью».

Так себе играющая в Ла Лиге «Севилья», в одночасье, заставила говорить о себе после двухматчевого противостояния с «Манчестер Юнайтед». Испанцы буквально съели одного из грандов АПЛ, чем вновь возродили разговоры о том, что как бы не играла «Севилья» во внутреннем чемпионате и кто бы ее не тренировал, а в Лига Европы для них что-то сугубо личное и родное, учитывая количество побед в этом турнире.

Ночь. Улица. Турин. Бонуччи? Нет

В первые 20 минут игры, команды дали понять, как собираются играть. Севильцы пытались брать обширным прессингом, «Ювентус» же при каждой удобной возможности убегал в быстрые контратаки. Все бы ничего, но на 25 минуте испанцы разразились молниеносной контратакой именно в стиле «Юве». В три передачи расчертив половину итальянского поля, скрытая передача от Окампоса, и Юссеф Эн-Несири элегантно катит мяч мимо Войцеха Щенсны. Вуаля! В футболе все красиво и просто. 0:1. Где был в этот момент мастодонт обороны Турина Леандро Бонуччи (у него, между прочим, 500-й матч за «Ювентус»!) – вопрос риторический. Еще пару дополнительных контратак от «Севильи» чуть было не превратили сегодняшний «Ювентус» во вчерашний «Милан».

Источник фото: Getty Images

До конца первого тайма, итальянского гранда будто выключили из игры севильским рубильником. Все подборы оставались за гостями, которые старались каждую атаку доводить до логического завершения. Своя толика печали случилась и у «Севильи», на 35-й минуте травму получил очень активный сегодня Лукас Окампос. Вместо него на поле появился Гонсало Монтиэль. На 40-й минуте, хорватский ветеран и мастерюга дальних ударов Иван Ракитич зарядил точно под перекладину и, лишь, мастерство Щенсны позволило хозяевам уйти на перерыв минимально уступая в счете. У «Юве» ни одного удара в створ за первый тайм. Грусть, тоска.

Минус Влахович и Ди Мария, плюс Кьеза и Погба. А воз и ныне там

Рулевой «Юве» Массимилиано Аллегри в начале второго тайма моментально отреагировал на блеклую игру команды, сделав сразу две замены. Ушли Филипп Костич и Фабио Миретти, вместо них вышли Самюэл Айлинг и Федерико Кьеза, соответственно. Кьеза на поле – это всегда интересно, но после перенесенных «крестов» - загадочно. Туринцы воспряли под песнопения своих трибун. На короткий период показалось, что «Юве» встряхнет игру и двинет вперед, но «Севилья» была начеку, постоянно оказывая давление на оборону хозяев. На 60-й минуте Аллегри убрал из игры Бонуччи и Влаховича, выпустив на поле Федерико Гатти и Аркадиуша Милика.

Источник фото: Getty Images

Минуты с 65-й игра как-то совсем успокоилась. И, вроде, ощущался нерв и определенные эмоции, но как-то дальше не шло у хозяев, а «Севилье» оно было и не надо. Испанцы мастерски сушили игру, выстроив две линии обороны. Такое, попробуй, пройди. На 70-й минуте пришло время француза Поля Погба, который заменил чемпиона мира Анхеля Ди Марию. Но в футбол играют не имена и не титулы. Здесь и сейчас, гости выглядели более цельными, а «Юве» за 90 минут игры нанес лишь один удар в створ. Но, футбол жутко непредсказуем. Последний угловой, последний шанс, где Федерико Гатти взрывает трибуны родного стадиона. 1:1 Турин ликует! При общей блеклости, есть место и толике искр.

Источник фото: Getty Images

источник: «Советский спорт»
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