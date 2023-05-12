Фантастическое спасение в Турине! «Ювентус» вырвал ничью на 97-й минуте

Хорошо, приятно и романтично смотреть матчи из Италии, коих в Еврокубках на этой неделе набралось аж четыре штуки. В каждом городе на Апеннинском полуострове своя непередаваемая атмосфера. Кто его знает, когда еще такое будет, но итальянские клубы в сезоне-2022/2023 удивляют. Сегодня пришла очередь поющего Allianz Stadium в Турине, где «Ювентус» должен был экзаменовать возмутителя спокойствия в Лиге Европы этого года испанскую «Севилью».

Так себе играющая в Ла Лиге «Севилья», в одночасье, заставила говорить о себе после двухматчевого противостояния с «Манчестер Юнайтед». Испанцы буквально съели одного из грандов АПЛ, чем вновь возродили разговоры о том, что как бы не играла «Севилья» во внутреннем чемпионате и кто бы ее не тренировал, а в Лига Европы для них что-то сугубо личное и родное, учитывая количество побед в этом турнире.

Ночь. Улица. Турин. Бонуччи? Нет

В первые 20 минут игры, команды дали понять, как собираются играть. Севильцы пытались брать обширным прессингом, «Ювентус» же при каждой удобной возможности убегал в быстрые контратаки. Все бы ничего, но на 25 минуте испанцы разразились молниеносной контратакой именно в стиле «Юве». В три передачи расчертив половину итальянского поля, скрытая передача от Окампоса, и Юссеф Эн-Несири элегантно катит мяч мимо Войцеха Щенсны. Вуаля! В футболе все красиво и просто. 0:1. Где был в этот момент мастодонт обороны Турина Леандро Бонуччи (у него, между прочим, 500-й матч за «Ювентус»!) – вопрос риторический. Еще пару дополнительных контратак от «Севильи» чуть было не превратили сегодняшний «Ювентус» во вчерашний «Милан».

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До конца первого тайма, итальянского гранда будто выключили из игры севильским рубильником. Все подборы оставались за гостями, которые старались каждую атаку доводить до логического завершения. Своя толика печали случилась и у «Севильи», на 35-й минуте травму получил очень активный сегодня Лукас Окампос. Вместо него на поле появился Гонсало Монтиэль. На 40-й минуте, хорватский ветеран и мастерюга дальних ударов Иван Ракитич зарядил точно под перекладину и, лишь, мастерство Щенсны позволило хозяевам уйти на перерыв минимально уступая в счете. У «Юве» ни одного удара в створ за первый тайм. Грусть, тоска.

Минус Влахович и Ди Мария, плюс Кьеза и Погба. А воз и ныне там

Рулевой «Юве» Массимилиано Аллегри в начале второго тайма моментально отреагировал на блеклую игру команды, сделав сразу две замены. Ушли Филипп Костич и Фабио Миретти, вместо них вышли Самюэл Айлинг и Федерико Кьеза, соответственно. Кьеза на поле – это всегда интересно, но после перенесенных «крестов» - загадочно. Туринцы воспряли под песнопения своих трибун. На короткий период показалось, что «Юве» встряхнет игру и двинет вперед, но «Севилья» была начеку, постоянно оказывая давление на оборону хозяев. На 60-й минуте Аллегри убрал из игры Бонуччи и Влаховича, выпустив на поле Федерико Гатти и Аркадиуша Милика.

Источник фото: Getty Images

Минуты с 65-й игра как-то совсем успокоилась. И, вроде, ощущался нерв и определенные эмоции, но как-то дальше не шло у хозяев, а «Севилье» оно было и не надо. Испанцы мастерски сушили игру, выстроив две линии обороны. Такое, попробуй, пройди. На 70-й минуте пришло время француза Поля Погба, который заменил чемпиона мира Анхеля Ди Марию. Но в футбол играют не имена и не титулы. Здесь и сейчас, гости выглядели более цельными, а «Юве» за 90 минут игры нанес лишь один удар в створ. Но, футбол жутко непредсказуем. Последний угловой, последний шанс, где Федерико Гатти взрывает трибуны родного стадиона. 1:1 Турин ликует! При общей блеклости, есть место и толике искр.