Автобус Моуриньо снова в деле. «Рома» одержала историческую победу

Противостояние итальянских и немецких клубов притягивало внимание зрителей еще с нулевых. Стоит вспомнить одно противостояние «Баварии» и «Интера» в финале Лиги чемпионов сезона-2009/10. Тогда дубль Милито принес «черно-синим» долгожданный кубок.

На сей раз судьба свела клубы из Италии и Германии в полуфинале Лиги Европы. «Рома» и «Байер» определят финалиста в двухматчевом противостоянии.

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До этого клубы на международном уровне провели четыре матча. Все четыре игры были в Лиге чемпионов. У команд по одной домашней победе и две ничьи. В каждом матче забивали обе команды. В трех из четырех игр было забито не менее четырех мячей. Обе серии матчей прошли в 2004 и 2015 годах на групповой стадии. В плей-офф команды не пересекались.

Также подогревает интерес к матчам тренерское противоборство. Жозе Моуриньо попробует удивить своего бывшего подопечного Хаби Алонсо. Португалец пересекался с легендарным полузащитником в то время, когда тренировал мадридский «Реал».

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Моуриньо не изменяет себе

В первом тайме встречи Моуриньо не изменил своему излюбленному стилю. Специалист выстроил итальянскую команду в глухую оборону с первых же минут. «Байер» в свою очередь предпочел сделать ставку на дальние удары и игру на встречных курсах.

В первой половине игры команды обменялись парочкой опасных атак, но по-серьезному не угрожали воротам друг друга. Можно выделить опасный удар головой Ибаньеса, но вратарь «Байер» Градецки сыграл надежно.

Единственным примечательным событием была травма защитника немцев Одилона Коссуну, ему пришлось покинуть поле. На замену вышел Митчелл Баккер.

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Время новых героев

На второй тайм «Рома» вышла куда более мотивированной. Моменты у ворот немецкой команды начали возникать регулярно.

На 63-й минуте итальянцы разыграли неплохую комбинацию. Мяч у границы штрафной получил 20-летний Эдоардо Бовэ. Юный полузащитник решил пробить и непрогодал. Удар вышел мощным и точным.

Бовэ забил свой первый мяч в Лиге Европы, в этом сезоне он отличился забитым мячом уже второй раз.

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Кавалерия прибыла

В концовке встречи «Рома» продолжала давить своего соперника. Немецкая команда все не могла найти ключ к воротам итальянцев.

Ситуацию усугубили замены Моуриньо. Португалец оставил парочку козырей под конец матча. На поле появились Пауло Дибала и Джорджиньо Вейналдум. Звездные полузащитники сумели усилить игру в центре поля и не позволяли «Байеру» создать что-то опасное.

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Неверкузен

Есть постоянные вещи в нашей жизни. Трава всегда зеленая, небо голубое, а «Байер» из Леверкузена не выигрывает трофеи. В чемпионате шансов и так было мало, а в Лиге Европы шансы тают на глазах.

Неверкузен снова в деле, но возможно хоть что-то изменится в ответной встрече. Но если быть объективными, то матч в Германии превращается в формальность, если «Байер» покажет такую же игру, как в Риме.