Повторение кошмара в Петербурге. УЕФА может перенести главный матч года

В последние годы у многих болельщиков стал возникать один очень неудобный для европейских футбольных властей вопрос. Зачем выбирать город, в котором пройдёт финал Лиги чемпионов заранее, если потом всё равно место проведения матча придётся менять. Последним городом, который провёл главный матч года «без приключений», был Мадрид. А это, на минуточку, уже три сезона переносов. Тенденция начинает принимать угрожающие обороты и уже никому нельзя быть уверенным, что после получения заветного «да» из Швейцарии оно потом не превратится в в «да, но попозже» или в однозначное «нет». Поэтому новость о том, что финал Лиги чемпионов опять может быть перенесён и уже ведутся переговоры с представителями Лиссабона, серьёзно взбудоражил европейскую футбольную общественность.

Невидимый враг

Началось всё с сезона-2019/20. Стамбул ждал финала Лиги чемпионов пятнадцать лет. А если вспомнить перипетии того матча между «Миланом» и «Ливерпулем», легко догадаться, что жители города и ближайших окрестностей ждали не меньшего праздника после долгой паузы. Всё это выглядело вполне реальным на начальной стадии — ведь города, принимающие решающие матчи еврокубков, выбираются сильно заранее. А когда сезон должен был войти в определяющую фазу, в мире уже вовсю бушевала пандемия коронавируса.

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Турция стала одним из очагов заболевания и в этом переносе пока ещё не было ничего сверхъестественного. Тем более, что весь мировой спорт был на время «поставлен на паузу». В итоге «Бавария» и «Пари Сен-Жермен» сыграли между собой в столице Португалии, причём в августе. Следующим на очереди стоял Санкт-Петербург. Но сначала УЕФА оставил без финала город на Неве, решив «сдвинуть» порядок проведения финала на один год, учитывая форс-мажорные обстоятельства. Так что российским болельщикам предлагалось подождать праздника и пропустить вперёд Турцию. Но и на этот раз Стамбулу не повезло.

В финал вышли две английские команды, а Великобритания оказалась в списке тех стран, представители которой, въезжая с территории своей страны, должны были отбыть обязательный карантин. Такой возможности у клубов не было, да и УЕФА такая перспектива, откровенно говоря, отталкивала. Так что «Манчестер Сити» и «Челси» оспаривали трофей в Порту.

Дважды солгавшие

Дальше финал Лиги чемпионов должен был всё-таки принимать Санкт-Петербург. Но предложение подождать год в результате оказалось обещанием провести его «когда-нибудь». УЕФА принял решение не проводить матч на территории России по политическим причинам. В итоге «Реал» и «Ливерпуль» разыграли трофей на «Стад де Франс».



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Определённая последовательность в их действиях, так или иначе, есть — российские клубы отстранены от еврокубков, мировые и континентальные организации в других видах спорта также запретили проведение крупных международных соревнований на территории нашей страны (достаточно взять тот же чемпионат мира по волейболу, подготовка к которому шла не один год). Но резко поменявшаяся тональность — с почти благодушного «вам нужно уступить и подождать всего год» до «мы вообще не знаем, когда в России теперь пройдут международные соревнования», не может не настораживать.

Третий будет?

Теперь «под прицелом» снова Стамбул. УЕФА выразил обеспокоенность возможными беспорядками в Турции на фоне грядущих выборов и, по информации ряда источников, уже договаривается с Лиссабоном. Оставим в стороне тот факт, что три финала Лиги чемпионов за четыре года в одной стране и два — в одном городе — это, объективно говоря, перебор. Но на этот раз претензии к Стамбулу и вовсе выглядят придирками из серии «а вдруг что-то случится».

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Любой город и любая страна, вызывающиеся проводить такого уровня соревнования, берут на себя полную ответственность за возможные нештатные ситуации и дают гарантию безопасности участников и зрителей. А с мотивировкой «кажется, у вас тут как-то неспокойно» можно отобрать что угодно и у кого угодно. И выглядит очередной попыткой «порадовать» Португалию. А Стамбул может уже в третий раз остаться без футбольного пиршества.

Осталось дождаться официального решения УЕФА, и тогда станет окончательно ясно — не ищут ли европейские футбольные власти решение проблемы «не там, где потеряли, а там, где светлее», как герой небезызвестного анекдота.