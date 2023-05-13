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Ку-ку, КДК? Вчера Кукуян, сегодня Кукуляк. Очередной судейский скандал для «Спартака»

«Химки» били, «Спартак» бежал. Справедливая ничья.
Ку-ку, КДК? Вчера Кукуян, сегодня Кукуляк. Очередной судейский скандал для «Спартака»
13 мая 2023 16:23
автор: Андрей Тупиков

Две команды с противоположными задачами. «Химкам» остается мечтать о сохранении прописки в Премьер-Лиге, занимая предпоследнее место в турнирной таблице, «Спартак» же – претендент на медали, который резко сбавил в весенней части чемпионата. Казалось бы, ну какая тут может быть интрига там, где сильный обязательно должен наказывать слабого.

Однако «Химки» решили сегодня удивить главного тренера москвичей атакующей линией, где с первых минут появились бывшие игроки красно-белых Мирзов и Гулиев. А у «Спартака» из-за проблем со здоровьем после игры с «Зенитом» в состав не попали Роман Зобнин и давно хандрящий Георгий Джикия. Зато появился Руслан Литвинов. Рокировочка.

Источник фото: РПЛ

Мирзов, Гулиев и Митрюшкин против бывшей

«Спартак» уже на первых минутах забрал себе мяч. В том, что красно-белые будут владеть территориальным преимуществом с первых минут, мало кто сомневался. Шанс подмосковной команды был в разящих контратаках и легендарных финтах Мирзова. Но столичная команда отлично понимала, на что способен бывший игрок команды.

Первый супершанс у гостей появился на 8-й минуте матча, когда после идеального паса в штрафную от Антона Зиньковского в упор пробивал головой габаритный защитник Никита Чернов. Но, выше ворот. У Чернова давние проблемы с реализацией моментов. К 15-й минуте «Спартак» значительно усилил давление на ворота хозяев. В районе 20-й минуты наиболее активный в составе красно-белых Зиньковский совершил рейд по левому флангу атаки и вывалился на рандеву с еще одним экс-воспитанником «Спартака» вратарем Антоном Митрюшкиным. Защитник «Химок» активно старался уронить атакующего полузащитника гостей, но Антон устоял, правда, подвел глазомер при реализации. Мимо.

Мирзов кладет со штрафного, «красная» Денисову

Все атакующие потуги «Спартака» были нарушены на 23-й минуте, идеальной реализацией штрафного Резиуаном Мирзовым. Подкрутил и четко уложил мяч в уголок, где в очередной раз остался в недвижимой позиции Александр Селихов. 1:0! «Спартак» приучил своих фанатов к тому, что в весенней части чемпионата, пропускает в каждой игре. А в последних играх – обязательно, первым. Буквально, через пару минут, гости получили право на идентичный штрафной по центру ворот, но Квинси Промес пробил не точно. Еще один момент у ворот «Химок» возник на 32-й минуте, на этот раз Кейта Бальде неуклюже пробил в упор, но и в этом эпизоде Митрюшкин был на месте.

Источник фото: ФК «Химки»

Уже после истечения 45-ти минут игры, вторую желтую, а в итоге красную, за жесткий стык (на повторе было видно, что это грубая ошибка судьи Кукуляка, Денисов не задел ногу футболиста «Химок»), в «Спартаке» получил защитник Даниил Денисов. Напомним, что в прошлой игре у красно-белых был удален другой защитник Дуарте. Богатый на события первый тайм при, мягко говоря, общем спокойствии на футбольном поле.

Гвоздь Соболева и карточный листопад Кукуляка

Второй тайм «Спартак» начал сразу с массированных атак и нескольких угловых подряд у ворот «Химок». И на 55-й минуте количество перешло в качество. После двух ударов Бальде и Промеса, которые отбил Митрюшкин, Соболев вколотил гвоздь в ворота подмосковной команды. 1:1 На 62-й минуте пришло время спасать свои владения Селихову. После плотного удара Антича, Селихов, вытянувшись в струнку, отбил мяч в сторону. На 65-й минуте красно-белые чуть отпустили атакующие вожжи, и высокий легионер хозяев Лео Андраде ударом головой попал в перекладину. Селихов вновь не реагировал на опасность.

Источник фото: РИА Новости

Где-то минуты с 70-й игра, благодаря судейским решениям, игра превратилась в подобие осени, когда листопад из желтых карточек начал зашкаливать. Десять желтых карточек на двоих и одна красная - красноречивый итог не особо жесткого матча. Обоюдные атаки не приносили командам никакой пользы вплоть до 90-й минуты матча. «Спартак» никак не мог акцентировано попасть по воротам Митрюшкина, а у «Химок» не хватало мастерства, чтобы реализовать те возможности, которые предоставляли гости. В добавленные восемь минут матча, перестрелка продолжилась увлекательная перестрелка команд. «Химки» били, «Спартак» убегал. Но справедливый итог матча – ничья 1:1.

источник: «Советский спорт»
Ку-ку, КДК? Вчера Кукуян, сегодня Кукуляк. Очередной судейский скандал для «Спартака»
Ку-ку, КДК? Вчера Кукуян, сегодня Кукуляк. Очередной судейский скандал для «Спартака»
«Химки» били, «Спартак» бежал. Справедливая ничья.
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