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На «ВЭБ-Арене» лопались мячи. И надежды «Торпедо»

«Черно-белые» уступили ЦСКА и официально покидают Российскую премьер-лигу.
На «ВЭБ-Арене» лопались мячи. И надежды «Торпедо»
13 мая 2023 21:14
автор: Владимир Лазарев
автор фото: РИА Новости

Получив царский подарок от «Спартака», потерявшего два очка по итогам встречи с «Химками», команда Владимира Федотова выходила на матч против «Торпедо» заведённой до предела. Во-первых, «армейцы» в этом сезоне из рук вон плохо играли с аутсайдером элитного дивизиона. Одно поражение в двух кубковых матчах и совсем уж необъяснимый провал в игре первого круга — лучшей мотивации и придумать сложно.

РИА Новости

К тому же ЦСКА — «Торпедо» — это всё-таки столичное дерби, пусть и не самое статусное. А вкупе с возможностью увеличить отрыв от принципиального конкурента перед очной встречей — это и вовсе тройной джек-пот, которые могли сорвать хозяева поля в этой встрече.

Где ты, Том Брэди?

Первым напряжения не выдержал...мяч. Игровой снаряд пришлось заменить уже в самом начале встречи. Те, кто помимо привычного нам футбола (который за океаном известен как «соккер») интересуется американским, наверняка вспомнили известного мастера играть спущенными мячами Тома Брэди, который в 2015 году угодил в скандал, связанный как раз с этим аспектом.

В Российской премьер-лиге судьи за такими вещами следят, как выясняется, пристальнее. И в ворота Егора Бабурина влетал уже не многострадальный предмет инвентаря, начавший игру, а его более удачливый «сменщик».

Интрига жила недолго

ЦСКА превратил игровое преимущество в гол очень быстро. Правда, в этом вопросе у хозяев поля нашёлся союзник, пусть и не совсем добровольный. Фёдор Чалов после этого матча наверняка не откажется поиграть в одной команде с Бояном Рогановичем. Такие удобные скидки в чужой штрафной он крайне редко получает даже от своих партнёров по команде. Бабурин, явно не ожидавший такого «сюрприза», попытался выбежать навстречу Фёдору — но напугать «девятку» ЦСКА не смог.

РИА Новости

Для Чалова этот гол стал рекордным — шестнадцать мячей он не забивал даже в лучшие свои сезоны. А ведь чемпионат ещё не окончен. На заветную «двадцатку» замахнуться вряд ли получится, учитывая статус предстоящих соперников, но иногда чудеса в футболе всё же случаются. После этого «армейцы» продолжали владеть инициативой, но забили до перерыва ещё лишь однажды. Быстрая атака ЦСКА закончилась пасом Чалова на Облякова, который аккуратно катнул мяч мимо Бабурина.

РИА Новости

На этом игру можно было, в принципе, заканчивать. В то, что «Торпедо» за второй тайм сможет забить дважды, а тем более — трижды, поверить было почти невозможно. Так что если бы команды в этот вечер играли в кёрлинг, «чёрно-белые» бы признали поражение уже после пятого энда.

Невыполненное обещание

Тем не менее, ЦСКА продолжал куражиться. А почему бы этого не делать, если соперник позволяет. Иван Обляков очень хотел сделать дубль — второй для себя за две недели. И был близок к этому, но его радость прервал сначала поднятый флажок, а затем и поднятая рука главного арбитра, получившего подтверждение ВАР.

И всё же «Торпедо» не ушло от крупного поражения. Шляков неаккуратно сыграл против Роши в собственной штрафной, а Фёдор Чалов без проблем обновил личный рекорд ударом с точки. Вскоре после этого поле покинул капитан «чёрно-белых» Артём Самсонов — человек, обещавший болельщикам, что «Торпедо» никуда не вылетит».

3:0 — ЦСКА увеличивает свои шансы на «серебро», а для команды Клотета последние три тура превращаются в «прощальную гастроль».

источник: «Советский спорт»
На «ВЭБ-Арене» лопались мячи. И надежды «Торпедо»
На «ВЭБ-Арене» лопались мячи. И надежды «Торпедо»
«Черно-белые» уступили ЦСКА и официально покидают Российскую премьер-лигу.
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