Фестиваль «Звезды футбольной столицы». Фото

40 постов про чемпионство и это только в день игры с московским «Спартаком», звёзды на Неве, горящие ростральные колонны, золотая форма, чемпионская коллекция товаров для болельщиков, теперь и чемпионский парад. Не многовато ли для ожидаемого золота? Но победителей не судят.
«Приятное дело не надоедает», – передаёт слова генерального директора петербургского клуба Александр Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
«Зенит» обожает праздновать своё лидерство, каждый год это ярко, красочно, незабываемо! Сегодня фавориты РПЛ получили заслуженные награды, подняли кубок над головой в матче с «Краснодаром», который был сыгран вничью (2:2).
«Главные эмоции были в предыдущем матче, когда мы смогли стать чемпионами. В сегодняшней встрече тоже хотелось порадовать своих болельщиков и качеством игры, и результатом. Немножко не хватало эмоций – это касается первого тайма», – приводит слова главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака клубная пресс-служба «Зенита».
«Пропущенные мячи повлияли на нашу игру, мы постарались переломить ход матча, играли с большим преимуществом и думаю, заслуженно смогли сравнять счет», – добавил Семак.
Церемония награждения прошла под овации трибун, песни группы «Ленинград» и радостные крики команды. Также на игре петербургской и краснодарской команд был зафиксирован второй результат по посещаемости домашней арены «Зенита» после введения Fan ID. На игру пришли 29 454 болельщика.
После церемонии награждения на «Газпром Арене» сине-бело-голубые отправились на чемпионском автобусе по специальному маршруту – от стадиона до Невского проспекта и площади Восстания, сделав пять остановок в фестивальных точках для совместного празднования трофея и второй золотой звезды вместе с петербуржцами.
Обладатели золота подняли всему городу настроение! Петербург ликует!