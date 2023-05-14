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Фестиваль «Звезды футбольной столицы». Фото

Как «Зенит» празднует своё десятое чемпионство.
Фестиваль «Звезды футбольной столицы». Фото
14 мая 2023 00:06
автор: Камила Абдурахманова
автор фото: ФК «Зенит»

40 постов про чемпионство и это только в день игры с московским «Спартаком», звёзды на Неве, горящие ростральные колонны, золотая форма, чемпионская коллекция товаров для болельщиков, теперь и чемпионский парад. Не многовато ли для ожидаемого золота? Но победителей не судят.

Источник фото: РИА Новости

«Приятное дело не надоедает», – передаёт слова генерального директора петербургского клуба Александр Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Источник фото: ФК «Зенит»

«Зенит» обожает праздновать своё лидерство, каждый год это ярко, красочно, незабываемо! Сегодня фавориты РПЛ получили заслуженные награды, подняли кубок над головой в матче с «Краснодаром», который был сыгран вничью (2:2).

Источник фото: РИА Новости

«Главные эмоции были в предыдущем матче, когда мы смогли стать чемпионами. В сегодняшней встрече тоже хотелось порадовать своих болельщиков и качеством игры, и результатом. Немножко не хватало эмоций это касается первого тайма», – приводит слова главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака клубная пресс-служба «Зенита».

Источник фото: ФК «Зенит»

«Пропущенные мячи повлияли на нашу игру, мы постарались переломить ход матча, играли с большим преимуществом и думаю, заслуженно смогли сравнять счет», – добавил Семак.

Источник фото: РИА Новости

Церемония награждения прошла под овации трибун, песни группы «Ленинград» и радостные крики команды. Также на игре петербургской и краснодарской команд был зафиксирован второй результат по посещаемости домашней арены «Зенита» после введения Fan ID. На игру пришли 29 454 болельщика.

Источник фото: ФК «Зенит»

После церемонии награждения на «Газпром Арене» сине-бело-голубые отправились на чемпионском автобусе по специальному маршруту – от стадиона до Невского проспекта и площади Восстания, сделав пять остановок в фестивальных точках для совместного празднования трофея и второй золотой звезды вместе с петербуржцами.

Источник фото: РИА Новости

Обладатели золота подняли всему городу настроение! Петербург ликует!

источник: «Советский спорт»
Фестиваль «Звезды футбольной столицы». Фото
Фестиваль «Звезды футбольной столицы». Фото
Как «Зенит» празднует своё десятое чемпионство.
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