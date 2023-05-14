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Провокаторы в деле. Соболев и остальная грязная братия 

Главные провокаторы российского футбола.
Провокаторы в деле. Соболев и остальная грязная братия 
14 мая 2023 14:34
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА Новости

«Когда мне говорят, что я провоцирую… Так вот, Малком – самый скрытый провокатор в российском футболе. Когда они забили, Малком подбежал ко мне, Промесу, другим нашим ребятам и стал говорить, что сегодня они станут чемпионами, еще что-то, какие-то неприятные вещи. Когда мы забили, я ему тоже кое-что сказал. Он и Клаудиньо два жестких провокатора. Может быть, этого никто не видит или не хочет видеть, но это так» (с) Александр Соболев

Слова нападающего «Спартака» можно выковать в золоте и повесить в раздевалке красно-белых на «Открытие Арены». Редко такое бывает, когда один из самых провокационных футболистов в стране с говорящей кличкой «дельфин» из-за постоянных нырков в штрафной соперника, начинает обвинять кого-либо в этом сомнительном «искусстве». Однако и такие вещи имеют место быть в футболе. Более того, игроки с подобным набором качеств уже давно не нонсенс, и никто не кинет в них камень лишь за то, что они позволили вывести соперника или судью из себя.

Источник фото: РИА Новости

За то время, что существует российский футбол, а с ним и Российская Премьер-Лига, можно выделить некоторых футболистов, которые являлись и являются настоящими мастерами «залезть по кожу» соперников и арбитров.

В середине 90-х в состав московского «Спартака» гармонично влился один самых талантливых нападающих позднего СССР Сергей Юран – голеадор, но и мастер симуляций, а также разного рода криков на поле. Одно падение в штрафной варшавской «Легии» с криками и воплями на групповом этапе Лиги Чемпионов 1995 года – дорогого стоит. Со стороны, пенальти был железным. Ни судья, ни болельщики, ни игроки соперника красно-белых так и не поняли, что это была самая настоящая симуляция, в которой Юран признается, спустя десятилетие.

Источник фото: «Советский спорт»

Мастерами вывести соперников и судей из себя являются также и вратари. Чего только стоят перфомансы легендарного Игоря Акинфеева. Не дай бог оказать минимальное давление кому-то из полевых на Игоря, сразу начинается шквал вопросов к главному судье, невероятное давление и гнёт. Многие болельщики помнят эпизод с двумя желтыми карточками подряд в Лиге Чемпионов с «Реалом» в 2018 году. Акинфеев и там пытался оказать давление на арбитра, но в еврокубках это не сработало. Авторитет вратаря учитывался исключительно на Родине.

Источник фото: РИА Новости

В памяти остались и былые подвиги экс-голкипера сборной России, столичных «Локомотива» и «Динамо», а ныне тренера, Сергея Овчинникова. Там были и крики, и постоянные обращения к арбитрам, и даже случай, когда Овчинников брал судью Игоря Захарова в чемпионате России-2006 за грудки со словами «Я капитан команды, #####!». Капитанил тогда Овчинников в утопающем столичном «Динамо». При этом особых наказаний Сергей никогда не получал, у него был поразительный авторитет везде, где бы он не играл. Этот фактор влиял на судей.

Источник фото: «Советский спорт»

Артем «руки на плечах соперника» Дзюба. Артем не был таким в самом начале карьеры. Он пытался играть, бить, обыгрывать. Отсюда и серьезное внимание к персоне форварда было даже заграницей. В какой-то момент, Дзюба перестал включать технику и начал опираться в прямом и переносном смысле на свой рост и умение выбрать позицию в штрафной. В РПЛ постоянное использование рук на плечах защитников воспринималось местными арбитрами снисходительно. Свисток включался через раз. Зато в Европе вся ручная работа Дзюбы нивелировалась.

Источник фото: РИА Новости

Футболист сборной Косово и грозненского «Ахмата» Бернард Бериша часто оказывается головной болью для защитников противостоящих команд. Резвые фланговые проходы, неплохая техника, умение менять векторы атак – это всё спортивные качества, олицетворяющие косовара. Возможность залезать под кожу соперника – еще одно умение, которое хорошо работает в моменте, когда команда остро нуждается в моральном всплеске на фоне блеклой игры. В провокациях Берише нет равных в российской лиге. Тычки в спину, постоянные попытки задеть словами, грубая игра в подкатах, Бериша везде умеет создать ауру грязи, что, наверное, тоже можно поставить ему в плюс.

Источник фото: РИА Новости

Главный специалист по тактике мелкого фола ЦСКА времён Валерия Газзаева – босниец Элвер Рахимич. За всей уверенной игрой в обороне, Элвер умел аккуратно запороть атаку любому сопернику. Ему не нужна была скорость и техническая подкованность, Элвер своё дело знал четко. Если он где-то не успевал за соперником, моментально включал любую грязную возможность остановить неминуемую атаку на свои ворота. Тычки, подкаты в кость, задержки – Рахимич был настоящим асом срыва атак, профессором тактического фола. В при этом судьи не часто выписывали ему предупреждения. Со стороны, мелкие фолы боснийца казались сущим пустяком. Памятная история случилась на Кубке Первого Канала в Израиле в 2007 году, когда Рахимич умудрился за короткое время нанести тяжелые травмы сразу двум игрокам тель-авивского «Хапоэля».

Источник фото: «Советский спорт»

Владимир Быстров времен и родного «Зенита», и «Спартака» стал именем нарицательным в попытках изображать боль и страдания после малейших столкновений с соперниками. В середине нулевых на видеохостингах даже ходили нарезки симуляций Быстрова. Никто в нашем футболе не умел так изобразить гримасу боли, как это делал Володька.

Источник фото: «Советский спорт»

Квинси Промес. Веселый завсегдатай хит-парадов красивых проходов, технических навыков и голов на любой вкус и цвет. Однако есть у скандального легионера из Нидерландов одна черта, которая сильно раздражает соперников. Промес – настоящий мастер развязать на поле потасовку. Кубковый матч на групповом этапе с «Зенитом» осенью 2022 года явное тому подтверждение. Квинси начал заваруху с питерцами, Квинси же вылез «сухим из воды», не получив даже одного матча дисквалификации за свои действия. Промесу как-то вовремя умудряется уйти из сложных жизненных ситуаций и удается ему это финт практически всегда, даже если дело касается уголовной ответственности за куда более значимые прегрешения.

Источник фото: РИА Новости

Футболисты такого рода всегда были и будут в моде у тренеров, потому что именно они, порой, сильно влияют на ключевые моменты в игре. Если нужно добавить командного нерва или переломить ход неудачного матча, здесь то и проявляются основные таланты провокаторов разного типа. Их можно назвать «серыми кардиналами» на поле, когда тренерские установки перестают работать и остается только переламывать неудачно складывающийся матч.

источник: «Советский спорт»
Провокаторы в деле. Соболев и остальная грязная братия 
Провокаторы в деле. Соболев и остальная грязная братия 
Главные провокаторы российского футбола.
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