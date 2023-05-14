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«Сочи не рвал, но урвал. Сумасшедшая развязка на «Фиште»

«Сочи» на 90-й минуте решил исход матча с «Ростовом».
«Сочи не рвал, но урвал. Сумасшедшая развязка на «Фиште»
14 мая 2023 22:13
автор: Андрей Тупиков
автор фото: ФК "Сочи"

Середина мая, выходной, отличная погода, курорт Краснодарского края город Сочи, футбол, игра географически близких команд «Сочи» - «Ростов». Казалось бы, трибуны местного шикарного стадиона «Фишт» должны быть хоть чуть-чуть заполнены. Однако, на телекартинке показался привычный практически пустой стадион. Таковы современные реалии РПЛ…

СУРОВЫЕ БУДНИ ВАНЬИ ДРКУШИЧА. ШУМЕЛ «РОСТОВ», «СОЧИ» НЕ ГНУЛИСЬ

Уже на второй минуте матча правый вингер «Ростова» Иван Комаров промчался по флангу, минуя защитника Ванью Дркушича, и нанес опасный удар по воротам хозяев. Вратарь Денис Адамов сыграл уверенно. На шестой минуте матча еще одна молниеносная атака гостей с выходом один на один полузащитника Алексея Миронова. И, вновь, сочинский голкипер оказался на высоте. Ростовчане просто сминали сочинцев в атакующих порывах. Опаснейшие контратаки наваливались друг на друга.

Источник фото: РИА Новости

Видимо, рулевой «Ростова» и сборной России Валерий Карпин, капитально зарядил на эту игру свою команду. Оно и понятно, у Георгича борьба за медали, у «Сочи» Дмитрия Хохлова уже нет турнирных задач.

МОМЕНТЫ ИСТИНЫ СЕРГЕЯ ПЕСЬЯКОВА. ПРЫГАЛ КАК МОГ, ЛОВИЛ КАК БОГ

К 20-й минуте хозяева чуть отодвинули игру от своих ворот и провели парочку симпатичных атак, но до проблем Сергею Песьякову не дошло. Ростовчане хорошо контролировали свои защитные порядки. На 24-й минуте шикарный момент упустил Мелкадзе. Георгий сильно бил в упор, но прямо в Песьякова, который перевел мяч на угловой.

Источник фото: ФК "Сочи"

На 30-й минуте черноморская команда получила право на опасный штрафной. Прекрасная позиция для умений столетнего лидера хозяев Кристиана Нобоа, у которого сегодня, между прочим, сотый матч за «Сочи». В итоге пробил словенский Ванья, который Дркушич, но сильно выше ворот. На 35-й минуте уже Никита Брумистров мог вывести хозяев вперед, но Песьяков вытащил мяч из левого угла ворот в красивом прыжке. Как говорил легендарный вратарь и комментатор Владимир Маслаченко: «Прыжок для газеты «Пионерская правда». На обоюдоострых основаниях команды доиграли первый тайм. 0:0

ПОТЕРЯ ЛИДЕРОВ. «РОСТОВ» ЛИШИЛСЯ КОМЛИЧЕНКО, «СОЧИ» БЕЗ НОБОА

На старте второго отрезка, во время единоборства, травму получил лидер атак гостей Николай Комличенко, и был моментально заменен. На 50-й минуте Георгий Мелкадзе вывалился с правого фланга на ворота «Ростова», но после его удара, мяч прошел в полуметре от левой штанги. Что-то жизнеутверждающее продекларировал в перерыве своим подопечным Дмитрий Хохлов, что сочинцы с начала тайма завладели подавляющим преимуществом.

Источник фото: ФК "Сочи"

На 62-й минуте, вновь о себе напомнил форвард хозяев Мелкадзе, хлестко выстрелив по воротам «Ростова», но вновь мимо. На 63-й минуте травму получил лидер «Сочи» Кристиан Нобоа. Как будто произошел размен лидерами команд.

«СОЧИ» НЕ РВАЛ, НО УРВАЛ

К 70-й минуте футболисты обеих команда после единоборств стали валиться на поле как деревья. Сочинские деревья в белой форме олицетворяли весеннее цветение, а ростовские в традиционно желтых цветах - некое подобие осени.

На 89-й минуте сочинец Тимофей Шипунов протолкнул мяч в ворота «Ростова» после единоборства с обороной гостей и передачи Владислава Сарвели. 1:0 Тот же Сарвели уже в компенсированное время, на 92-й минуте, откровенно запорол момент, выйдя на рандеву с Песьяковым.

источник: «Советский спорт»
«Сочи не рвал, но урвал. Сумасшедшая развязка на «Фиште»
«Сочи не рвал, но урвал. Сумасшедшая развязка на «Фиште»
«Сочи» на 90-й минуте решил исход матча с «Ростовом».
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