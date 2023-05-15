Испорченная коронация «Зенита», крах «Динамо» и «Торпедо». Чем запомнился тур РПЛ

«УРАЛ» ВЫШЕЛ ИЗ ПИКЕ

«Урал» - «Оренбург» (2:1)

Команда Виктора Гончаренко на протяжении семи матчей не могла одержать победу в чемпионате и кубке страны. После успешного отрезка команда увезла в кризисе и не могла найти свою игру, но все изменилось в 27-м туре РПЛ. В соперниках уральской команды был мощный «Оренбург» который под руководством Марселя Лички набрал хороший ход в весенней части турнира.

Источник фото: ФК "Урал"

Болельщики на «Екатеринбург Арене» заскучали в первом тайме, но все изменилось во второй половине игры сначала счёт открыл Александр Юшин на 62-й минуте. Россиянин мощным ударом пробил ворота Николая Сысуева. Но «Оренбург» не опустил руки и вскоре отыгрался благодаря стараниям Владимира Обухова. Решающим в этом противостоянии стал автогол белорусского полузащитника Кирилла Каплиенко. На 89-й минуте он срезал мяч в свои ворота и принес «Уралу» долгожданную победу.

Этот матч подтверждает, что оренбуржцы далеко не гостевая команда в этом сезоне они проиграли 10 из 14 выездных матчей.

«СПАРТАК» СНОВА ЗАСУДИЛИ

«Химки» - «Спартак» (1:1)

В прошлом туре «красно-белые» обидно уступили «Зениту», упустив ничью на последних минутах. В матче с подмосковной командой им нужно было реабилитироваться перед своими болельщиками. Гильермо Абаскаль выпустил команду по схеме 3-4-3 с упором на атаку.

Но плану «Спартака» было не суждено сбыться. Уже на 23-й минуте экс-спартаковец Ризван Мирзов отправил мяч в ворота своего бывшего клуба. Ситуацию усугубило удаление защитника москвичей Даниила Денисова. Юный футболист сумел дважды нарваться на жёлтую карточку за 15 минут.

Источник фото: ФК "Спартак"

От поражения «Спартак» спас гол Александра Соболева во втором тайме. Больше команда ничего не смогла противопоставить «Химкам» в меньшинстве. После матча глава пресс-службы москвичей заявил, что клуб обратиться в ЭСК по поводу удаления Денисова. Это уже второе обращение москвичей подряд, ранее комитет признал ошибочным гол «Зенита» ворота «Спартака» в прошлом матче.

ИСПОРЧЕННОЕ ЧЕМПИОНСТВО

«Зенит» - «Краснодар» (2:2)

Команда из Санкт-Петербурга гарантировала себе очередное, пятое подряд чемпионство в РПЛ. Таким образом, у «Зенита» на форме появилась вторая золотая звезда. Все ожидали, что «сине-бело-голубые» получат кубок после матча со Спартаком, но само празднование пришлось отложить на игру с «Краснодаром».

Для питерцев все начиналось неплохо. Малком открыл счет на 15-й минуте, бразилец забил свой 23-й мяч в этом сезоне, до рекорда Олега Веретенникова ему остается всего два мяча. На перерыв игроки «Зенита» ушли с приподнятым настроением.

Источник фото: ФК "Зенит"

А во второй половине игры Краснодар мощно включился. Южане дважды смогли пробить Михаила Кержакова благодаря стараниям Михайло Баняца и Алексея Ионова. Примечательно, что Ионов является воспитанником академии «Зенита». Праздник мог быть окончательно испорчен, но на седьмой добавленной минуте Матео Кассьера сумел сровнять счёт.

Несмотря на ничейный результат у всех был привкус досады, поскольку фанаты ожидали другого результата от гегемона российского футбола. Но, тем не менее, «Зенит» отпраздновал чемпионство, получил долгожданный кубок, вторую звезду и громко проехался по улицам Петербурга с трофеем.

ЛОГИЧНЫЙ ФИНАЛ СКАЗКИ «ТОРПЕДО»

ЦСКА - «Торпедо» (3:0)

Перед началом нынешнего сезона миллионы болельщиков «Торпедо» были в предвкушении. Их родная команда наконец-то вернулась высший дивизион. Но за год в РПЛ команда ровным счётом ничего не смогла противопоставить соперникам. «Автозаводцы» терпели одно поражение за другим и неизменно занимали последние место.

Мучение «Торпедо» подошли к логическому концу в матче с ЦСКА. В этом дерби не было никакой интриги. Подопечные Владимира Федотова очень мощно заявили о себе весной. Уже на пятой минуте Фёдор Чалов открыл счёт. После этого отличился Иван Обляков. Во втором тайме игра немного выровнялась, но Артём Самсонов откровенно привёз пенальти, который реализовал Чалов. Прошло всего 2 минуты и Самсонов покинул поле чуть раньше остальных, он получил красную карточку.

Источник фото: ПФК ЦСКА

У каждого великого клуба случается кризис, можно вспомнить вылет «Динамо», 10-е место «Спартака», игру «Локомотива» в первой части чемпионата, но в случае с «Торпедо» мы видим константу. Чёрно-белая уже давно не входят в пантеон российского футбола. Пожалуй, в первой лиге команде будет комфортнее, как минимум до того, как поступит весомое усиление.

ОСТАНОВКА «ЛОКОМОТИВА»

«Крылья Советов» - «Локомотив» (1:1)

«Красно-зелёные» наряду с ЦСКА демонстрируют лучший футбол в чемпионате России весной. Но на сей раз команда немного забуксовала. В матче с «Крыльями Советов» подопечные Михаила Галактионова не сумели сломить сопротивление самарской команды.

Источник фото: ФК "Локомотив"

23-летний Дмитрий Цыпченко буквально огорошил защиту москвичей на 25-й минуте. Но этого гола не хватило для победы. Во втором тайме Уилсон Изидор сравнял счёт. Француз забивает уже в четвёртом матче лиги подряд. До конца матча команды так и не смогли выяснить, кто сильнее, и разошлись ничьей. «Локомотив» прервал свою серию из двух побед, а «Крылья» опустились в зону стыковых матчей.

КРАХ «ДИНАМО»

«Динамо» - «Ахмат» (0:3)

Московская команда продолжает откровенно проваливать концовку чемпионата. После поражения в матче столетия с «Факелом» динамовцев буквально бросает из стороны в сторону. Многие эксперты обвиняют в этом сербского наставника команды Славишу Йокановича.

В матче с «Ахматом» серб снова не придумал ничего нового. Команда потерпела дежурное поражение, но на сей раз она оказалось разгромным. По ходу встречи грозненцы много раз оказывались у ворот Антона Шунина и пытались пробить голкипера. Это вышло у них трижды, сначала отличился Гбамбле, после этого Мохамед Конате, а последний гвоздь в крышку гроба Йокановича забил Владимир Ильин.

Источник фото: РИА Новости

После игры руководство «Динамо» объявила об отставке серба. Это было вполне себе ожидаемое решение. По информации «Советского спорта», клуб ближайшее время возглавит российский специалист. Посмотрим, получится ли у «Динамо» в следующем сезоне выложиться на все 100.

«ФАКЕЛ» ХОЧЕТ ЖИТЬ

«Факел» - «Пари НН» (1:0)

Воронежцы не были в числе команд, которые перед стартом сезона рассчитывали на что-то большее, чем сохранение прописки. Именно этим команда Вадима Евсеева озабочена по сей день. В матче с «Нижним Новгородом» было очень важно одержать победу, ведь оба коллектива вплотную идут в подвале таблицы.

Источник фото: ФК "Факел"

Игра была очень плотной, так сказать на тоненького. Обе команды осторожничали, но при этом активно атаковали. Единственный гол на свой счёт записал Роман Акбашев, он реализовал пенальти на 67-й минуте. После этого у «Факела» была одна задача - удержать счёт. Появились некие осложнения после удаления Евгения Маркова, но воронежцы справились, забрали три очка и вышли из зоны стыковых матчах.

КАРПИН БЕССИЛЕН

«Сочи» - «Ростов» (1:0)

В прошлом туре ростовчане остались без своего Моисея в лице Валерия Карпина. Специалист не мог присутствовать на матче с «Факелом» из-за дисквалификации. Но она истекла и наставник вернулся на свой мостик. В матче с «Сочи» нужно было побеждать, поскольку идущий на втором месте ЦСКА уже уходил в отрыв.

Источник фото: ФК "Сочи"

«Ростов» начал неплохо команда много атаковала и привычно поджимала соперника, но были заметные проблемы с реализацией голевых моментов. Концу матча счёт так и не был открыт, что похоже устраивало оба коллектива. Но совсем юный Тимофей Шипунов, 2003 года рождения, изловчился на 89-й минуте и принёс Сочи победу. Таким образом «Ростов» закрепился на третьем месте, отрыв от «армейцев» составляет четыре очка за три тура до конца чемпионата.