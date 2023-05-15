Наследник Гвардиолы. Как Хави вернул «Барселоне» величие

Материал о достижениях Хави, как тренера в «Барселоне», невозможно начать без истории прихода специалиста. Начало нового тренерского этапа легенды было ознаменовано проблемами еще до самого назначения в «блауграну». Перед возвращением в команду полузащитник набирался опыта в катарском «Аль-Садде», и несмотря на желание Лапорты как можно скорее сменить Кумана, окончательно давшего понять своими результатами, что ничего хорошего «Барселоне» с ним не светит, катарские боссы не особо хотели отпускать имиджевого и приносящего трофеи специалиста, в следствие чего как можно дольше оттягивали момент трансфера.

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Отсутствие в контракте пункта о беспрепятственном переходе в «Барселону» вынудило руководителей обоих клубов развернуть долгий переговорный процесс касательно суммы отступных за этот переход. Однако, как поговаривают по сей день, Хави взял ситуацию в свои руки и лично выложил катарским шейхам 5 миллионов евро. Где бы вы еще могли наблюдать подобную любовь к родному клубу?

Преобразование команды

Всем стало ясно, что именно на плечи Хави свалилась задача глобальной и давно назревавшей перестройки команды. Последние годы под руководством Кике Сетьена и Рональда Кумана дали всем отчетливо понять – команда встала на одном месте и неспособна бороться за что-то существенное. В купе с этим финансовый кризис команды вынудил боссов блауграны избавиться от целой плеяды игроков, а апогеем проблем стал вынужденный уход системообразующего футболиста, вокруг которого строилась не только вся игра, но и сам клуб. Речь идет о Лионеле Месси. Уход аргентинца существенно облегчил этот процесс. Вы могли бы представить, чтобы бывшие партнеры по команде такого уровня контактировали между собой как тренер и игрок?

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Специалист сходу осознал, чего не хватает такой команде, как «Барселона» – духа великих побед прошлого. Хави сходу вернул Дани Алвеса, который принес молодой команде чемпионский дух и огромный опыт. Тренер сделал ставку на характер, ведь помимо бразильца, в команду перешел Пьер-Эмерик Обамеянг, которому явно было что доказывать после провального отрезка в «Арсенале». До кучи взяли Феррана Торреса за 55 миллионов и Адаму Траоре, воспитанника клуба, в аренду.

С таким подходом Барселоне удалось добиться успешного результата на внутренней арене, чего не скажешь про еврокубки. Команда заняла третье место в группе Лиги Чемпионов вместе с «Баварией», «Бенфикой» и киевским «Динамо». В Лиге Европы команде удалось добраться лишь до четвертьфинала, где болельщиков ждало разочарование в виде поражения «Айнтрахту» в том самом скандальном матче на «Камп Ноу», которых, к слову, пришло меньше, чем немецких фанатов.

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Поход за чемпионством

Для «Барселоны» образца прошлого сезона результат можно охарактеризовать как «удовлетворительный». Плюсом, у Хави был огромнейший кредит доверия, вызванный еще и тем фактом, что финансовые проблемы вряд ли позволили руководству устраивать резкие кадровые перестановки.

Построение команды приобрело новый масштаб. Летом клуб провел довольно неплохую трансферную компанию, основной задачей которой являлось закрытие проблемных позиций. Кессье, Кристенсен, Рафинья, Кунде, Бельерин – список игроков, пополнивших клуб. В свою очередь, продали Обамеянга, Депая, Коутиньо – игроков, которые не потянули уровень клуба. Однако, самым главным ключом к чемпионству стало подписание Роберта Левандовского.

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Новый страйкер команды и великолепный сезон Тер Штегена

Форвард сразу же начал забивать в новой команде. Сложилось ощущение, будто поляк является многолетним игроком «Барселоны». За сезон игрок наколотил 21 мяч при аналогичном количестве ожидаемого xG. Игрок сходу стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, а на футболиста пришлось если не 50% голов команды, то определенно большая часть голов команды.

В этом сезоне команда побила рекорд по количеству сухих матчей. Прежнее достижение – 24 матча, осуществилось в сезоне-1986/1987. На данный момент подобных встреч 25.

Рекорд лиги составляет 26 матчей, а учитывая, что до конца осталась несколько туров, вратарю вполне по силам обновить рекорд. Не менее впечатлительным выглядит статистика пропущенных мячей – 13 за 24 тура. На счету голкипера 88% отраженных ударов, что символизирует один из лучших сезонов немецкого вратаря.

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Причины чемпионства

Как ни странно, одной из весомых причин чемпионства являются поражения. Команда неудачно выступила в Лиге Чемпионов, скатившись в Лигу Европы, где уступила по сумме двух встреч «Манчестер Юнайтед». На внутренней арене команде удалось дойти до полуфинала Кубка Испании и даже победить «Реал» в первом матче, однако, удержать преимущество не удалось.

Было бы очень странно, если Хави не воспользовался таким облегченным календарем и полностью не сконцентрировался на взятии 27-го чемпионства.

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Но легкий календарь ни в коем случае не отменяет хорошую игру в команде, которая не снилась болельщикам еще с периода руководства Кумана. Игроку удалось встроить некогда списанного со счетов Усмана Дембеле, интегрировать новичков и раскрыть перспективных игроков команды – таких как Араухо, ставшего главной опорой команды в обороне и игроком, который помог Хави построить прагматичный стиль в клубе, о чем говорит тот факт, что в 11 турах из 34 команда побеждала со счетом 1:0.

Этим сезоне Хави наглядно продемонстрировал всем, что он способен построить новую династию в «Барселоне». Его путь больше напоминает период тренерского восхождения Хосепа Гвардиолы, которым Хави восхищался еще с самого детства. Пусть сейчас команда далека от того величия, которая была при Пепе, но есть подозрение, что именно Хави способен вернуть «блауграну» на былой уровень, а может даже и более высокий.