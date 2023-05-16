Из грязи в князи. Как уборщик возглавил «Динамо»

После разгромного поражения от «Ахмата» член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин объявил о том, что к следующему матчу команду будет готовить новый тренер. Таким образом, завершилось российское турне сербского специалиста Славиши Йокановича, который провалил сезон 100-летия московского клуба.

Уже сегодня в социальных сетях было официально объявлено о назначении Павла Алпатова исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона.

Откуда появился тренер

Имя специалиста известно лишь в узких кругах болельщиков московского клуба. Сам будущий наставник начинал тренироваться в академии «Торпедо», но в 12 лет перешел в систему «Динамо». За всю игровую карьеру Павел не поднимался выше КФК, однако, прошел все уровни юношеских команд.

Источник фото: ФК «Динамо» (Москва)

Возвращение в «Динамо»

После окончания игровой карьеры Павел работал обычным продавцом в магазине Аdidas. До того момента, как не переехал в Москву и не связался с Александром Кузнецовым директором молодежной академии «Динамо». Таким образом специалист оказался на должности помощника в командах 2003 и 2006 года рождения. На тот момент Павлу было 25 лет.

В задачи тренера входила помощь в организации рабочего процесса академии. Как отмечал Павел в интервью Metaratings, он должен был мыть раздевалки и носить воду детям, а в сравнении с работой в брендовом магазине его зарплата оказалась существенно ниже.

Алпатову удалось пройти все системы юношеского «Динамо», и уже в 2020 году Павел стал членом тренерского штаба главной молодежки московского клуба, в этом же году специалист перешел на должность помощника тренера в «Динамо-2».



Источник фото: ФК «Динамо» (Москва)

Путь до вершины

В момент, когда было объявлено о приглашении Сандро Шварца в «Динамо», команда тренеров готовила игроков к матчу с «Сочи». За время подготовки к игре именно Алпатов вместе с Александром Кульчием (главный тренер «Динамо-2» – прим. «Советский спорт») организовывали тренировочный процесс. Как отмечал Алпатов, Сандро Шварца никак не смущало отсутствие должного опыта на профессиональном уровне и Павел закрепился в качестве тренера команды.

Уход Шварца из команды не повлиял на работу Алпатова. Специалист остался в тренерском штабе и при Йокановиче. И уже после отставки серба именно он стал главным тренером московского клуба, частично повторив путь Кирилла Новикова, проделавшего путь от тренера молодежный команды до главной.