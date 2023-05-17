Голевая импотенция «Милана». «Красно-черные» драчуны пролетели мимо финала ЛЧ

После первого матча противостояния двух миланских команд ни у кого не было вопросов по тому, кто станет первым финалистом Лиги чемпионов. «Милан» был совершенно беспомощен. Команда Стефано Пиоли была зрителем перфоманса «нерадзурри». Голы Эдина Джеко и Генриха Мхитаряна прибили «россонери» еще в первой половине игры.

По общему числу побед в миланском дерби «черно-синие» впереди 95:85 при 74 ничьих. Игра в полуфинале Лиги чемпионов станет 285-й в истории противостояния команд. На главный еврокубковый турнир пришлись пять матчей. До текущего сезона красно-черные не проигрывали: две победы и две ничьи.

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Оба коллектива подошли ко второму очному матчу в Лиге чемпионов в оптимальных составах. Даже травмированный вингер «Милана» Рафаэл Леау успел восстановиться к дерби. Перед матчем все болельщики «черно-красных» застыли в ожидании чуда, они были полны надежд на лучшее. Их клубы уже много раз одерживал победы в главном европейском турнире (7 раз), по этому показателю «Милан» опережает только мадридский «Реал» (13).

Пассивное начало

Но все стало ясно уже после первых минут игры. Футболисты «россонери» с первых минут решили забрать мяч под свой контроль. До 15 минуты почти 70% времени они владели инициативой, но не могли сообразить что-то толковое.

Раз за разом «Милан» переходил на половину поля соперника, но там идеи заканчивались. Мяч ходил от одного игрока «черно-красных» к другому. При этом никто не мог решиться взять игру на себя и открыть счет. Пару раз Леау пробовал на фланге через дриблинг войти в штрафную «Интера», увы, защитники была настороже.

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Кризис идей

До конца первого тайма игроки «Милана» так и не сумели вскрыть команду Симоне Индзаги. Всего лишь два удара в створ ворот не стали проблемами для голкипера Андре Онаны. Вратарь «нерадзурри» уверенно справлялся со всеми полумоментами, которые возникали у его ворот.

«Интер» в свою очередь чувствовал себя очень спокойно в роли второго номера и копил силы на вторую половину игры. «Черно-синие» очень грамотно ждали ошибок своих соперников и предпочитали играть на контратаках.

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В концовке тайма «Интер» ждал неприятный эпизод. Из-за мышечного повреждения поле покинул герой первого матча Генрих Мхитарян, его место на поле занял Марцело Брозович.

Последний гвоздь в крышку гроба «Милана»

Во второй половине игры рисунок матча поменялась координально. «Интер» включился и гонял защиту «Милана» вдоль и поперек поля. «Россонери» оставалось лишь отбиваться и ждать своего момента, хотя время работало против них.

На 75-й минуте исход встречи решил 25-летний капитан «Интера» Лаутаро Мартинес. Вместе с вышедшим на замену Ромелу Лукаку он разыграл стеночку и поразил ближний нижний угол ворот «Милана». Таким образом последние надежды «черно-красных» на выход в финал были похоронены.

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Мартинес показал немного Тотти

Сразу после того, как аргентинец открыл счет, он не стал сбавлять обороты и снова нашел отличный момент. Мартинес поймал Майка Меньяна на выходе и попытался перебросить голкипера в лучших традициях Франческо Тотти. Увы, совсем чуть-чуть не хватило ему точности для такого гола.

Забить не можем, значит будем драться

Уже под занавес встречи защитник «Милана» Томори нарушил правила и попытался начать небольшую потасовку. Он выкрикнул в сторону игроков «Интера» – «You, come here moron», что переводится, как «иди сюда, придурок».

Игроки «нерадзурри» не остались в стороне и решили ответить, «красно-черные» уже были готовы и агрессивно толкали своих соперников. Но судья быстро разнял игроков и не допустил развития потасовки. Томори ничего не добился своим хамским поведением и тычками, он лишь получил желтую карточку.

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Forza Inter

Все подошло к логическому концу «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов впервые за 13 лет. В последний раз довести команду до главного матча турнира удавалось Жозе Моуриньо. Симоне Индзаги – пятый итальянский тренер, вышедший в финал ЛЧ с итальянским клубом:

• Фабио Капелло (х3)

• Марчелло Липпи (х4)

• Карло Анчелотти (х3)

• Массимилиано Аллегри (х2)

Посмотрим, получится ли у футболистов «Интера» вписать свои имена в историю, узнаем совсем скоро. А второй финалист определится уже завтра в матче «Манчестер Сити» и мадридского «Реала».