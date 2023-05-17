За реваншем и первым трофеем! «Краснодар» вышел в Суперфинал Кубка России

Матч финала пути регионов Кубка России между «Краснодаром» и «Уралом» нёс в себе сразу несколько интриг, объединённых одной общей. Во-первых, обе команды начинали свою дорогу в плей-офф по пути РПЛ и вылетели из него от одного и того же соперника — столичного ЦСКА. Более того, екатеринбуржцы в этом розыгрыше провели целых четыре матча против армейцев. Пока баланс в пользу москвичей, но и их соперники в этих играх смотрелись как минимум не хуже именитых оппонентов. Так что и «Краснодар», и «Урал» в случае успеха в очном противостоянии получали шанс поквитаться с красно-синими.

Источник фото: ПФК ЦСКА

Кроме того, нельзя было не отметить тот факт, что и те, и другие уже играли в финалах Кубка России, но уходили с поля побеждёнными. Нет в спорте высших достижений обиднее поражений, чем осечка в решающем матче, когда до триумфа остаётся один шаг. И победа в финале пути регионов — это ещё один шанс добраться до заветной цели.

Наконец, было интересно посмотреть, как будет выглядеть на поле «Урал», из-за дисквалификаций потерявший основного вратаря и двух ключевых защитников. Виктору Гончаренко нужно было что-то придумывать, исходя из сложнейшей кадровой ситуации.

Но главный вопрос был только один — кому в июне предстоит внеочередное путешествие в Москву для того, чтобы попытаться подарить праздник своему городу и региону.

Разведка боем

На то, чтобы присмотреться друг к другу, у команд ушло совсем немного времени. Первая пятиминутка осталась за гостями, но создать хоть какую-то угрозу воротам Матвея Сафонова им за это время не удалось. А вот «Краснодар», по сути, забил уже в своей первой атаке. Хозяева поля заработали угловой, а Кайо откликнулся на подачу Эдуарда Сперцяна и направил мяч в сетку. Тут бы «Краснодару» и развивать успех (тот же Кайо был очень активен и вполне мог оформить дубль), но вместо этого последовал ответ «Урала». Удар Егорычева Матвей Сафонов отразил, но первым на добивании оказался Эрик Бикфалви, который из таких позиций, как правило, не промахивается — 1:1.

Источник фото: ФК «Урал»

После этого игра немного успокоилась, и оставшееся до перерыва время команды провели в вязкой борьбе с обилием единоборств. Всё самое интересное в этой игре было ещё впереди.

Мастерство и немного удачи

Второй тайм мог начаться с сеанса шоковой терапии для «Урала», но Сергей Карасёв решил, что нарушения в штрафной гостей не было. Судьи ВАР после недолгого просмотра подтвердили правильность действий главного арбитра, после чего команды, не тратя время на лишние эмоции, продолжили поиск слабых мест в обороне друг друга.

Источник фото: РИА Новости

И «Краснодар» нашёл свой момент на исходе часа игры. Второй гол хозяев поля — это пример того, когда мастерство и везение разделились между собой примерно в равных пропорциях. Удар Баньяца по удивительной траектории дезориентировал голкипера — и штанга в этой ситуации оказалась одновременно и подругой, и злейшим врагом Олега Баклова. Первым на отскоке оказался Джон Кордоба, которому, как и Бикфалви до перерыва, промахнуться было сложнее, чем попасть.

Источник фото: РИА Новости

«Уралу» вновь предстояло отыгрываться, но «Краснодар» предусмотрительно забрал мяч под свой контроль, чем свёл угрозу воротам Сафонова к минимуму. А гости не рисковали бросаться в прессинг всей командой, опасаясь пропустить контратаку и потерять последние шансы на спасение.

В компенсированное время краснодарцы вновь претендовали на пенальти, но тут Сергей Карасёв после подсказки ВАР принял «половинчатое» решение, которое поняли даже не все участники матча, не говоря уж о зрителях. Главный арбитр оставил в силе решение о второй жёлтой карточке Гогличидзе — его фол в штрафной сомнений не вызывал, — но отменил пенальти из-за офсайда по ходу атаки. Скандала прямо на поле не случилось из-за того, что на итог встречи этот эпизод не повлиял. «Краснодар» довёл встречу до победного конца и теперь вновь сыграет с ЦСКА — на этот раз уже в непосредственном споре за трофей. Поле битвы — «Лужники».