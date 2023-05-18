Гвардиола показал Анчелотти, кто тут папа. Как «Сити» снял корону с «Реала»

Мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» уже долгие годы являются гегемонами европейского футбола. Оба коллектива регулярно доходят до высоких стадий плей-офф, но «сливочные» гораздо чаще берут трофеи, в отличии от «Сити».

Оба коллектива возглавляют настоящие гении тренерском ремесла Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти. В их противостоянии преимущество на стороне испанца. 5 побед и 3 поражения.

Источник фото: Getty Images

В первом матче противостояния, который прошел на «Сантьяго Бернабеу» коллективы так и не смогли определить победителя. Матч завершился со счетом 1:1. На 36-й минуте пушечным ударом счет открыл Винисиус Жуниор. Но Кевин Де Брюйне точно таким же мощным лонгшотом восстановил равенство.

Доминация с первых минут

В самом начале встречи англичане явно были лучше настроены, они уверенно забрали мяч под свой контроль и не позволяли сопернику его забрать. Большую часть времени игра шла именно на половине поля «Реала».

Источник фото: Getty Images

Первый опасный момент предсказуемо создали именно «горожане». Сначала опорник Родри почти поразил дальний угол ворот Тибо Куртуа, а зачем защитник Джон Стоунз решился на дальний удар, но он вышел слишком неточным.

Холанд ожил

Нападающий «Манчестера» Эрлинг Холанд был абсолютно не заметен в первом матче противостояния, но заиграл новыми красками в сегодняшней встрече. Норвежец хорошо двигался и был головной болью для защитников «Реала».

Еще в первой половине тайма норвежец дважды серьезно угрожал воротам испанского гранда. Дважды он мастерски пробил головой, но фантастические сейвы Куртуа спасли Мадрид от двух пропущенных мячей.

Источник фото: Getty Images

Бенефис Силвы

На 23-й минуте «Реал» окончательно сломался под натиском «Сити». Очередная опасная атака завершилась превосходной комбинацией. Де Брюйне получил мяч на границе штрафной и отдал отличный пас в коридор между защитниками, где Силва мастерски замкнул. Португалец отправил мяч в ближний верхний угол, вратарь был бессилен.

Уже через 14 минут полузащитник английского клуба сумел отличиться еще раз. Он сумел подстроиться под высокий мяч и пробить головой точно в девятку. Счет стал 2:0 и шансы «Реала» на финал Лиги чемпионов становились мизерными.

Источник фото: Getty Images

Силва стал третьим игроком в истории, оформившим дубль в полуфинальном матче ЛЧ против «Реала», после Лео Месси (2011) и Роберта Левандовского (2013).

Нервы Анчелотти

Итальянский наставник «Реала» значительно нервничал после первого тайма, его подопечные владели мячом всего 28 процентов времени и нанесли всего один удар по воротам соперников, и тот пришелся в перекладину. Анчелотти очень нервно гонял жвачку, как отмечают психологии, это один из признаков значительной нервозности.

Чужой среди своих

Во второй половине матча рисунок игры не изменился. «Реала» было невидно на поле. Тактика Гвардиолы полностью работала, испанцы просто не понимали, как им нужно двигаться, чтобы отобрать мяч.

На 76-й минуте игры «Сити» снова разыграл превосходную комбинацию, которую должен был завершить Де Брюйне, но мяч рикошетом от защитника «Реала» попал на главой. Бельгиец снова оказался у мяча, но на сей раз он подавал угловой. Аканджи пытался переправить мяч в ворота, но за него это сделал игрок «сливочных» Милитао. Бразилец был опустошен, его лицо передавало эмоции всех болельщиков «Реала» – полная безнадега.

Источник фото: Getty Images

Последний танец от Альвареса

Главный арбитр встречи Марчиняк добавил всего 3 минуты ко второму тайму, эти минуты были мучительным испытанием для «Реала». Исход встречи был предрешен, но был шанс забить гол престижа. Увы, им мадридцы не воспользовались.

Зато забивать был настроенный свежий Альварес, который только 2 минуты назад вышел на поле. Он получил шикарный пас в разрез от Фодена и поразил ворота «Реала» в последний раз в этой встречи.

Источник фото: Getty Images

Да здравствует новый король

Все завершилось вполне логично, Гвардиола вчистую переиграл Анчелотти и заслуженно одержал эту победу. Счет вполне по игре, «Реал» был беспомощен, потерял корону и шанс защитить титул.

«Ман Сити» в финале ЛЧ сыграет с «Интером», это будет первая официальная встреча между этими клубами. Единственный случай в истории, когда первый матч между соперниками был в финале ЛЧ, был в 2005 году («Милан» – «Ливерпуль»), тот финал тоже проходил в Стамбуле.

Несколько примечательных цифр

• «Сити» не проигрывает в 26 домашних матчах подряд в ЛЧ, серия длится с 2018 года. Только у «Барселоны» (38 матчей в 2013-2020) и «Баварии» (29 матчей в 1998-2002) были более длительные серии.

• «Реал» повторил свое самое крупное поражение в ЛЧ, в 2009 году было 0:4 от «Ливерпуля».