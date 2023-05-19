Они лезли к жёнам футболистов. Британский фанат остановил полчище ультрас

Не ахти какая громкая вывеска полуфинала Лиги Конференций «АЗ» из Нидерландов принимал на своем стадионе «АФАС» в ответном матч британский «Вест Хэм Юнайтед» из Лондона. И всё бы ничего, да мы уже подзабыли о том, что фанаты умеют барагозить.
Уже добавленное время к игре, на 94-й минуте матча, «Вест Хэм» вырвал победу у гостей. Раздосадованные ультрас голландского клуба, сразу после финального свистка, попытались прорваться на трибуну, где находились не только простые болельщики, но и члены семей футболистов. Остановить это безумие сумел бывалый фанат «молотобойцев» по кличке «Кноллси» (Knollsy).
Мужик, которому уже прилично за сорок лет, сдерживал наплывы сотен молодчиков, отбивая одну атаку за другой. Было ощущение, что дело происходит не на футбольном матче, а в супергеройском блокбастере. Молодежь настолько растерялась от действий Кноллси, что прекратила попытки проникновения. Есть в наше нелегкое время место настоящим героям! Респект, мужик!
Футболисты лондонского клуба также не остались в стороне. На помощь своим друзьям и родственникам поспешили Майкл Антонио и Флинн Даунс, которые перепрыгнули через ограждение, а Лукас Пакета, Саид Бенрахма и Джаррод Боуэн попытались прийти на помощь, минуя рекламные щиты, но были остановлены стюардами. Через некоторое время ситуацию на стадионе привели в порядок.