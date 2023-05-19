Они лезли к жёнам футболистов. Британский фанат остановил полчище ультрас

Не ахти какая громкая вывеска полуфинала Лиги Конференций «АЗ» из Нидерландов принимал на своем стадионе «АФАС» в ответном матч британский «Вест Хэм Юнайтед» из Лондона. И всё бы ничего, да мы уже подзабыли о том, что фанаты умеют барагозить.

Уже добавленное время к игре, на 94-й минуте матча, «Вест Хэм» вырвал победу у гостей. Раздосадованные ультрас голландского клуба, сразу после финального свистка, попытались прорваться на трибуну, где находились не только простые болельщики, но и члены семей футболистов. Остановить это безумие сумел бывалый фанат «молотобойцев» по кличке «Кноллси» (Knollsy).

Источник фото: соцсети

Мужик, которому уже прилично за сорок лет, сдерживал наплывы сотен молодчиков, отбивая одну атаку за другой. Было ощущение, что дело происходит не на футбольном матче, а в супергеройском блокбастере. Молодежь настолько растерялась от действий Кноллси, что прекратила попытки проникновения. Есть в наше нелегкое время место настоящим героям! Респект, мужик!

Источник фото: соцсети ФК "Вест Хэм Юнайтед"

Футболисты лондонского клуба также не остались в стороне. На помощь своим друзьям и родственникам поспешили Майкл Антонио и Флинн Даунс, которые перепрыгнули через ограждение, а Лукас Пакета, Саид Бенрахма и Джаррод Боуэн попытались прийти на помощь, минуя рекламные щиты, но были остановлены стюардами. Через некоторое время ситуацию на стадионе привели в порядок.