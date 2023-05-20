Игрок ЦСКА обезумел после провокации «Спартака». В драку полез даже тренер

Противостояние «Спартака» и ЦСКА по праву считается одним из самых принципиальных в российском футболе. Встречи двух команд редко обходятся без стычек - как на поле, так и за его пределами. Напряжённым обещает быть и ближайшее московское дерби, которое состоится 21 мая в рамках 28 тура РПЛ. Этот матч может определить исход сезона для обоих клубов: биться футболисты будут фактически за медали чемпионата.

В похожем положении столичные футболисты были и весной 2006 года, столкнувшись в матче за Суперкубок России. Дуэль красно-синих с красно-белыми получилась весьма эмоциональной, получив свою кульминацию прямо перед финальным свистком.

Вмешаться в драку пришлось даже тренеру «армейцев».

«ЗАТРАВКА» ДЛЯ СЕЗОНА

Сражение московских клубов в «Лужниках» за Суперкубок страны было назначено на 11 марта. Однозначными фаворитами противостояния в тот момент называли «армейцев», для которых предшествующий сезон стал историческим. ЦСКА тогда удалось одержать победу не только в обоих национальных соревнованиях - РФПЛ и Кубке России, - но и совершить сенсацию в Кубке УЕФА.

«Спартак» же право сыграть в одноматчевом турнире получил по остаточному принципу - как серебряный призёр премьер-лиги-2004/05. Красно-белые безусловно уступали своим соперникам по составу, но потенциал их к тому моменту был велик: неспроста следующий сезон-2005/06 Павлюченко и компания завершат с тем же количеством очков, что и будущие чемпионы - ЦСКА. Их соперничество будет ярким и равным, и суперкубковая дуэль в этом смысле станет отличной «затравкой» для новой футбольной кампании. Последней, к слову, предстояло начаться только во второй половине марта - тогда чемпионат ещё разыгрывался по старой системе.

Источник фото: архив "Советского спорта"

ДУЭЛЬ В «ЛУЖНИКАХ»

Страсти в Москве стали накаляться ещё за несколько часов до матча. Уже днём на площади Рижского вокзала столкнулись около сотни фанатов противоборствующих команд: в результате массовой драки пострадали трое человек. Впоследствии новости о стычках стали одна за другой приходить из самых разных точек города - у некоторых станций метро находиться было просто опасно.

На самом стадионе, к счастью, побоищ удалось избежать - правда, только до поры. Игра началась ожидаемым образом: инициативу сразу забрали «армейцы», проведя на стартовом отрезке несколько неплохих вылазок… Однако на 22-й минуте счёт открыл «Спартак», неожиданно прервав владение соперников.

Ковальчук в центре поля выцарапал мяч у Алдонина, заложившего там необязательный вираж, и тут же забросил на Павлюченко. Акинфеев контратаки красно-белых явно не ожидал - и допустил грубую ошибку: голкипер выбежал из штрафной и позволил чужому нападающему сделать передачу буквально на пустые ворота. Титов же решил момент безукоризненно - 1:0.

Источник фото: архив "Советского спорта"

Прямо перед перерывом ЦСКА сумел отыграться благодаря Жиркову, так что следующий тайм команды вновь начали в равном положении. Выйти вперёд уже через две минуты после возвращения на поле «Спартаку» помог Моцарт: бразилец красивым ударом головой в падении завершил розыгрыш не самого перспективного штрафного.

Некоторое время красно-белым удавалось удерживать счёт, и даже казалось, что номинальные хозяева поля сумели взять игру под контроль. Но уже на 73-й минуте ответный гол забил Одиа, а вслед за ним отличился и Жо - легионеры ЦСКА перевернули матч в самой концовке. Причём, третий мяч “Спартак” пропустил совсем уж неприличным образом: опекавший бразильца защитник просто наблюдал, как его противник открывается и выпрыгивает под удар. Зуев же спасти ворота даже не попытался, лишь зачарованно проследив за траекторией мяча - 2:3.

«Я ЕГО НЕ БИЛ - ТОЛЬКО ТОЛКНУЛ!»

«Спартак» попытался исправить ситуацию в оставшееся время, но ЦСКА хватки уже не ослаблял. Последний шанс достался красно-белым уже по окончании основного времени, но штрафным команда распорядилась неудачно - мяч перехватили «армейцы», запустив контратаку. Понимая, что терять уже нечего, ценой удаления защитник «спартаковцев» Родригес остановил в центре поля забег Олича. Вступиться за одноклубника сразу же попытался Одиа, отдававший на хорвата передачу… Уже через секунду игра взорвалась.

Раздосадованного нигерийца злобно толкает разгорячённый Моцарт, сопровождая свой жест не самым тактичным комментарием. Африканца эта провокация выводит из себя, и он с кулаками накидывается на соперника.

Источник фото: архив "Советского спорта"

Разнять закусившихся футболистов пытаются их одноклубники: Березуцкий и Дедура. Успокоить, однако, удаётся лишь бразильца - обезумевший Одиа не унимается и даже пытается прорваться к судье, так что вмешаться в ситуацию приходится Валерию Газзаеву. К тренеру, дружески похлопывающему его по шее, защитник всё же прислушивается - и в итоге возвращается к арбитру за жёлтой карточкой. Бразильский провокатор же от судьи получает заслуженное удаление, фактически лишая «Спартак» возможности как-либо повлиять на исход игры в добавленное время. Три компенсированные минуты же истекают мгновенно.

Несмотря на то, что на повторах суть событий была очевидна, Моцарт впоследствии всё же пытался переубедить публику, переложив ответственность на Одиа: мол, это нигериец взбесил меня тем, что тянул время. Защитник ЦСКА же, завоевавший с командой очередной трофей, позже высказался без обиняков:

- Я общался с рефери по поводу грубого нарушения против Олича, когда бразилец ткнул меня в шею. Знаете, это не очень-то приятно. Не сдержался, толкнул его в ответ. Еще, помню, спросил: «Ты что делаешь?!». Конечно, я его не бил — только толкнул! После матча обнялись с Моцартом и забыли об этой истории, - подытожил историю чемпион России.