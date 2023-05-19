Команда спаслась с 0:4 на 96-й минуте. Фанаты хлынули на поле и едва не порвали футболистов

Английский «Шеффилд Уэнсдей» сумел пробиться в финал плей-офф, победитель которого получит право сыграть в следующем сезоне в Чемпионшипе. Команда обыграла «Петерборо Юнайтед» в двухматчевом противостоянии.

Мало, кто мог себе представить, что именно команда из Шеффилда сможет пробиться в следующий раунд. Еще неделю назад «Петерборо» одержал разгромную победу со счетом 4:0 и практически не оставил шансов соперникам. Но игроки «Уэнсдей» не собирались так просто опускать руки.

Начало камбэка

Уже в первом тайме «Шеффилд Уэнсдей» показал всем свой победный настрой. Счет открыл Джек Тейлор на 20-й минуте, но времени радоваться у него не было. Предстояло забить еще три мяча лишь для того, чтобы перевести игру в дополнительное время.



Источник фото: ФК «Шеффилд Уэнсдей»

Уже через 16 минут Джо Уорд подстроился под очень неудобный мяч, полузащитник сумел изловчиться и точно пробить по воротам «Петерборо», таким образом счет на табло стал 2:0.

Во второй половине игры «Шеффилд» продолжил гнуть свою линию и раз за разом штурмовать ворота соперников. На 50-й минуте игрок национальной сборной Ганы Кваме Поку забил третий мяч. После этого стадион превратился в один живой организм, фанаты пытались сделать все возможное, чтобы поддержать свою команду и вдохновить ее на еще одно взятие ворот.

Фантастика на последних минутах

После того, как на табло миновало 90 минут настрой «Шеффилда» изменился. Команда прибывала в легкой панике. В конце добавленного времени уже все игроки перешли на половину поля соперников и прилагали все силы, чтобы забить гол.

На последних секундах матча защитник «Уэнсдей» отправил мяч в штрафную «Петерборо», там его принял Эйден Флинт и головой скинул под удар Лиэму Палмеру. В это мгновения все замерли, мяч полетел с сторону ворот и… Оказался в сетке!!!

Источник фото: ФК «Шеффилд Уэнсдей»

Весь Шеффилд ликовал, но им предстояло еще 30 минут дополнительного времени, а силы почти у всех футболистов были на исходе, зато мотивация была запредельной.

Конец всем надеждам?

В концовке первого дополнительного тайма «Уэнсдей» навредили сами себе. Во время подачи штрафного защитники потеряли свои позиции и в панике пытались вынести мяч. Увы, Ли Грегори случайно срезал мяч в свои ворота. На стадионе стало пугающе тихо. Этот автогол почти закопал все надежды.

Во втором дополнительном тайме нужно было снова творить чудеса. В 99 случаях из 100 это бы не вышло, но в удача была на стороне хозяев поля. Каллум Патерсон сумел забить уже пятый по счету гол «Шеффилда». Все должно было решиться в серии пенальти.

Источник фото: ФК «Шеффилд Уэнсдей»

Безумство фанатов

В послематчевой серии сильнее, конечно же были футболисты «Шеффилд Уэнсдей»! Почти 32 тысячи фанатов хлынули на поле, это было счастье, безумное счастье, которое они хотели разделить с игроками своей любимой команды. Болельщики качали футболистов, срывали с них майки и бутсы. В итоге пришлось вмешаться полиции, чтобы игроки смогли безопасно покинуть арену.

В эту ночь весь город так и не сомкнул глаз. Такие моменты входят в историю, пусть уровень лиги не так велик, зато эмоции были точно такими же, как от победы в финале чемпионате мира или Лиги чемпионов. За такие чудеса мы и любим футбол!