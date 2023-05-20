Третьего бомбардира АПЛ лишили права играть в футбол. Звезда оказался мошенником

Игрок с удивительной историей, сочетание таланта, удачи и футбольного мышления, это всё уместил в себе Тоуни. Футбол для него начался довольно поздно: лишь в 14 лет Айвен попал в академию «Лестера». Два года пробыв в академии, игрок узнал, что дальше его не берут, но без футбола Тоуни свою жизнь представить не мог. Тогда он решил сделать шаг назад, чтобы позже пройти два шага вперёд. Он позвонил в «Нортхэмптон» и попросил взять его, клуб согласился и Айвен не подвёл их: за 13 игр забил 3 гола и помог сохранить прописку в Лиге 2.

В следующем году форвард уже имел на своём счету плюс восемь мячей, тогда же его купил «Ньюкасл», здесь и начались бесконечные аренды, в которых к игроку не относились серьёзно. За четыре года парень сменил семь клубов, оставил яркое пятно в «Питерборо», забив 40 мячей за два сезона в Лиге 1, а после этого получил приглашение от «Брентфорда».

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Приглашение Тоуни принял, хоть и с нервотрёпкой для клуба. Здесь он начал бить все рекорды, наколотил 33 мяча, обновив рекорд лиги. Покупка Айвена – отличное вложение для «Брентфорда». Он помог себе и клубу оформить путёвку в АПЛ, счастью не было предела.

Блестящую игру Тоуни заметила и сборная Англии, в сентябре 2022-го пришёл первый вызов, но тогда игрок отказался, чтобы максимально помочь клубу. Айвен сфокусировался на клубе, вышел с ним в Премьер-лигу и провел достойный дебютный сезон в АПЛ (13 место), забил 12 голов и осенью 2022-го впервые надел футболку сборной Англии – на матчи Лиги Наций, но на поле так и не появился. К 10 ноября 2022-го, дню объявления заявки англичан на ЧМ в Катаре, Тоуни забил 8 голов и отдал 2 ассиста – но в сборную так и не попал. Дебют за Англию состоялся в марте 2023-го в матче отборочного турнира Евро-2024 против Украины (2:0).

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Учитывая объем сопричастности в построение атак, качество игры в подыгрыше, прессинге, умение завершать любые типы передач, следующей вершиной для Тоуни легко может стать большой клуб. Заметим, что Айвен ещё и гениальный пенальтист. За всю футбольную жизнь форвард не реализовал 11-метровые лишь дважды, первый промах – в 2018-м за «Питерборо», а в Премьер-лиге такое событие случилось впервые этой весной, после этого и начались проблемы в карьере. Совпадение? Не думаем.

Впереди у Тоуни не тренировки стандартов, а неприятности со ставками. После таких новостей об отстранении игрока на 8 месяцев от футбола, сложно представить какой ТОП-клуб возьмёт Айвена. Разберёмся подробнее, что же натворил англичанин.

17 мая 2023 года Футбольная ассоциация Англии (ФА) вынесла окончательный вердикт по делу нападающего «Брентфорда» Айвена Тоуни. Третий бомбардир АПЛ сезона-2022/23 был отстранен от футбола и всех связанных с ним активностей на восемь месяцев. Дата окончания бана – 16 января 2024-го, Тоуни также обязуется выплатить штраф в размере 50 тысяч фунтов.

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К сожалению, игрок поддался соблазну в ставках. В 2022 году ФА выдвинула футболисту обвинения о 232 нарушениях регламента о ставках. Через месяц были обнаружены ещё 30 подобных инцидентов в период с 25 февраля 2017-го по 23 января 2021-го. Правило Е8: «Нарушением этого правила считается ситуация, когда Участник предоставляет любым другим лицам любую закрытую информацию, относящуюся к футболу и которую Участник может получить только в силу своего положения в игре, – и если информация используется этим другим лицом для ставок».

Кажется, Тоуни ошибся со своим окружением, которое и делало ставки, подвергшие опасности его карьеру. А возможно игрок слишком полюбил деньги и решил получить их лёгким путём. Но факт того, что англичанин отстранён на восемь месяцев, остаётся фактом. «Брентфорд» остаётся доигрывать сезон без лучшего бомбардира. Тоуни выступает за «Брентфорд» с 2020 года, провел за команду 124 матча, в которых забил 68 мячей и отдал 21 голевую передачу. В нынешнем сезоне на счету 27-летнего форварда 35 матчей, 21 мяч и 5 голевых передач.

Интересно, что нападающий входил в трансферные интересы «Челси». Игрок попал в шорт-лист клуба. Сейчас же 27-летний нападающий остаётся в «Брентфорде» и будет пытаться пробиться в ТОП уже к сезону-2024/25. Тоуни сможет приступить к тренировкам с клубом только через 4 месяца – 17 сентября, а к игре – 16 января 2024 года. Думаем, что Айвен сделает выводы и больше его ставки заходить не будут.