Бывший игрок «Спартака» вступил в ВСУ и готов идти в наступление. Родные в ужасе

Спортивное информационное пространство сотрясла новость из Украины. Экс-футболист московского «Спартака» и киевского «Динамо» Владислав Ващук сделал заявление, которого от него мало кто ожидал. Потому что жизненная позиция экс-футболиста ещё два года назад вроде бы была проста и понятна.

В интервью различным изданиям Ващук не скрывал своего негодования из-за того, что Украине «пришлось лечь под Европу» и «Европа уже давно управляет его государством». И тут Владислав внезапно сообщил, что стал солдатом национальной гвардии Украины. Что?

«Да, это было мое личное решение. Да, близкие и родные до сих пор в шоке. И да, я знаю, что некоторые меня никогда не поймут. Национальная гвардия Украины. Бригада наступления. Солдат Владислав Ващук» – написал бывший футболист.

Источник фото: архив «Советского спорта»

Шок родных и близких понятен. Однако же, Владислав и ранее совершал крайне противоречивые поступки. Он играл в том самом «Динамо» Валерия Лобановского, по сути, единственной команде на постсоветском пространстве, которая остановилась в одном шаге от выхода в финал главного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов. Великолепная команда Шевченко и Реброва, в которой Ващук солировал в центре обороны.

И вот будучи на пике успешной карьеры и ощущая безграничную любовь болельщиков украинец принял решение… перейти в московский «Спартак». Этот поступок Владислава вызвал шквал эмоций на Родине. Большая часть из них носила крайне негативный характер.

Источник фото: архив «Советского спорта»

В «Спартаке» Ващук застал самое тяжелое время. На тот момент столичный клуб уже избавили от приятной роли гегемона российского футбола, а из трофеев Владиславу удалось завоевать только Кубок России. Мало того, тогда же грянул ещё и знаменитый допинговый скандал, в который оказался втянут и Ващук.

И вот теперь, уже после завершения картеры, бывший игрок «Спартака» принял ещё одно решение, вызвавшее бурю эмоций среди близких ему людей. Зачем, почему? Возможно, когда-нибудь мы узнаем о причинах и сможем оценить их. Но точно не сейчас.