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Чалов забивал «Спартаку» еще 17 лет назад! Федор снова зарешает в московском дерби?

Жажда огорчать заклятого врага у воспитанника ЦСКА в крови.
Чалов забивал «Спартаку» еще 17 лет назад! Федор снова зарешает в московском дерби?
20 мая 2023 21:59
автор: Дмитрий Пожидаев
автор фото: РИА Новости

21 мая московский «Спартак» на домашнем стадионе будет принимать ЦСКА в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Московское дерби обещает получиться огненным, поскольку может предопределить судьбу серебряных медалей. А ещё оно пройдёт под знаком противостояния лучших бомбардиров команд – Фёдора Чалова и Квинси Промеса. 25-летний «армеец» намерен огорчить злейшего врага.

Мало кто знает, что для Чалова противостояние со «Спартаком» является принципиальным с самого детства. В далёком 2006-м году восьмилетний Федя выступал за ЦСКА на турнире. И в финале по ту сторону баррикад оказались именно красно-белые. Казалось, драматичной развязки не избежать. Так в итоге и получилось.

Детская футбольная лига

Основное и дополнительное время финала завершились вничью. Дело дошло до серии пенальти. Решающий удар в составе ЦСКА отправился маленький Федя. Он деловито подошёл к мячу, собрался с мыслями и буквально расстрелял чужие ворота. Гол Чалова оказался ключевым – именно он принёс команде победу, а самому футболисту первый трофей в карьере.

На молодёжном уровне Фёдор продолжил стабильно огорчать принципиального соперника. А в 2015 году в матче юношеских команд Чалов поразил ворота «Спартака» пять (!) раз за игру. Но во взрослом футболе нападающего долгое время преследовало настоящее проклятие красно-белых. Он никак не мог забить первый мяч самому желанному оппоненту.

Любопытно, что прорвало Фёдора именно в нынешнем сезоне. В матче 13-го тура Чалов дважды поразил ворота «Спартака». Сначала нападающий открыл счёт, воспользовавшись чудовищной ошибкой защитника Михи Мевли. А затем форвард спас свою команду от поражения, забив головой! Поэтому и теперь «девятка» ЦСКА намерен приложить все усилия, чтобы по итогам сезона «армейцы» остались с серебром.

Дополнительной мотивации Фёдору прибавляет и то, что пока он располагается лишь на третьей строчке в гонке бомбардиров. У Чалова 17 голов в нынешнем розыгрыше РПЛ – это уже личный рекорд. А чуть выше него расположился… Промес, на счету которого 18 мячей. И именно его россиянин попытается обойти в московском дерби. Благо, проклятие «Спартака» Фёдор уже снял. Причём ещё тогда, в далёком 2006-м.

источник: «Советский спорт»
Чалов забивал «Спартаку» еще 17 лет назад! Федор снова зарешает в московском дерби?
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