«Спартак» жестоко поставил ЦСКА на место. Игроки от стыда боялись даже поднять глаза!

За сотню лет в истории противостояния ЦСКА и «Спартака» накопилось немало ярких матчей. Интригу обещает и грядущая дуэль столичных клубов в РПЛ, которая пройдёт 21 мая на «Открытие Арене»: футболистам предстоит борьба за медали чемпионата. К очередной встрече соперники подходят в примерно равных кондициях, хотя фаворитами считаются всё же красно-белые.

В этом же статусе к сражению с «армейцами» команда подходила и 30 лет назад, ещё не подозревая, что это московское дерби станет эпохальным. Во втором тайме «Спартак» сотворил сенсацию, буквально растоптав противника на глазах 30 тысяч фанатов.

В раздевалке ЦСКА после этого разгрома стояла гробовая тишина.

Кризис ЦСКА

Очередной сезон чемпионата России, не носившего ещё гордого звания «премьер-лиги» и проходившего тогда по старой системе, в июне 1993 года был в самом разгаре. Дерби «Спартака» и ЦСКА выпало практически на «экватор»: встретиться командам предстояло в 17 туре, то есть перед самым концом первого круга – в турнире участвовали 18 команд.

Красно-белые под руководством легендарного Олега Романцева уже уверенно шли ко второму чемпионству подряд, тогда как их соседи по столице, напротив, переживали не лучшие времена. ЦСКА несколько выправил положение после международной паузы, но всё равно находился на непривычно низкой для легендарного клуба позиции – лишь на 12-м месте!

Источник фото: РИА Новости

Впрочем, надежды на лучшее у фанатов наверняка оставались. Впереди – ещё полсезона, так что зацепить место в еврокубковой четвёрке было вполне реально. Другое дело, что грядущая схватка со «Спартаком» команде ничего хорошего не сулила. К тому моменту армейцы не выигрывали в дерби уже в пяти матчах подряд, причём в последний раз – в финале Кубка СССР.

При Геннадии Костылёве красно-синие вообще тушевались перед прямыми конкурентами: в чемпионате-1993 ЦСКА уже успел проиграть «Локо», «Ротору» и «Спартаку» из Владикавказа… Но повторять результат в матче с самым принципиальным соперником нельзя было ни в коем случае, иначе от «морали» футболистов не осталось бы ничего.

Разгром – «дело времени»

Встреча на «Лужниках», не заполненных даже наполовину, стартовала в согласии с предварительными раскладами. «Спартак» открыл счёт уже на 15-й минуте, создав гол буквально из ничего: Пятницкий невероятным образом отреагировал на движение партнёра и совершил неожиданный заброс в штрафную из центрального круга. Прорыв Ледяхова застал голкипера врасплох: Плотников вышел слишком далеко и позволил Игорю одним кивком головы переправить мяч в ворота. Для полузащитника спартаковцев – вообще говоря, не самого «забивного» – этот гол стал первым в сезоне. Как выяснится спустя годы, для Ледяхова дерби в «Лужниках» вообще окажется лучшей игрой в карьере…

На перерыв команды ушли при том же счёте – 1:0, но в действительности перевес сил был иным. По словам Ледяхова, разгромная победа уже тогда казалась спартаковцам «делом времени» – на второй тайм они вышли с настроем «дожимать». И дожали.

Уже на 50-й минуте красно-белых прорвало. Сначала отличился лучший бомбардир команды в сезоне – Бесчастных, а вслед за ним дубль оформил Ледяхов: как заправский форвард, он убрал защитников парой ловких финтов и пробил без шансов для вратаря. Затем Игорь уже сделал счёт неприличным, вырезав на Пятницкого эстетскую передачу пяткой и отрезав тем самым половину обороны «Спартака» – 4:0, и Романцев на бровке расплылся в улыбке.

Источник фото: РИА Новости

С разницей в более чем четыре мяча «Спартак» к тому времени обыгрывал ЦСКА лишь раз, если не учитывать допотопные времена столичного первенства: в 1940 году красно-белые победили со счётом 5:0. За четыре минуты до конца основного времени 24-летний Карпин помогает команде повторить рекорд полувековой давности, а перед финальным свистком достижение оказывается перекрыто: Ледяхов оформляет хет-трик – первый и последний на профессиональном уровне.

Шестой гол вновь получается издевательским. Полузащитник получает передачу ещё на своей половине поля, затем добирается до чужой штрафной, не замечая на своём пути половину состава ЦСКА, и завершает контратаку «подсечкой»: мяч неторопливо катится в дальний угол, а растерянный Плотников лишь провожает его взглядом.

«Порвали как тузик шапку»

Нетрудно представить, какой эффект эта игра оказала на боевой дух ЦСКА. После финального мяча армейцев будто парализовало: футболисты от стыда не могли даже поднять глаз, избегая, видимо, контакта с трибунами. 6:0! В марте красно-синих так же унизил «Марсель» – но то были чемпионы Франции с Папеном в составе, да и проходила игра на «Велодроме»... Нет, оправдать позор на «Лужниках» было невозможно.

Роман Орещук, вышедший в том матче на замену, потом вспоминал: Костылев поражение от «Спартака» не захотел даже разбирать – «вычеркнули и забыли»:

– 20 минут в раздевалке висела гробовая тишина. Просто сидели и молчали. Я не помню, чтобы когда-нибудь еще такое было. Обычно, если команда проигрывает – мат-перемат, кто-то на кого-то… А тут – гробовая тишина! Никто не понимал, что говорить нужно. Нас просто порвали, как тузик шапку, – цитирует Орещука «Чемпионат».

Источник фото: РИА Новости

Особенно Роман выделял, конечно, игру Ледяхова: полузащитник в тот день поймал небывалый кураж. Сам же Игорь впоследствии говорил, что настроение было идеальным у всей команды, так что «Спартаку» удалось провести на «Лужниках» для молодых армейцев настоящий мастер-класс. Дмитрий Попов после свистка даже задержался на поле, чтобы почеканить мяч: заканчивать игру спартаковцам просто не хотелось.

– Команда у них неплохая была, перспективная. И состав хороший. Квалифицированные футболисты, которые потом это докажут – почти все будут играть на самом высоком уровне. Просто на тот момент мы были сильнее. Причем намного. И эта разница в классе сказалась, – резюмировал позже Ледяхов.