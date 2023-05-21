Игроки «Барселоны» поддержали фанатов из России. Украинцы впали в бешенство

«Барселона» 14 мая обыграла «Эспаньол» со счетом со счетом 4:2 и завоевала титул чемпиона Испании. Каталонцы выиграли трофей впервые за последние четыре года и не смогли сдержать счастья. Это 27-й чемпионский титул в истории «Барселоны». Больше лишь у «Реала» (35).

В связи с чемпионством игроки «Барселоны» записали несколько видео для фанатов команды по всему миру, также они не забыли и про болельщиков из России. Это вызвало приступ бешенства у одного из клубов чемпионата Украины. В своих социальных сетях они осудили каталонцев, но сами сорвали немалую порцию хейта.

Ола, Россия

Российских болельщиков с победой в Ла Лиге поздравили защитник Алекс Бальде и вице-капитан команды Серджи Роберто. Они записали ролик прямиком с тренировочной базы «Барселоны».

Источник фото: Okko

«Дорогие болельщики из России! Большое спасибо за вашу поддержку и энергию! Вы также часть этой большой победы! Надеюсь, что вместе мы выиграем еще много титулов!» — сказал Роберто.

«Большой привет всем болельщикам «Барселоны» в России! Скоро увидимся!» — добавил Бальде.

Хейт вместо хайпа

Видимо, этот позитивный эпизод в поддержку российской стороны не мог пройти мимо украинцев. Футбольный клуб «Карпаты» из Львова не выдержал и решил высказать свое «очень важное» мнение об этом.

Источник фото: ФК «Карпаты»

На своей страничке в «твиттере» они напомнили каталонцам о событиях, происходящих на данный момент в их стране, осудив обращение к российским фанатам.

Вместо поддержки в комментариях на клубных ресурсах львовяне нарвались на кучу негативных комментариев. Основной посыл фанатов, осуждающих заявление клуба следующий: «Барселона» великий клуб и вправе поддерживать тех, кого посчитает нужным. Золотые слова.