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Лидер ЦСКА попал в грандиозный скандал на родине. Мойзеса подозревают в договорняках

Защитник не смог устоять перед лёгкими деньгами?
Лидер ЦСКА попал в грандиозный скандал на родине. Мойзеса подозревают в договорняках
21 мая 2023 13:14
автор: Дмитрий Пожидаев
автор фото: РИА Новости

Бразильские футболисты всегда были на ведущих ролях в Российской Премьер-Лиге. Поэтому и сейчас команды стараются усиляться за счёт представителей этой страны. ЦСКА взял в аренду защитника Мойзеса, который просто шикарно пришёлся ко двору. Он проделывает огромные объёмы черновой работы, отличается результативными действиями. Казалось, что 21 мая именно бразилец должен стать одним из действующих лиц московского дерби со «Спартаком». Но Мойзес попал в очень громкий скандал на родине.

На ресурсе O Globo появилась информация, что полиция штата Гояс расследует мафиозную схему, которая занималась организацией договорных матчей, махинацией с букмекерскими конторами. Всё бы ничего, вот только в списках фигурирующих футболистов совершенно неожиданно оказался и Мойзес. Теперь его ждёт очень непростое расследование инцидента.

Источник фото: РИА Новости

По информации O Globo, мафией была придумана схема, при которой оперировали не результатами. В ней принимали участие футболисты, которые должны были получать жёлтые и красные карточки. В итоге прямо сейчас под подозрением находится сразу 40 игроков!

В распоряжении журналистов находятся неопровержимые факты. По крайней мере, такими они выглядят на первый взгляд. Была опубликована переписка, которую Мойзес вёл с одним из организаторов. В последнем матче в футболке «Интернасьонала» бразильца попросили получить жёлтую карточку. А в ответ пообещали огромную пачку денег, даже прислали фотографию. Футболист с удовольствием согласился на предложение, выхватил от судьи «горчичник» уже на 21-й минуте, причём за споры с рефери. А после финального свистка спокойно отправил сообщение: «Дело сделано».

Источник фото: Getty Images

Видимо, в тот момент Мойзес и не думал о том, какими серьёзными могут быть последствия. Он прекрасно знал, что проводит последний матч на родине перед отъездом в Москву. Но теперь ситуация вскрылась. И за сиюминутное желание поднять денег футболист может серьёзно поплатиться. Во-первых, «Интернасьонал» вполне может подать на игрока в суд. Многие клубы уже сделали так в отношении других подозреваемых. Во-вторых, за мошенничество бразилец может получить вполне реальный срок на родине.

Любопытно, что такая ситуация вполне может быть на руку ЦСКА в вопросе потенциального сохранения футболиста в составе. В России уже играют те, кто на родине преследуется по закону. Квинси Промес в «Спартаке», Рай Влут в «Урале». Видимо, этот список «нарушителей» пополнит ещё один топовый игрок.

источник: «Советский спорт»
Лидер ЦСКА попал в грандиозный скандал на родине. Мойзеса подозревают в договорняках
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