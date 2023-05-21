Феноменальный рекорд Промеса спас Абаскалю сезон. А Соболева, наконец, удалили

Непривычная обстановка вокруг дерби «Спартак» - ЦСКА. Еще пару лет назад площадь вокруг Гладиатора была бы переполнена людьми. Были же времена… Вокруг стадиона стайками прохаживаются зеваки, преимущественно в хозяйских красно-белых шарфах. Стабильность сохраняется в том, что продажа клубной атрибутики на месте. Резонный вопрос одному из лидеров фанатских группировок красно-белых 90-х гг. Амиру «Профессору» Хуслютдинову: «Кто сегодня победит?». Небольшое замешательство, вздох, и неожиданный ответ: «Я не знаю. Именно сегодня – не знаю».

В прессе проскользнула информация, что сегодня 21 мая 2023 года на спартаковском стадионе должен быть поставлен рекорд посещаемости сезона. Оно и понятно, непростая предстоит игра. На кону попытка хозяев поля приблизиться к убегающему в отрыв ЦСКА. Армейцы же попытаются сегодня снять все вопросы относительно обладателей «серебра» нынешнего сезона. По общему взгляду на чашу спартаковского стадиона для нынешнего сезона – можно зачесть как аншлаг. Даже часть для гостевых болельщиков наполнилась красно-синими полотнами. На какой-то более мощный перфоманс от фанатов двух команд надежды нет. На удивление, но клубные заряды- кричалками делают только болельщики ЦСКА. Вот что значит на матчи «Спартака» перестал ходить фанатский актив.

Судья Карасев дал свисток, и команды побежали

С первых минут ощущается нервная обстановка. Люди соскучились по классическому противостоянию РПЛ. Первый удар хозяев поля в створ был встречен бурными овациями стадиона. Неважно, что мяч прилетел прямо в руки Игоря Акинфеева, главное – пока не скучно. Очень активен с первых минут «Спартак». Им нужнее, они и нагнетают. То Зиньковский прорвется по флангу, но забудет ударить, то Квинси Промес пытается изображать дриблинг, но выходит пока что так себе. Не сказать, что ЦСКА отбивается, спокойно отражает не самые опасные наскоки. Но гул трибун такой, будто на поле идет натуральная бойня.

Первый выпад армейцев случился на 11 минуте матча. Удар форварда номинальных гостей оказался простым для Селихова. Через 20 минут после начала матча команды поменялись ролями. «Спартак» отдал инициативу ЦСКА, уповая на стремительные контратаки. Облом любителя футбола наступает в тот момент, когда идет прорыв, все уверены в долгожданном голе, а линейного судью с поднятым флажком никто не замечает. Тем не менее, вместо гола имени Михаила Игнатьева - оффсайд. Красно-белые негодуют и на поле, и на трибунах. Карасев вместе с ВАР непреклонен – гола нет. К 25 минуте матча событий на газоне не много, зато электричество на трибунах ощущается очень хорошо.

Источник фото: РИА Новости

Пижонство и красота

«Спартак» на некоем подобии куража. Полчаса игры. Включились передачи пятками, стеночки, забегания – всё то, что от хозяев больше всего ждут пришедшие на матч люди. На 33 минуте свой отменный гол из-за оффсайда получил уже ЦСКА. Каждый должен испить эту чашу до дна. Какой-то оффсайдный карнавал, вместо дерби. На 37 минуте случился уже натуральный гол. Многоходовая комбинация ЦСКА с выводом на удар Хесуса Медины – действенное оружие. 1:0 Красно-белая трибунная тоска, ликование противоположных. Судя по крикам, армейцев на гостевых трибунах не очень много.

Источник фото: РИА Новости

43-я минута. Именно Квинси Промес должен был взорвать родные трибуны. Сугубо британская комбинация: проход по флангу и навес. Но для Промеса это не совсем типичный гол. Они будто договорились с Соболевым свести с ума оборону ЦСКА. Навешивает сегодня Зиньковский, головой забивает Промес! Квинси сравнялся с Егором Титовым по голам за «Спартак». Теперь у двух легенд по 87 мячей. Когда еще такое увидишь. 1:1 Гол в раздевалку – плохая примета в современном футболе. Армейцам нужно ломать традиции, иначе худо будет. На этом первый тайм закончился.

Красно-белые ждут красно-синих

Затянулся выход армейцев на поле после перерыва. Видимо, Владимир Фёдотов что-то очень серьезное им рассказывал в перерыве. Первый удар в створ во втором тайм остался за ЦСКА. Заболотный попытался хлестко пробить, трибуны вздрогнули, Селихов отбил. Простая игра футбол. Что в первом, что в втором тайме игра разбивается на эпизоды. Часть времени феерит «Спартак», ЦСКА чуть погодя отвечает своими угрозами. В этом матче никто не владеет преимуществом.

К 60-й минуте наконец-то запела спартаковская часть трибун. Наверное, стало холоднее, нужно было как-то согреваться. Футболисты в комфортную майскую погоду шанса на то, чтобы вспотеть шанса не предоставляли. Интересное решение судьи Карасева на 66-й минуте – за обоюдную перепалку во владениях Акинфеева с поля были удалены форвард «Спартака» Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша. Как говорят в хоккее – места на поле теперь будет побольше. Все атрибуты скандального дерби пока что соблюдаются: почти аншлаг, два гола, судейский скандал, две красные карточки, нервные фанаты.

Хоть кто-то…

На 75-й минуте к радости трибун включился и быстро выключился «Спартак». Волнообразные движения футболистов на поле должны были очень радовать Валерия Карпина и «Ростов». Для ростовчан ничья – манна небесная. Своим не менее быстрым включением ответил красно-белым Антон Заболотный, но в только ему свойственном стиле – коряво пробил, Селихов не напрягся. Гильермо Абаскаль на 78-й минуте снял с игры капитана Георгия Джикию, по трибунам прокатился недовольный гул. Все-таки любят Георгия болельщики.

Источник фото: РИА Новости

Концовка матча – время замен, веера из желтых карточек за всевозможные разговоры. Откровенно ничейная игра, где никто не должен был побеждать. Но Сергей Карасев смотрит телевизор, по рекомендации коллег, сидящих на ВАР. Стандартная ситуация, но с учетом накала страстей, стадион закипает в негодовании. «Им всё, а нам никогда», «Гинер всё купил» и прочие элементы фанатского фольклора. И всё-таки пенальти, да еще и на 89-й минуте матча, который заработал вышедший на замену Виктор Мозес, а реализовал правда с повторного добивания главный герой матча Квинси Промес. Неожиданная победа «Спартака» в ничейной по своей сути игре.